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Коли щедрують, посівають і колядують в Україні 2021 року

3 січня, 12:21

Дізнайтеся, коли потрібно колядувати, щедрувати, а також хто і коли повинен посівати на Святки 2021 в Україні

Новорічні та різдвяні свята з давніх часів супроводжуються різними веселими традиціями. Діти і дорослі колядують, щедрують і посівають (засівають).

Коли щедрують, колядують і посівають в Україні
Коли щедрують, колядують і посівають в Україні
Фото: Depositphotos

Однак не всі люди знають і розбираються, коли це потрібно робити і точні дати Святок в Україні. Сьогодні.Lifestyle розкажуть вам, коли потрібно колядувати, щедрувати і посівати.

Коли колядують в Україні

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Коли потрібно колядувати
Фото: ru.depositphotos.com

Колядування – це улюблене заняття не тільки дорослих, але і дітей. Колядують і співають різдвяні пісні вранці 7 січня. А в деяких регіонах України колядувати починають вже увечері 6 січня, після сходу першої зірки.

Колядки – це слов'янські обрядові пісні, що прославляють народження Христа, виконувані в святковий період, під час ритуальних обходів по домівках.

Щоб колядувати, потрібно зібрати вертеп з мінімум трьох людей. Це можуть бути як дівчатка, так і хлопчики, дорослі.

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Коли потрібно щедрувати

Коли щедрують, колядують і посівають в Україні
Коли щедрують, колядують і посівають в Україні
Фото: Depositphotos

Дуже часто люди плутають колядки і щедрівки та коли потрібно колядувати, а коли – щедрувати. Щедрувати потрібно 13 січня ввечері – це напередодні Старого Нового року. Цей вечір ще називають Щедрим, звідси і назва – щедрувати.

У щедрівках на відміну від колядок величають господарів будинку і їхніх дітей, а також бажають у прийдешньому році багатого врожаю, добробуту, приплоду худоби, доброго роїння бджіл.

З давніх часів вважалося, що після заходу сонця починала пустувати нечиста сила. Тому щедрівки були своєрідним захистом будинку і господарів від нечисті.

Традиційно, щедрують в невеликій компанії, співають короткі пісні і грають на одному-двох музичних інструментах. Щедрувальники ходять по домівках і вітають всіх з наступаючим святом, співають щедрівки, бажають благополуччя і щастя, здоров'я і процвітання.

Коли потрібно посівати в Україні

Коли щедрують, колядують і посівають в Україні
Коли щедрують, колядують і посівають в Україні
Фото: Depositphotos

Посівають вранці Старого Нового року – 14 січня. За традицією, саме хлопчики-посівальники ходять вранці по домівках, засипаючи їх зерном. При цьому вони співають пісні-посівалки. Вважається, що зерно, яким посівають, не можна вимітати до заходу сонця.

Коли Святки в Україні

Знаючи дати різдвяних свят, неважко розрахувати, якого числа Святки-2021. Всього Святки тривають дванадцять днів. Отже, 2021 року Святки триватимуть з вечора 6 січня, "з першої зірки", до пізнього вечора 18 січня, напередодні Водохреща.

Перші дні Святок (7-9 січня) здавна відзначалися особливо урочисто. Після Різдва наступає святочний тиждень, і зустріти його необхідно низкою добрих справ – роздати милостиню, відвідати родичів, особливо тих, з ким давно не бачилися, відвідати хворих і допомогти знедоленим.

На Святки прийнято дарувати подарунки – причому не на честь Різдва, а просто так, на знак гарного настрою, з метою поділитися радістю.

Але подарунки – далеко не головне цими днями. Важливо дотримуватися кількох особливих традицій, які і роблять цей період святковим.

Святочні традиції:

  • на ці дванадцять днів повністю заборонена будь-яка робота, як в домі, так і на подвір'ї;
  • зате всілякі гуляння, пісні, ігри та інші розваги тільки заохочуються;
  • трапези на Святки повинні бути щедрими, рясними, багатими;
  • в числі обов'язкових страв на столі були присутні кутя, узвар, всілякі пироги і млинці, як солодощі – мед і горіхи.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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Джерело: Сьогодні
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