Вербний тиждень-2021: милі картинки і добрі привітання
Почався Вербний тиждень-2021: привітайте рідних і близьких
Сьогодні, 19 квітня, почався Вербний тиждень-2021. Це останній тиждень перед Страсною седмицею Великого посту, який завершується Вербною неділею 25 квітня. Не забудьте привітати своїх рідних, близьких, друзів і відправити їм гарні картинки, добрі вірші та душевні побажання.
А ще піднімайте настрій рідним і близьким людям. Дивіться у нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.
Привітання з початком Вербного тижня у віршах
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Веточка вербы – это символ весны,
Символ здоровья, жизни, любви.
Пусть в этот праздник подарит она
Веру, которая всем нам нужна!
Красиві привітання з Вербним тижнем у прозі
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Вітаю з Вербним тижнем! Нехай гілочка верби принесе вам здоров'я, бадьорість, довголіття і благополуччя. Нехай ваш дім залишить все погане, а мир і любов зостануться завжди з вами!
Красиві привітання з Вербним тижнем у віршах
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Вербы веточка пусть в доме
Вас от всяких бед хранит,
А всех близких и знакомых
Пусть Господь благословит!
Пусть весь год оберегает
Чудо-веточка ваш дом,
Пусть молитва помогает
Сохранять блаженство в нем!
Вітаємо з Вербним тижнем своїми словами
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Бажаю, вам щоб у Вербний тиждень у ваш дім увійшли благодать, достаток і радість. Нехай душа квітне і радіє, як весняні квіти. Нехай будуть поруч дорогі і кохані люди. Нехай Господь береже ваш дім і дарує здоров'я всім його мешканцям.
Почався Вербний тиждень: привітання близьким
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Вместе с Вербною неделей
Счастье пусть приходит в дом,
Доброта и всепрощение
Поселяются пусть в нем.
Береги любовь и радость,
Что верба сумеет дать.
Все печали вытесняя,
Пусть снисходит благодать!
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