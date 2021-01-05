Ворожіння на Різдво-2021 вдома: як і коли ворожити
Сьогодні.Lifestyle підібрали кілька варіантів популярних різдвяних ворожінь
Християни східного обряду в Україні святкують Різдво Христове 7 січня. Дівчата часто ворожать у Різдвяний вечір на майбутнє, на судженого чи на бажання. Зазначимо, що ворожіння на Різдво вдома можна провести на самоті або ж зі своїми подругами. Втім, є ще й ті, хто бажає провести різдвяні ворожіння, але не знають, коли ворожити.
Найкращою датою для ворожіння на Різдво-2021 вважається ніч з 6 на 7 січня. Сегодня.Lifestyle підібрали кілька варіантів різдвяних ворожінь.
У цьому різдвяному ворожінні все просто – потрібно взяти нову колоду карт. Добре її перетасуйте. Діставайте по одній карті, проговорюючи: "Для себе, для дому, для серця, для душі".
Якщо всі карти червоні – пощастило, удача не відвернеться і буде йти поруч увесь рік. Якщо всі чорні – потрібно готуватися до серйозних перешкод. Цьогоріч краще планів не будувати. Чорні та червоні означають мінливе майбутнє.
Карти "для серця": чирвовий туз – велика любов; туз пікової масті – удар; бубновий – багатство; хрестовий – хороша кар'єра.
Дівчина сідає біля відчиненого вікна або на вулиці з дзеркалом. Його треба встановити таким чином, щоб Різдвяний місяць чітко відбивався. На нього і дивитися невідривно. Через деякий час зображення буде множитися або будуть з'являтися інші фігури. За ним і визначають майбутнє.
Якщо відображення місяця роздвоїлося – дівчина буде з парою в цьому році. Якщо їх стало більше двох – буде вибір між нареченими. Якщо з'явилася фігурка – судить про майбутні події.
Також можна ворожити за допомогою двох дзеркал: великого і маленького. Потрібно при свічках сісти навпроти великого, а маленьке встановити перед собою. Вийде коридор. Дівчина каже: "Суджений, я чекаю, приходь вечеряти!"
Тепер потрібно уважно дивитися у магічний коридор із дзеркал. Суджений повинен з'явитися в самому його кінці. Проте це ворожіння не завжди вдається.
Потрібно поставити перед собою свічку і проговорити такі слова: "Подружко, поговоримо?" А потім запалити її.
Якщо відразу гніт не візьметься, сірник зламається, то не варто продовжувати. Якщо свічка загорілася, то уважно потрібно дивитися на гніт.
Щоразу, роблячи оберт, гніт показує певну фігурку. За ним і визначають майбутні події. Наприклад: троянда – кохання, дев'ятка – виконання всіх бажань, дракон – є ворог, чорт – неприємність, спис – потрібно діяти швидко, змія – напад недоброзичливців, плітки.
Читайте також:Як правильно колядувати, посівати і щедрувати
Потрібно прив'язати до шлюбної обручки нитку довжиною від долоньки до ліктя. Взяти за вільний кінець, щоби обручка вільно висіло, і запитувати, наприклад: "Чи буду я багата? Чи куплю я машину". Приклади відповідей: паралельно тулубу гойдається – ні; перпендикулярно – так; стоїть на місці – не визначено.
Читайте також:Найкращі колядки-2021 українською мовою
Потрібно взяти товсту свічку і дві швацькі голки, вушко кожної з них натерти воском. Також знадобиться стакан з чистою водою. Потрібно загасити світло в оселі, запалити свічку і поставити перед собою стакан води. Взяти голки пальцями вістрям вниз і одночасно опустити їх в стакан. Поспостерігати за тим, яке місце зайняли голки.
Якщо голки швидко пішли на дно, то в цьому році здійсниться твоє заповітне бажання. Якщо з'єдналися – буде весілля, опустилися на дно один навпроти одного – ти знайдеш любов, вістрям один до одного – буде суперниця, розійшлися на дні – чекай розлуку, вколола палець – чекай зізнання в коханні.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.
Всі подробиці в спецтемі Різдво 2021
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше