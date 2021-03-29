Ваші діти не їдять овочі? Ці 3 рецепти і лайфхаки дієтолога все виправлять
Головне – майстерно заховати овочі в улюблених дітьми стравах
Одвічна проблема батьків – діти категорично не їдять овочі й виправити це зовсім не виходить. У цій справі важливо залучити майстерність і фантазію і замаскувати брокколі, кабачки або баклажани в улюблених дітьми стравах. А люблять вони рис, макарони і всілякі запіканки. Рецепти цієї їжі знайдете нижче, приготувати їх просто і, можливо, вони опиняться у вашому списку варіантів для сімейних вечерь. А про те, наскільки важливі овочі в дитячому раціоні та як привчати дітей до овочів розповість дієтолог Валентина Яковлєва.
Якщо ви шукайте найоригінальніший подарунок, скористайтеся ідеями з нашого березневого календаря свят.
Які проблеми є в харчуванні сучасних дітей?
"Половина раціону дітей мають складати овочі. А у нас вже давно закріплений "десертний" і "фастфудний" тип харчування. Тому ми бачимо погіршення здоров'я дітей, що невтішно прогресує. Дитина вибирає, а часто наполегливо вимагає солодощі, чіпси, піцу і при цьому практично не їсть корисні та потрібні для її розвитку продукти. Поки дитина отримує більше, ніж потрібно цукру і "дорослих напівфабрикатів" – вона наса відвертатиме від нормальної їжі. Але вихід є і він у ваших руках", – каже Валентина Яковлєва.
З чого почати привчати дитину до нормального харчування?
Перше, що потрібно робити – поступово (одразу ніяк не вийде) зменшувати кількість солодкого і коригувати раціон харчування в бік корисних продуктів. Друге – модель свого харчування діти переймають у своїх батьків.
Тому якщо батьки самі їстимуть більше овочів, то це обов'язково позначиться на харчуванні їхніх дітей.
Як змусити дітей їсти овочі: лайфхаки
- Почніть залучати дітей у приготування смузі з овочів і фруктів.
- Запропонуйте дитині поекспериментувати і зробити овочеву страву незвичайною, вона обов'язково запропонує варіант.
- Запропонуйте овочі (моркву) в якості призу під час гри.
- Додавайте овочі в її улюблені страви, наприклад, у спагеті, запіканку.
- Зробіть овочі перекусом під час прогулянки.
3 рецепти страв з овочами, які сподобаються вашим дітям
Макарони з броколі та сиром
Інгредієнти
- Макарони мушлі (або інші дитячі макарони) – 230 г
- Вода (після варіння макаронів) – 360 мл
- Борошно – 2 ст. л
- Молоко – 360 мл
- Вершкове масло – 40 г
- Сир чедер – 200 г
- Броколі (суцвіття) – 350 г
- Цибулевий порошок – 1 ч. л.
- Часниковий порошок – 1/2 ч. л.
- Сіль, спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Відварити макарони. Залишити 360 мл води після варіння. Іншу воду злити.
- У великій сковороді розтопити масло і додати борошно. Перемішати до об'єднання.
- Додати молоко, воду, часниковий і цибульний порошок, сіль і перець. Перемішати і готувати, доки соус не стане кремоподібним.
- Додати натертий сир, перемішати, доки сир не розтане.
- Додати макарони, броколі. Перемішати.
- Готувати до м'якості броколі, прикрасити зеленню.
Овочевий плов
Інгредієнти
- Рис – 200 г
- Цибуля ріпчаста – 50 г
- Морква – 50 г
- Кабачок – 200 г
- Помідор – 1 шт.
- Перець болгарський – 0,5 шт.
- Часник – 1 зубчик
- Приправа для плову – 1 ст. л.
- Сіль за смаком
- Перець мелений – за смаком
- Петрушка свіжа – за смаком
- Масло пісне – 3 ст. л.
Спосіб приготування
- Розігріти в сковороді пісну рафіновану олію без запаху. Обсмажити нарізану дрібними кубиками цибулю і тонко нашатковану моркву до злегка м'якого стану.
- Кабачок і болгарський перець нарізати кубиком, всипте в сковороду. Обсмажити на повільному вогні пару хвилин.
- Додати дрібно нарізаний помідор і тушкувати ще пару хвилин.
- Рис промити до чистої води, всипати в сковороду до овочів. Додати приправу для плову, подрібнений часник, сіль і перець за смаком.
- Налити гарячої кип'яченої води з чайника, щоб вона добре покривала рис. Накрити сковороду щільно кришкою. Готувати на повільному вогні 15 хвилин.
- Всипати нарубану петрушку, перемішати і готувати 15 хвилин.
Овочева лазанья
Інгредієнти
- Кабачки – 2 шт.
- Баклажани – 2 шт.
- Томатний соус – 200 мл
- Базилік – ¼ пучка
- Великий томат – 1 шт.
- Кеш'ю або насіння соняшнику – 200 г (попередньо замочити на 4 години)
- Чорна гімалайська сіль
- Паприка – 1 ч. л.
- Італійські сушені трави – щіпка
- Оливкова олія – 2 ст. л.
Спосіб приготування
- Промити горіхи після замочування, насипати в блендер і додати півсклянки чистої води, сіль, спеції та оливкову олію. Все змішати до стану ідеального крему.
- Додати томатний соус і дрібно нарізаний базилік.
- Інгредієнти для основи: тонко нарізати кабачки і баклажани, помідор нарізати тонкими кільцями.
- Прямокутну форму промазати першим тонким шаром томатного соусу, потім викласти шар кабачків, зверху промазати соусом, викласти листя базиліку, кільця помідора.
- Потім шар баклажанів і так чергувати шар за шаром. Верхнім шаром має бути томатним соус.
- Випікати за температури 180 градусів 40 хвилин з прикритою фольгою, потім прибрати фольгу і запікати ще 20 хвилин за 150 градусів.
Тут дізнаєтеся, як можна приготувати їжу як у ресторані.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше