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Яичный рулет с грибами – идеальный вариант для сытного завтрака

Сегодня, 07:11

Из яиц можно приготовить не только омлет, а еще яичный рулет. В качестве начинки можно брать овощи или мясо, такой рулет может быть сладким с ягодами. Попробуйте для начала шампиньоны

Как приготовить яичный рулет с грибами
Как приготовить яичный рулет с грибами
Фото: instagram.com/person_pitanie/

Если не хочется просто яичницы и даже самых воздушных яиц Орсини, можно приготовить яйца в другом исполнении – превратить их в основу для рулета. Если хочется начинку овощную, возьмите болгарский перец и морковь, если есть желание съесть сладкий рулет, то начинка может быть ягодной. Этот рецепт для тех, кто любит отличное сочетание – яйца и грибы.

Как приготовить яичный рулет с грибами

Ингредиенты

  • 5 шт. – куриных яиц
  • 200 г – шампиньоны
  • сушеный чеснок, перец, соль и зелень – по вкусу

Способ приготовления

  1. Мелко нарезать грибы и обжарить на небольшом количестве масла, добавить соль и специи по вкусу. Переложить в отдельную миску.
  2. В глубокую миску вбить яйца, добавить соль, специи и мелко нарезанную зелень. Тщательно перемешать.
  3. В разогретую сковороду, предварительно смазанную растительным маслом, влить третью часть яичной смеси (чтобы поверхность сковороды была полностью покрыта).
  4. Спустя 1-2 минуты по центру выложить грибы и когда яичная смесь будет легко отходить от сковороды, с помощью лопатки скрутить рулет (прямо в сковороде).
  5. Отодвинуть рулет на край сковороды и по центру влить третью часть яичной смеси. Затем повторно скрутить рулет. И так, пока яичная смесь не закончится.
  6. Подавать со сметаной.

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Источник: instagram.com/person_pitanie/
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