Яблучне пюре: розповідаємо, чому це дуже корисно, а не тільки смачно

Цей продукт прекрасний для кишечника

Яблучне пюре – це не тільки про дітей. Будемо чесні, іноді його хочеться не тільки маленьким. І дуже добре, що хочеться, а ще краще, якщо воно присутнє на вашому столі. І якщо звичайні фрукти треба їсти з обережністю, то з яблучним пюре все простіше. Дієтолог Валентина Яковлєва розповіла, чим корисне для нас яблучне пюре. Його, до речі, можна використовувати для випічки. Якщо у вас є бажання поділиться рецептами, беріть участь у нашому конкурсі.

Чому яблучне пюре корисно?

Яблучне пюре Фото: freepik.com

Це прекрасний продукт для нашого кишечника! Оскільки в кишечнику зосереджена велика частина імунної системи, то важливо на нього звернути увагу, насамперед коли ми маємо справу з хронічними захворюваннями і запаленнями. Нас атакують різні речовини: неперетравлені білки, токсини (наприклад, пестициди), важкі метали тощо.

Вони пошкоджують чутливу оболонку кишечника і порушують баланс "умовно" корисних бактерій і патогенів. Згодом організм може почати реагувати навіть на найздоровіші продукти запальною реакцією.

Чому корисно саме пюре з яблук?

Коли яблука повністю приготовані, ви можете бачити, що шкірка починає блищати. Це означає, що пектин (особливий тип клітковини) зсередини яблука доступний на поверхні.

Цей пектин – легкодоступне паливо, яке клітини кишечника можуть миттєво використовувати для лікування і регенерації. Пектин також прекрасно живить вашу мікрофлору.

І тоді позитивні бактерії ростимуть у популяції і перемагати шкідливих патогенів і паразитів, які можливо, процвітали і спричиняли неприємні симптоми. Коли вони "їдять" пектин, то виробляють SCFA (жирні кислоти з коротким ланцюгом), які корисні для слизової оболонки товстої кишки. Ці кислоти також сприяють зростанню епітеліальних клітин у кишечнику, тим самим зменшуючи його проникність.

Пектин також зв'язується з важкими металами і виводить їх з організму, що насамперед позначається на вашому здоров'ї!

Скільки можна їсти пюре на день?

Небагато. Пюре з 2-3 яблук буде достатньо.

Як приготувати яблучне пюре?

Яблука помити, розрізати на половинки і видалити серцевину. Викласти на деко і поставити в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин. Запеченим яблукам дати охолонути і подрібнити блендером. Можна додати банан або апельсин за смаком.

Яблучний зефір: рецепт

Фото: instagram.com/zefir_vay/

Інгредієнти

250 г – яблучного пюре

100 г – цукру

1 шт. – яєчний білок

Для сиропу

250 г – цукру

120 г – води

10 г – агар-агар

Спосіб приготування

Яблука розрізати навпіл, прибрати серцевину і запекти в духовці 40 хвилин при температурі 180 градусів. Очистити від шкірки, пробити блендером в пюре або протерти через сито. Додати цукор і білок. Збити міксером 3-5 хвилин, поки маса не побіліє і не загусне. Для сиропу з'єднати цукор, воду і агар-агар. Поставити повільний вогонь. Варити, поки сироп не почне стікати з ложки дуже повільно. Тонкою цівкою влити сироп до основної маси. Збити до щільної, білої, глянсовою консистенції. За допомогою кондитерського мішка і насадок, відсадити зефір. Зефір повинен підсохнути 6-10 годин при кімнатній температурі. Потім з'єднати половинки.

Тут дізнаєтеся ще більше про яблука і чим вони можуть бути корисні для організму.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися