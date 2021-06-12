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Яєчний рулет з грибами – ідеальний варіант для ситного сніданку

Сьогодні, 07:11

З яєць можна приготувати не тільки омлет, а ще яєчний рулет. У якості начинки можна брати овочі або м'ясо, такий рулет може бути солодким з ягодами. Спробуйте для початку печериці

Як приготувати яєчний рулет з грибами
Як приготувати яєчний рулет з грибами
Фото: instagram.com/person_pitanie/

Якщо не хочеться просто яєчні й навіть найповітряніших яєць Орсіні, можна приготувати яйця в іншому виконанні – перетворити їх на основу для рулету. Якщо хочеться начинку овочеву, візьміть болгарський перець і моркву, якщо є бажання з'їсти солодкий рулет, то начинка може бути ягідною. Цей рецепт для тих, хто любить вдале поєднання – яйця і гриби.

Як приготувати яєчний рулет з грибами

Інгредієнти

  • 5 штук. – курячих яєць
  • 200 г – печериці
  • сушений часник, перець, сіль і зелень – за смаком

Спосіб приготування

  1. Дрібно нарізати гриби і обсмажити на невеликій кількості олії, додати сіль і спеції за смаком. Перекласти в окрему миску.
  2. У глибоку миску вбити яйця, додати сіль, спеції і дрібно нарізану зелень. Ретельно перемішати.
  3. У розігріту сковороду, попередньо змащену олією, влити третю частину яєчної суміші (щоб поверхня сковороди була повністю покрита).
  4. Через 1-2 хвилини по центру викласти гриби і коли яєчна суміш легко відходитиме від сковороди, за допомогою лопатки скрутити рулет (прямо в сковороді).
  5. Відсунути рулет на край сковороди і по центру влити третю частину яєчної суміші. Потім повторно скрутити рулет. І так, доки яєчна суміш не закінчиться.
  6. Подавати зі сметаною.

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Джерело: instagram.com/person_pitanie/
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