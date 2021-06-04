Омлет-суфле на сніданок: 3 рецепти страви, яка сподобається всій сім'ї
Як допоміжні інгредієнти можна взяти сир, гриби, шинку і зелень
Ще одне красиве й ніжне виконання яєць на сніданок. Особлива текстура суфле досягається шляхом запікання його в духовці. Але воно ніжніше, ніж, скажімо, різноманітні яєчні запіканки. Нижче знайдете три рецепти омлету-суфле із сиром, шинкою, грибами і зеленню. Мабуть, це один з найсмачніших способів починати новий день.
Омлет-суфле з пармезаном (або з іншим сиром)
Інгредієнти
- яйця – 4 шт.;
- сметана – 100 г;
- пармезан тертий – 50 г;
- вершкове масло – 20 г;
- сіль – щіпка;
- чорний перець – за смаком;
- мускатний горіх – на кінчику ножа.
Спосіб приготування ⠀
- Яйця збити міксером разом зі сметаною, тертим пармезаном, розм'якшеним вершковим маслом і приправами.
- Залити суміш у змащену маслом форму і запекти в розігрітій до 200 градусів духовці до повної готовності (близько 25-35 хвилин).
Омлет-суфле із шинкою і сиром
Інгредієнти (4 порції)
- яйце куряче – 6 шт.;
- цибуля-порей – 1 шт.;
- шинка – 100 г;
- вершкове масло – 20 г;
- сметана – 200 мл;
- вершки 25% – 100 мл;
- мускатний горіх – за смаком;
- сир – 50 г;
- сіль, перець, петрушка – за смаком.
Спосіб приготування
- Яйця збити зі сметаною, вершками, нарубленою петрушкою, мускатним горіхом, сіллю і перцем. Змішати з тертим сиром.
- Шинку нарізати кубиками й обсмажити на вершковому маслі до злегка золотистого кольору, після чого додати нарізаний порей (тільки білу частину стебла) і смажити, доки порей не стане м'яким.
- Залити вміст сковороди яєчною сумішшю і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів на 20 хвилин.
- Прикрасити зеленню.
Омлет-суфле із зеленню і грибами
Інгредієнти
- яйця – 4 шт.;
- вершки 20% – 60 мл;
- сулугуні – 40 г;
- вершкове масло – 30 г;
- гриби – 50 г;
- мелений мускатний горіх;
- зелень – 100 г;
- сіль.
Спосіб приготування
- Гриби обсмажити на сковороді зі спеціями.
- Відокремити білки від жовтків, посолити. Збити міксером у стійку піну. Додати в жовтки мускатний горіх, вершки, збити.
- З'єднати із сулугуні, натертим на крупній тертці. Перемішати.
- Вмішати лопаткою в кілька прийомів білки в миску із жовтками. Перемішувати акуратно, намагаючись не порушувати структуру збитого білка.
- Додати зелень і гриби до омлетної маси, перемішати.
- Змастити вершковим маслом формочки, заповнити до середини омлетною масою. Додати в кожну формочку з омлетом по невеликому шматочку вершкового масла.
- Помістити формочки в духовку, розігріту до 200 градусів, запікати 10-12 хвилин.
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