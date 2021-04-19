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Вербний тиждень-2021: милі картинки і добрі привітання

Сьогодні, 10:38

Почався Вербний тиждень-2021: привітайте рідних і близьких

Сьогодні, 19 квітня, почався Вербний тиждень-2021. Це останній тиждень перед Страсною седмицею Великого посту, який завершується Вербною неділею 25 квітня. Не забудьте привітати своїх рідних, близьких, друзів і відправити їм гарні картинки, добрі вірші та душевні побажання.

А ще піднімайте настрій рідним і близьким людям. Дивіться у нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

Вербний тиждень: красиві фото, картинки і поздоровлення
Вербний тиждень: красиві фото, картинки і поздоровлення
Фото: Pixabay

Привітання з початком Вербного тижня у віршах

***

Веточка вербы – это символ весны,
Символ здоровья, жизни, любви.
Пусть в этот праздник подарит она
Веру, которая всем нам нужна!

Красиві привітання з Вербним тижнем у прозі

***

Вітаю з Вербним тижнем! Нехай гілочка верби принесе вам здоров'я, бадьорість, довголіття і благополуччя. Нехай ваш дім залишить все погане, а мир і любов зостануться завжди з вами!

Вербний тиждень: картинки та привітання
Вербний тиждень: картинки та привітання
Фото: Pixabay

Красиві привітання з Вербним тижнем у віршах

***

Вербы веточка пусть в доме
Вас от всяких бед хранит,
А всех близких и знакомых
Пусть Господь благословит!

Пусть весь год оберегает
Чудо-веточка ваш дом,
Пусть молитва помогает
Сохранять блаженство в нем!

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Вітаємо з Вербним тижнем своїми словами

***

Бажаю, вам щоб у Вербний тиждень у ваш дім увійшли благодать, достаток і радість. Нехай душа квітне і радіє, як весняні квіти. Нехай будуть поруч дорогі і кохані люди. Нехай Господь береже ваш дім і дарує здоров'я всім його мешканцям.

Вербний тиждень: картинки та привітання
Вербний тиждень: картинки та привітання
Фото: Pixabay

Почався Вербний тиждень: привітання близьким

***

Вместе с Вербною неделей
Счастье пусть приходит в дом,
Доброта и всепрощение
Поселяются пусть в нем.

Береги любовь и радость,
Что верба сумеет дать.
Все печали вытесняя,
Пусть снисходит благодать!

Вербний тиждень: картинки та привітання
Вербний тиждень: картинки та привітання
Фото: Pixabay

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