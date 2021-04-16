Іменини в травні-2021: хто і коли святкує день ангела
У травні-2021 багато іменинників: кого і коли можна вітати з днем ангела
Хто відзначає свої іменини в травні 2021 року? Кого і в який день можна вітати з днем ангела наприкінці весни? У кого буде чергове сімейне свято, крім дня народження? Читайте докладний календар іменин на травень-2021 і адресуйте найкращі привітання з днем ангела рідним, друзям, коханим і близьким людям, а також знайомим, колегам, товаришам по службі, однокурсникам і однокласникам.
А поки ще не закінчився квітень, не забувайте радувати оточуючих людей і робити їм приємні сюрпризи та подарунки. Які і коли – читайте в нашому календарі свят на квітень.
Часто імена людям дають відповідно до церковного календаря шанування святих мучеників – святок. До якого дня найближче стоїть дата народження дитини, ім'я того святого і вибирають. Так людина отримує свого ангела-хранителя, який оберігає її протягом усього життя. Примітно, що день ангела у кожної людини може бути кілька разів на рік на відміну від дня народження.
Пропонуємо вашій увазі детальний календар іменин на кожен день травня-2021.
1 травня – Антон, Василь, Віктор, Віссаріон, Юхим, Іван, Кузьма, Тамара, Фелікс.
2 травня – Матрона на честь пам'яті блаженної Матрони Московської, а також Антон, Віктор, Георгій, Іван, Никифор, Трифон, Христофор.
3 травня – Олександр, Анастасій, Гаврило, Григорій, Микола, Федір, Феодора, Феодосій.
4 травня – Олександр, Олексій, Денис, Іван, Кіндрат, Микола, Федір, Яків, Януарий.
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5 травня – Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Климент, Лука, Платон, Федір.
6 травня – Георгій на честь великомученика Георгія Побідоносця, а також Олександра, Анатолій, Іван, Лазар.
7 травня – Олексій, Валентин, Єлизавета, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Сава, Сергій, Хома.
8 травня – Марк на честь апостола і євангеліста святого Марка, а також Василь, Ніка, Сергій, Сильвестр.
9 травня – Василь, Глафіра, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан.
10 травня – Семен на честь апостола, священномученика Симеона, небожа Господня, а також Анастасія, Георгій, Іван, Іларіон, Марія, Микола, Павло, Петро, Сергій, Степан.
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11 травня – Ганна, Віталій, Кирило, Максим.
12 травня – Артемій, Василь, Федот, Филимон.
13 травня – Яків на честь апостола Якова, сина Якова, а також Василь, Єфрем, Ігнатій, Климент, Максим, Микита.
14 травня – Тамара в пам'ять благовірної цариці Грузії святої Тамари, а також Герасим, Веремій, Юхим, Ігнатій, Макар, Ніна.
15 травня – Афанасій на честь архієпископа Олександрійського святителя Афанасія, а також Борис, Гліб, Давид, Іван, Зоя, Михайло, Роман.
16 травня – Мавра, Микола, Павло, Петро, Тимофій, Феодосій.
17 травня – Антон, Опанас, Валеріан, Іван, Кирило, Климент, Лазар, Леонтій, Марія, Микита, Никифор, Микола, Пелагея.
18 травня – Адріан, Ірина, Яків.
19 травня – Василь, Денис, Іван, Іларіон, Касьян, Пахом, Сава.
20 травня – Антон, Давид, Іван, Ілля, Йосип, Михайло, Пахом, Сидор, Степан.
21 травня – Іван на честь апостола і євангеліста Іоанна Богослова, а також Адріан, Арсеній, Никифор.
22 травня – Микола в пам'ять святителя Миколи, а також Василь, Гаврило, Дмитро, Йосип, Христофор.
23 травня – Онисим, Василь, Лаврентій, Симон, Таїсія.
24 травня – Кирило і Мефодій в честь святих рівноапостольних учителів словенських, а також Олександр, Йосип, Михайло, Никодим, Ростислав.
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25 травня – Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Федір, Пилип.
26 травня – Олександр, Василь, Гаврило, Георгій, Гликерия, Юхим, Іван, Ірина, Макар, Никифор, Сергій, Тарас, Феодосій, Христофор.
27 травня – Леонтій, Максим, Микита, Петро, Сидір.
28 травня – Анастасія, Дмитро, Гнат, Пахом.
29 травня – Олександр, Аркадій, Георгій, Єфрем, Касіян, Лаврентій, Модест, Муза, Микола, Петро, Федір.
30 травня – Адріан, Опанас, Євдокія, Єфросинія, Микола, Степан, Феофан.
31 травня – Олександра, Анастасій, Андрій, Василь, Давид, Денис, Клавдія, Лев, Макар, Матрона, Михайло, Павло, Петро, Семен, Фаїна, Федір, Федот, Христина, Юліан, Юлія.
Раніше ми розповідали, як відпочиваємо на травневі свята і Великдень-2021 Україні.
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