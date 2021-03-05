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Масленица 2021: главные приметы праздника и что нельзя делать

Сегодня, 17:09

Узнайте, как правильно встретить и что ни в коем случае нельзя делать на Масленицу-2021

Масленица-2021 продлится с 8 по 14 марта. В этот период люди издавна устраиваются народные гуляния, провожают зиму и встречают весну с теплом. Так что в нынешнем году Международный женский день, который ежегодно отмечается 8 марта, будет не единственным радостным, веселым, весенним праздником, приходящимся на эту дату.

А из нашего календаря праздников и подарков на март вы узнаете, какие еще есть интересные даты в первом весеннем месяце, и сможете выбрать лучшие подарки для близких людей на каждый праздник.

Сегодня.Lifestyle пишут, как правильно провести Масленицу-2021 и что ни в коем случае нельзя делать с 8 по 14 марта.

Любопытно, что в Украине на Масленицу помимо блинов традиционно подавали вареники. "На Масницю і турок вареника з`їсть", – говорили в народе. Это блюдо считается обрядовым, оно дошло до нас еще со времен трипольской культуры.

С Масленицей
С Масленицей
Фото: Depositphotos

Что можно делать на Масленицу-2021

  • В первые три дня Масленицы можно заниматься хозяйственными делами и физическим трудом.
  • Встречайте гостей только в убранной квартире, ведь беспорядок может сопровождать вас весь год.
  • В день Прощеного воскресенья попросите у всех родных и близких прощения.

Смотрите видео о традициях и обрядах Масленицы:

Народные приметы на Масленицу

  • Первый съеденный блин – к здоровью на целый год. Поэтому от лакомства отказываться нельзя даже тем, кто сидит на строгой диете.
  • Теща не должна жалеть блинов для зятя, чтобы отношения между ними были хорошими.
  • Если на Масленицу в ваш дом неожиданно нагрянули гости, это принесет вам счастье и радость.
  • Выброшенные на этой неделе ненужные вещи вернутся в дом обновками.

На Масленицу пекут блины
На Масленицу пекут блины
Фото: Depositphotos

Что нельзя делать на Масленицу-2021

  • Нельзя скучать и печалиться. Считается, что человеку, который проведет Масленицу невесело, не будет везти в течение всего года.
  • Категорически нельзя ссориться, поскольку это может навлечь на вас и на вашу семью беду.
  • Поскольку Масленица подводит к Великому посту, эта неделя считается мясопустной. То есть, начинает действовать запрет на мясо. Зато рыбу, яйца и молочные продукты употреблять еще можно.
  • Хотя Масленица праздник веселый, алкогольные напитки в этот период употреблять нельзя.
  • Запрещено на Масленицу встречать гостей в неубранном доме.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в марте 2021 года в Украине.

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Источник: Сегодня
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