Ворожіння на Різдво-2021 вдома: як і коли ворожити

Сьогодні.Lifestyle підібрали кілька варіантів популярних різдвяних ворожінь

Християни східного обряду в Україні святкують Різдво Христове 7 січня. Дівчата часто ворожать у Різдвяний вечір на майбутнє, на судженого чи на бажання. Зазначимо, що ворожіння на Різдво вдома можна провести на самоті або ж зі своїми подругами. Втім, є ще й ті, хто бажає провести різдвяні ворожіння, але не знають, коли ворожити.

Ворожіння на Різдво Фото: Pinterest

Найкращою датою для ворожіння на Різдво-2021 вважається ніч з 6 на 7 січня. Сегодня.Lifestyle підібрали кілька варіантів різдвяних ворожінь.

Ворожіння на Різдво на судженого по картах

У цьому різдвяному ворожінні все просто – потрібно взяти нову колоду карт. Добре її перетасуйте. Діставайте по одній карті, проговорюючи: "Для себе, для дому, для серця, для душі".

Якщо всі карти червоні – пощастило, удача не відвернеться і буде йти поруч увесь рік. Якщо всі чорні – потрібно готуватися до серйозних перешкод. Цьогоріч краще планів не будувати. Чорні та червоні означають мінливе майбутнє.

Карти "для серця": чирвовий туз – велика любов; туз пікової масті – удар; бубновий – багатство; хрестовий – хороша кар'єра.

Ворожіння на Різдво на судженого з дзеркалом

Дівчина сідає біля відчиненого вікна або на вулиці з дзеркалом. Його треба встановити таким чином, щоб Різдвяний місяць чітко відбивався. На нього і дивитися невідривно. Через деякий час зображення буде множитися або будуть з'являтися інші фігури. За ним і визначають майбутнє.

Ворожіння на Різдво Фото: Pinterest

Якщо відображення місяця роздвоїлося – дівчина буде з парою в цьому році. Якщо їх стало більше двох – буде вибір між нареченими. Якщо з'явилася фігурка – судить про майбутні події.

Страшне ворожіння на Різдво із джеркалом

Також можна ворожити за допомогою двох дзеркал: великого і маленького. Потрібно при свічках сісти навпроти великого, а маленьке встановити перед собою. Вийде коридор. Дівчина каже: "Суджений, я чекаю, приходь вечеряти!"

Тепер потрібно уважно дивитися у магічний коридор із дзеркал. Суджений повинен з'явитися в самому його кінці. Проте це ворожіння не завжди вдається.

Народні ворожіння на Різдво зі свічкою

Потрібно поставити перед собою свічку і проговорити такі слова: "Подружко, поговоримо?" А потім запалити її.

Якщо відразу гніт не візьметься, сірник зламається, то не варто продовжувати. Якщо свічка загорілася, то уважно потрібно дивитися на гніт.

Ворожіння на Різдво Фото: Pinterest

Щоразу, роблячи оберт, гніт показує певну фігурку. За ним і визначають майбутні події. Наприклад: троянда – кохання, дев'ятка – виконання всіх бажань, дракон – є ворог, чорт – неприємність, спис – потрібно діяти швидко, змія – напад недоброзичливців, плітки.

Традиційні ворожіння на Різдво на обручці

Потрібно прив'язати до шлюбної обручки нитку довжиною від долоньки до ліктя. Взяти за вільний кінець, щоби обручка вільно висіло, і запитувати, наприклад: "Чи буду я багата? Чи куплю я машину". Приклади відповідей: паралельно тулубу гойдається – ні; перпендикулярно – так; стоїть на місці – не визначено.

Прості ворожіння на Різдво на голках

Потрібно взяти товсту свічку і дві швацькі голки, вушко кожної з них натерти воском. Також знадобиться стакан з чистою водою. Потрібно загасити світло в оселі, запалити свічку і поставити перед собою стакан води. Взяти голки пальцями вістрям вниз і одночасно опустити їх в стакан. Поспостерігати за тим, яке місце зайняли голки.

Ворожіння в ніч на Різдво Фото: Pinterest

Якщо голки швидко пішли на дно, то в цьому році здійсниться твоє заповітне бажання. Якщо з'єдналися – буде весілля, опустилися на дно один навпроти одного – ти знайдеш любов, вістрям один до одного – буде суперниця, розійшлися на дні – чекай розлуку, вколола палець – чекай зізнання в коханні.

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