Масленица 2021: главные приметы праздника и что нельзя делать

Узнайте, как правильно встретить и что ни в коем случае нельзя делать на Масленицу-2021

Масленица-2021 продлится с 8 по 14 марта. В этот период люди издавна устраиваются народные гуляния, провожают зиму и встречают весну с теплом. Так что в нынешнем году Международный женский день, который ежегодно отмечается 8 марта, будет не единственным радостным, веселым, весенним праздником, приходящимся на эту дату.

А из нашего календаря праздников и подарков на март вы узнаете, какие еще есть интересные даты в первом весеннем месяце, и сможете выбрать лучшие подарки для близких людей на каждый праздник.

Сегодня.Lifestyle пишут, как правильно провести Масленицу-2021 и что ни в коем случае нельзя делать с 8 по 14 марта.

Любопытно, что в Украине на Масленицу помимо блинов традиционно подавали вареники. "На Масницю і турок вареника з`їсть", – говорили в народе. Это блюдо считается обрядовым, оно дошло до нас еще со времен трипольской культуры.

С Масленицей Фото: Depositphotos

Что можно делать на Масленицу-2021

В первые три дня Масленицы можно заниматься хозяйственными делами и физическим трудом.

Встречайте гостей только в убранной квартире, ведь беспорядок может сопровождать вас весь год.

В день Прощеного воскресенья попросите у всех родных и близких прощения.

Смотрите видео о традициях и обрядах Масленицы:

Народные приметы на Масленицу

Первый съеденный блин – к здоровью на целый год. Поэтому от лакомства отказываться нельзя даже тем, кто сидит на строгой диете.

Теща не должна жалеть блинов для зятя, чтобы отношения между ними были хорошими.

Если на Масленицу в ваш дом неожиданно нагрянули гости, это принесет вам счастье и радость.

Выброшенные на этой неделе ненужные вещи вернутся в дом обновками.

На Масленицу пекут блины Фото: Depositphotos

Что нельзя делать на Масленицу-2021

Нельзя скучать и печалиться. Считается, что человеку, который проведет Масленицу невесело, не будет везти в течение всего года.

Категорически нельзя ссориться, поскольку это может навлечь на вас и на вашу семью беду.

Поскольку Масленица подводит к Великому посту, эта неделя считается мясопустной. То есть, начинает действовать запрет на мясо. Зато рыбу, яйца и молочные продукты употреблять еще можно.

Хотя Масленица праздник веселый, алкогольные напитки в этот период употреблять нельзя.

Запрещено на Масленицу встречать гостей в неубранном доме.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в марте 2021 года в Украине.

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