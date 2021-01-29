16-річна школярка витратила 17 мільйонів гривень на ідеальну красу (фото)

Дівчина вже стала зіркою інтернету

16-річна школярка з Китаю на ім'я Чжоу Чуна за останні три роки зробила більше сотні косметичних процедур.

Дівчина кілька разів колола собі філери, робила ліпосакцію, ринопластику, корекцію вушного хряща, обзавелася "очима Барбі" та грудними імплантами. На все це пішло близько чотирьох мільйонів юанів (17,5 млн гривень).

Завдяки незвичайній зовнішності школярці вдалося стати зіркою інтернету. Зараз у китайській соцмережі Sina Weibo на неї підписалося більше 300 тисяч осіб. У бесідах зі своїми прихильниками Чжоу розповідає, що раніше була "дуже потворною".

"Я ніколи не буду задоволеною своєю зовнішністю. Хтось запитав мене, чи шкодую я через те, що зробила стільки пластичних операцій. Ні, я шкодую лише про те, що не почала робити їх ще раніше", – стверджує Чжоу Чуна.

До речі, косметичні процедури стали причиною виникнення у блогерки проблем зі здоров'ям. Через ліпосакцію шкіра дівчини почала обвисати, а розрізи привели до утворення рубців. Втім, найбільше її непокоять провали у пам'яті. Лікарі припускають, що це стається через часті анестезії.

Однак Чуна не збирається відмовлятися від своєї руйнівної звички.

Нагадаємо, 61-річний Рольф Бухгольц з міста Дортмунд (Німеччина) побив два світових рекорди і потрапив до Книги рекордів Гіннесса. Чоловіка з незвичайною зовнішністю називають "найстрашнішим в світі".

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До того ж, раніше ми розповідали про долю чоловіка, який відрізав собі вуха і геніталії, щоб стати рептоідом.

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