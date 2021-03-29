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Ваші діти не їдять овочі? Ці 3 рецепти і лайфхаки дієтолога все виправлять

Сьогодні, 16:07

Головне – майстерно заховати овочі в улюблених дітьми стравах

Одвічна проблема батьків – діти категорично не їдять овочі й виправити це зовсім не виходить. У цій справі важливо залучити майстерність і фантазію і замаскувати брокколі, кабачки або баклажани в улюблених дітьми стравах. А люблять вони рис, макарони і всілякі запіканки. Рецепти цієї їжі знайдете нижче, приготувати їх просто і, можливо, вони опиняться у вашому списку варіантів для сімейних вечерь. А про те, наскільки важливі овочі в дитячому раціоні та як привчати дітей до овочів розповість дієтолог Валентина Яковлєва.

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Фото: Валентина Яковлєва, дієтолог

Які проблеми є в харчуванні сучасних дітей?

"Половина раціону дітей мають складати овочі. А у нас вже давно закріплений "десертний" і "фастфудний" тип харчування. Тому ми бачимо погіршення здоров'я дітей, що невтішно прогресує. Дитина вибирає, а часто наполегливо вимагає солодощі, чіпси, піцу і при цьому практично не їсть корисні та потрібні для її розвитку продукти. Поки дитина отримує більше, ніж потрібно цукру і "дорослих напівфабрикатів" – вона наса відвертатиме від нормальної їжі. Але вихід є і він у ваших руках", – каже Валентина Яковлєва.

З чого почати привчати дитину до нормального харчування?

Перше, що потрібно робити – поступово (одразу ніяк не вийде) зменшувати кількість солодкого і коригувати раціон харчування в бік корисних продуктів. Друге – модель свого харчування діти переймають у своїх батьків.

Тому якщо батьки самі їстимуть більше овочів, то це обов'язково позначиться на харчуванні їхніх дітей.

Як змусити дітей їсти овочі: лайфхаки

  1. Почніть залучати дітей у приготування смузі з овочів і фруктів.
  2. Запропонуйте дитині поекспериментувати і зробити овочеву страву незвичайною, вона обов'язково запропонує варіант.
  3. Запропонуйте овочі (моркву) в якості призу під час гри.
  4. Додавайте овочі в її улюблені страви, наприклад, у спагеті, запіканку.
  5. Зробіть овочі перекусом під час прогулянки.

3 рецепти страв з овочами, які сподобаються вашим дітям

Макарони з броколі та сиром

Фото: instagram.com/dnevnik_pp.recepts/

Інгредієнти

  • Макарони мушлі (або інші дитячі макарони) – 230 г
  • Вода (після варіння макаронів) – 360 мл
  • Борошно – 2 ст. л
  • Молоко – 360 мл
  • Вершкове масло – 40 г
  • Сир чедер – 200 г
  • Броколі (суцвіття) – 350 г
  • Цибулевий порошок – 1 ч. л.
  • Часниковий порошок – 1/2 ч. л.
  • Сіль, спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. Відварити макарони. Залишити 360 мл води після варіння. Іншу воду злити.
  2. У великій сковороді розтопити масло і додати борошно. Перемішати до об'єднання.
  3. Додати молоко, воду, часниковий і цибульний порошок, сіль і перець. Перемішати і готувати, доки соус не стане кремоподібним.
  4. Додати натертий сир, перемішати, доки сир не розтане.
  5. Додати макарони, броколі. Перемішати.
  6. Готувати до м'якості броколі, прикрасити зеленню.

Овочевий плов

Фото: instagram.com/vilkinpro/

Інгредієнти

  • Рис – 200 г
  • Цибуля ріпчаста – 50 г
  • Морква – 50 г
  • Кабачок – 200 г
  • Помідор – 1 шт.
  • Перець болгарський – 0,5 шт.
  • Часник – 1 зубчик
  • Приправа для плову – 1 ст. л.
  • Сіль за смаком
  • Перець мелений – за смаком
  • Петрушка свіжа – за смаком
  • Масло пісне – 3 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Розігріти в сковороді пісну рафіновану олію без запаху. Обсмажити нарізану дрібними кубиками цибулю і тонко нашатковану моркву до злегка м'якого стану.
  2. Кабачок і болгарський перець нарізати кубиком, всипте в сковороду. Обсмажити на повільному вогні пару хвилин.
  3. Додати дрібно нарізаний помідор і тушкувати ще пару хвилин.
  4. Рис промити до чистої води, всипати в сковороду до овочів. Додати приправу для плову, подрібнений часник, сіль і перець за смаком.
  5. Налити гарячої кип'яченої води з чайника, щоб вона добре покривала рис. Накрити сковороду щільно кришкою. Готувати на повільному вогні 15 хвилин.
  6. Всипати нарубану петрушку, перемішати і готувати 15 хвилин.

Овочева лазанья

Фото: instagram.com/lera_abovyan/

Інгредієнти

  • Кабачки – 2 шт.
  • Баклажани – 2 шт.
  • Томатний соус – 200 мл
  • Базилік – ¼ пучка
  • Великий томат – 1 шт.
  • Кеш'ю або насіння соняшнику – 200 г (попередньо замочити на 4 години)
  • Чорна гімалайська сіль
  • Паприка – 1 ч. л.
  • Італійські сушені трави – щіпка
  • Оливкова олія – 2 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Промити горіхи після замочування, насипати в блендер і додати півсклянки чистої води, сіль, спеції та оливкову олію. Все змішати до стану ідеального крему.
  2. Додати томатний соус і дрібно нарізаний базилік.
  3. Інгредієнти для основи: тонко нарізати кабачки і баклажани, помідор нарізати тонкими кільцями.
  4. Прямокутну форму промазати першим тонким шаром томатного соусу, потім викласти шар кабачків, зверху промазати соусом, викласти листя базиліку, кільця помідора.
  5. Потім шар баклажанів і так чергувати шар за шаром. Верхнім шаром має бути томатним соус.
  6. Випікати за температури 180 градусів 40 хвилин з прикритою фольгою, потім прибрати фольгу і запікати ще 20 хвилин за 150 градусів.

Тут дізнаєтеся, як можна приготувати їжу як у ресторані.

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