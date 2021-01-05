Найкращі колядки на Різдво-2021: великий вибір текстів

Ми зібрали найкращі колядки на Різдво-2021 російською та українською мовами

В Україні Різдво Христове християни східного обряду в Україні відзначають 7 січня. Різдвяні пісні – колядки, належать до основних традицій цього світлого свята. Сайт Сьогодні.Lifestyle зібрав найкращі колядки на Різдво-2021російською і українською мовами.

Найкращі колядки на Різдво Фото: Depositphotos

Колядки на Різдво російською мовою

Народні колядки на Різдво

***

Коляда, коляда,

Накануне Рождества!

Тетенька добренька,

Пирожка-то сдобненька

Не режь, не ломай,

Поскорее подавай,

Двоим, троим,

Давно стоим,

Да не выстоим!

Печка-то топиться,

Пирожка-то хочется!

Короткі вірші для колядок на Різдво

***

Господин, господа,

Господинова жена,

Двери отворите

И нас одарите!

Пирогом, калачом

Или чем-нибудь еще!

Найкращі колядки на Різдво Фото: Depositphotos

Колядки на Різдво невеликі

***

Ты, хозяин, не томи,

Поскорее подари!

А как нынешний мороз

Не велит долго стоять,

Велит скоро подавать:

Либо из печи пирожок,

Либо денег пятачок,

Либо щей горшок!

Подай тебе Бог

Полный двор животов!

И в конюшню коней,

В хлевушку телят,

В избушку ребят

И в подпечку котят!

Прикольні колядки на Різдво

***

Маленький хлопчик

Сел на снопчик.

В дудочку играет,

Колядку потешает.

Щедрик-Петрик,

Дай вареник,

Ложечку кашки,

Кольцо колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей.

Колядки на Різдво короткі 2021

***

Не дашь мне ватрушки –

Получишь по макушке!

Не дашь пирога –

Уведу корову за рога!

Смішні колядки на Різдво

***

На новое вам лето,

На красное вам лето!

Куда конь хвостом –

Туда жито кустом.

Куда коза рогом –

Туда сено стогом.

Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько елок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек.

Счастья вам, хозяин с хозяюшкой,

Большого здоровья,

С Новым годом,

Со всем родом!

Добрі колядки на Різдво Христове

***

К нам пришла коляда,

Накануне Рождества,

Ты добра нам в руку дай,

А взамен же получай,

Богатство, счастье и тепло,

Господь пошлет тебе его,

Так что щедростью задайся,

На нас ни в чем не обижайся!

Найкращі колядки на Різдво Фото: Depositphotos

Християнські колядки на Різдво 7 січня

***

Коляда, коляда,

Открываем все дома,

Все окошки, сундучки,

Даем конфет и пирожки,

Чтобы было благо вам,

Скажи спасибо небесам,

Бог здоровья всем нам даст,

Ведь на это он горазд!

Колядки на Різдво Христове українською мовою

Колядки на Різдво українською

***

Я – маленький хлопчик,

Сів собі на стовпчик,

У сопілочку граю,

Діток забавляю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте.

Яблучка, горішки –

Це мої потішки.

Віршики на Різдво: колядки короткі

* * *

Колядин-дин,

Я, бабусю, один.

Винеси мені пиріжок

Та положи у мішок.

З руками, з ногами,

Щоб бігав за нами.

Колядки на різдвяні пісні

* * *

Коляда, коляда,

Дай, дядьку, пирога!

Як не даси пирога,

Візьму вола за рога,

Та виведу на моріг,

Та виломлю правий ріг.

У ріг буду трубити,

Волом буду робити,

Хвостом буду поганять

Та на гречку орать.

Добривечір!

Вірші на різдво колядки

* * *

Що в дядька, дядька

Три стоги стоять.

Один стіг пшениці —

На паляниці,

Другий стіг гречки

На варенички,

А третій овса,

Та й колядка вся.

Дитячі колядки на Різдво короткі

* * *

Коляда, коляда

На поличку погляда.

Там ковбаси лежать,

Вони в шанічку біжать.

Дай, бабо, ковбасу –

Літом коней попасу.

Не даси ковбаси –

Хоть сама паси.

Найкращі колядки на Різдво Фото: Depositphotos

На Різдво Христове колядка

* * *

Бігла Маруся по льоду.

Загубила коляду.

Ти, Олено, не гуляй

Та коляду пошукай.

Будьте здорові, з Різдвом!

Тексти колядок на Різдво українською мовою

* * *

Ой на річці на Йордані,

Там Пречиста ризи прала,

Свого сина сповивала,

На ялині колихала.

Прилетіли три янголи,

Взяли Христа під небеса.

Всі небеса розтворилися,

Всім святим поклонилися.

Колядки для дітей на Різдво

* * *

Ой дай, Боже, святок діждати,

Підем до діда колядувати.

А в нашого діда є багато хліба:

Два стіжки жита, а третій пшениці

На паляниці,

А четвертий гречки на гречанички,

А п'ятий вівса та й колядка вся.

Добривечір!

Колядки на Різдво текст

***

Проспіваю я колядку

На весь голос, на всю хату:

— Коляд, коляд, коляди,

Колядую я один.

Коляд, коляд, колядочка,

Прокидайтесь, маляточки.

Прокидайтесь, годі спати,

Будем всі колядувати.

Колядки на Різдво короткі українською мовою

***

Ой, колядо-колядине!

Ішла полем господиня,

З торби жито брала,

Ниви засівала:

Вроди, Боже, жито

На довгії літа,

На щастя родині

І всій Україні.

Коли щедрують, колядують і посівають в Україні Фото: Depositphotos

Вірші на Різдво колядки або щедрівки

* * *

Ой чи є, чи нема

Пан господар вдома?

Щедрий вечір, добрий вечір,

Пан господар вдома?

Ой нема, ой нема,

Та й поїхав до млина.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Та й поїхав до млина.

Та й муки спитлювать,

Меду-пива купувать.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Меду-пива купувать.

Меду-пива купувать,

Щедрівників частувать.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Щедрівників частувать.

Християнські колядки на Різдво Христове

***

На синім небі

Зіронька стала,

По всій Вкраїні

Звістку подала.

Що у Віфлеємі,

В стайні низенькій,

Дитя народилось –

Іісус маленький.

Ісус родився,

Ручки складає,

Всіх засмучених

Радо вітає.

Тож припиніте

Вже сумувати,

Вкраїнські хлопці,

Гожі дівчата.

Дівчата й хлопці,

Всі поклонімся,

В добрій надії

Богу молімся.

Щоб ми діждали

Кращої долі,

Щоб розквітали,

Як квітки в полі.

Маленький Ісусик

Не спить, не дрімає,

Своїми руками

Усіх обіймає –

І нашу хатину,

І нашу родину,

І всю Україну.

Христос ся рождає!

Найкращі колядки на Різдво

***

Ясна зірка засвітила,

Це мати Марія –

Пречиста Лелія –

Бога зродила.

Там Ангели все співають,

І вбогі пастушки –

Вкраїнські діточки –

Христа вітають.

Слава тобі, Христосе, на сіні!

Просвіти рідний край –

І кращу долю дай

Всій Україні!

Колядки на Різдво прикольні

***

Коляд, коляд, колядниця.

Добра з медом паляниця.

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п'ятака.

Як не дасте п'ятака,

Візьму бика за рога.

Не давайте копійки,

Бо порвуться кишеньки,

Будьте, люди, гонорові!

Дайте гроші паперові.

Вірші колядки на Різдво

***

Тешуть теслі з срібла сани,

Стелиться сніжиста путь.

На тих санях в синь незнану

Дитя Боже повезуть.

Тешуть теслі з срібла сани,

Сняться веснянії сни.

На тих санях Ясна Пані,

Очі наче у сарни.

Ходить сонце у крисані,

Спить слов'янськеє Дитя,

Їдуть сани, плаче Пані,

Снігом стелиться життя.

Коли щедрують, колядують і посівають в Україні Фото: Depositphotos

Дитячі колядки на Різдво

***

Я маленький пастушок,

Загорнувся в кожушок,

На скрипочці граю,

Вас всіх вітаю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте –

Яблучка, горішки

Дітям на потішки.

Дитячі колядки на Різдво українською мовою

***

Коляду для вас співаю,

Дай вам боже урожаю,

Щедрих нив, садів квітучих,

Зірку в небі на Святвечір

Для дорослих и малечі.

Коляда моя лунає,

Увесь світ з Різдвом вітає.

Православні колядки на Різдво: слова

* * *

Коляд, коляд ,коляда

У віконце загляда.

У різдвяну світлу нічку

Запали на радість свічку.

Коляду поклич до хати,

Щоб Ісуса привітати.

Люди добрі, колядуйте,

Сина Божого шануйте!

Колядка на Різдво "Добрий вечір тобі, пане господарю!"

* * *

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Винеси ти нам ковбасок пару,

Ой походи коло пічки,

Пошукай нам перепічки.

Винеси сала, не скупися,

Щоб ячмінь твій уродився,

Щоб нажали сто кіп жита,

Щоб сім'я була вся сита!

Щоб скотинка водилася,

Щоб пшениця родилася,

Щоб у хаті всього мали –

Колядників пригощали.

Найкращі колядки на Різдво 7 січня

* * *

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

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