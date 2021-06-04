Омлет-суфле на сніданок: 3 рецепти страви, яка сподобається всій сім'ї

Як допоміжні інгредієнти можна взяти сир, гриби, шинку і зелень

Омлет-суфле з сиром Фото: instagram.com/mybreakfast_ideas/

Ще одне красиве й ніжне виконання яєць на сніданок. Особлива текстура суфле досягається шляхом запікання його в духовці. Але воно ніжніше, ніж, скажімо, різноманітні яєчні запіканки. Нижче знайдете три рецепти омлету-суфле із сиром, шинкою, грибами і зеленню. Мабуть, це один з найсмачніших способів починати новий день.

Омлет-суфле з пармезаном (або з іншим сиром)

Фото: instagram.com/mybreakfast_ideas/

Інгредієнти

яйця – 4 шт.;

сметана – 100 г;

пармезан тертий – 50 г;

вершкове масло – 20 г;

сіль – щіпка;

чорний перець – за смаком;

мускатний горіх – на кінчику ножа.

Спосіб приготування ⠀

Яйця збити міксером разом зі сметаною, тертим пармезаном, розм'якшеним вершковим маслом і приправами. Залити суміш у змащену маслом форму і запекти в розігрітій до 200 градусів духовці до повної готовності (близько 25-35 хвилин).

Омлет-суфле із шинкою і сиром

Фото: instagram.com/recipes_dnya/

Інгредієнти (4 порції)

яйце куряче – 6 шт.;

цибуля-порей – 1 шт.;

шинка – 100 г;

вершкове масло – 20 г;

сметана – 200 мл;

вершки 25% – 100 мл;

мускатний горіх – за смаком;

сир – 50 г;

сіль, перець, петрушка – за смаком.

Спосіб приготування

Яйця збити зі сметаною, вершками, нарубленою петрушкою, мускатним горіхом, сіллю і перцем. Змішати з тертим сиром. Шинку нарізати кубиками й обсмажити на вершковому маслі до злегка золотистого кольору, після чого додати нарізаний порей (тільки білу частину стебла) і смажити, доки порей не стане м'яким. Залити вміст сковороди яєчною сумішшю і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів на 20 хвилин. Прикрасити зеленню.

Омлет-суфле із зеленню і грибами

Фото: instagram.com/mikrozelen.uz/

Інгредієнти

яйця – 4 шт.;

вершки 20% – 60 мл;

сулугуні – 40 г;

вершкове масло – 30 г;

гриби – 50 г;

мелений мускатний горіх;

зелень – 100 г;

сіль.

Спосіб приготування

Гриби обсмажити на сковороді зі спеціями. Відокремити білки від жовтків, посолити. Збити міксером у стійку піну. Додати в жовтки мускатний горіх, вершки, збити. З'єднати із сулугуні, натертим на крупній тертці. Перемішати. Вмішати лопаткою в кілька прийомів білки в миску із жовтками. Перемішувати акуратно, намагаючись не порушувати структуру збитого білка. Додати зелень і гриби до омлетної маси, перемішати. Змастити вершковим маслом формочки, заповнити до середини омлетною масою. Додати в кожну формочку з омлетом по невеликому шматочку вершкового масла. Помістити формочки в духовку, розігріту до 200 градусів, запікати 10-12 хвилин.

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