Вербний тиждень-2021: милі картинки і добрі привітання

Почався Вербний тиждень-2021: привітайте рідних і близьких

Сьогодні, 19 квітня, почався Вербний тиждень-2021. Це останній тиждень перед Страсною седмицею Великого посту, який завершується Вербною неділею 25 квітня. Не забудьте привітати своїх рідних, близьких, друзів і відправити їм гарні картинки, добрі вірші та душевні побажання.

А ще піднімайте настрій рідним і близьким людям. Дивіться у нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

Вербний тиждень: красиві фото, картинки і поздоровлення Фото: Pixabay

Привітання з початком Вербного тижня у віршах

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Веточка вербы – это символ весны,

Символ здоровья, жизни, любви.

Пусть в этот праздник подарит она

Веру, которая всем нам нужна!

Красиві привітання з Вербним тижнем у прозі

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Вітаю з Вербним тижнем! Нехай гілочка верби принесе вам здоров'я, бадьорість, довголіття і благополуччя. Нехай ваш дім залишить все погане, а мир і любов зостануться завжди з вами!

Вербний тиждень: картинки та привітання Фото: Pixabay

Красиві привітання з Вербним тижнем у віршах

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Вербы веточка пусть в доме

Вас от всяких бед хранит,

А всех близких и знакомых

Пусть Господь благословит!



Пусть весь год оберегает

Чудо-веточка ваш дом,

Пусть молитва помогает

Сохранять блаженство в нем!

Вітаємо з Вербним тижнем своїми словами

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Бажаю, вам щоб у Вербний тиждень у ваш дім увійшли благодать, достаток і радість. Нехай душа квітне і радіє, як весняні квіти. Нехай будуть поруч дорогі і кохані люди. Нехай Господь береже ваш дім і дарує здоров'я всім його мешканцям.

Вербний тиждень: картинки та привітання Фото: Pixabay

Почався Вербний тиждень: привітання близьким

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Вместе с Вербною неделей

Счастье пусть приходит в дом,

Доброта и всепрощение

Поселяются пусть в нем.



Береги любовь и радость,

Что верба сумеет дать.

Все печали вытесняя,

Пусть снисходит благодать!

Вербний тиждень: картинки та привітання Фото: Pixabay

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