Чи справді яблука – це суперфуд, або все-таки їхня користь перебільшена

Це далеко не супрефуд, але 2 яблука на день можна

Для багатьох яблука – це найкорисніший зимово-весняний фрукт. Їх у нас багатий вибір і ціни на на них порівняно доступні. Багато хто вважає, що в яблуках корисно все: від шкірки до кісточок. Але найголовніший "яблучний козир" – це залізо. А от чи справді яблука – це суперфуд, разом з іншими традиційними, або все-таки їхня користь перебільшена – допомогла розібратися дієтолог Світлана Фус.

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Фото: Світлана Фус, дієтолог

Чому ми любимо яблука?

"Для більшості з нас яблука – основний фруктовий компонент харчування упродовж осінньо-зимових-весняних місяців. Ми цінуємо їх за багатство смаків, ароматів і доступність. Багато лікарів схвалюють регулярно вживати два яблука на день: вранці – для краси, увечері – для здоровья.⁣⁣ Але попри те, що яблука далеко не суперфуд, все ж цілющих властивостей в них багато", – каже Світлана Фус. ⠀⁣⁣⠀

Для чого треба їсти яблука? ⁣⁣ ⠀⁣⁣⠀

Фото: Depositphotos

Страви з яблук покращують роботу травної системи, допомагають при закрепах. Завдяки харчовим волокнам яблук підтримується стан мікрофлори. Завдяки низькій калорійності (лише 47-52 ккал на 100 г), наявності високого вмісту клітковини – "мітли" для організму і детоксикантів – пектинів, органічних кислот, яблука допомагають стати стрункішими та гарнішими. ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

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Цікавий факт: у яблуках практично не буває токсичних металів.⁣⁣ Однак користь яблук, дещо переоцінюють.

Чому яблука – це не суперфуд? ⁣⁣ ⠀⁣⁣⠀

Почнемо з вітамінів. Яблука містять їх мало. Наприклад, аскорбінової кислоти в 100 г – 4,6-10 мг, залежно від сорту та терміну зберігання, тоді як у цитрусових до 60 мг, за добової потреби – 80-100 мг. ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

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Тим, хто захоче за допомогою яблук поповнити добову норму вітаміну С, доведеться спожити 1-1,5 кілограма яблук. ⁣⠀

Емаль зубів і кишечник за це вам не подякують.

Яблука також не лідери за вмістом каротину, фолієвої кислоти та інших вітамінів. Тому, щоб забезпечити необхідну їхню кількість, треба їсти не тільки яблука, а й усі інші групи продуктів – злаки, крупи, м'ясо, рибу, молочку тощо. ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Яблука і залізо в них

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Помилково вважати, що яблука багаті залізом. Вони не стануть основою харчування при низькому гемоглобіні. Порівняємо: 100 грамів яблук містять до 0,12 мг заліза, а така ж кількість персиків або бананів – до 0,3 мг, в буряках і гарбузі по 0,8 мг, а в броколі – 0,7 мг заліза при добовій потребі дорослої людини в 12-17 мг.

Крім цього, з рослинної їжі залізо засвоюється набагато гірше (лише 3-5%), тоді як з тваринної на 25-35%.⁣⁣⠀

Коли можна їсти яблука? ⁣⁣ ⠀

Як і всі інші фрукти – в першій половині дня, до 16:00 і не більше 350 грамів. І не одразу всю порцію, а розділити на два прийоми їжі.

Кому потрібно бути обережним з яблуками?

З обережністю додавати в раціон або додавати в запеченому вигляді слід при порушеннях шлунково-кишкового тракту (коліт, гастрит, виразкові хвороби).

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