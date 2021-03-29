Ваші діти не їдять овочі? Ці 3 рецепти і лайфхаки дієтолога все виправлять

Головне – майстерно заховати овочі в улюблених дітьми стравах

Одвічна проблема батьків – діти категорично не їдять овочі й виправити це зовсім не виходить. У цій справі важливо залучити майстерність і фантазію і замаскувати брокколі, кабачки або баклажани в улюблених дітьми стравах. А люблять вони рис, макарони і всілякі запіканки. Рецепти цієї їжі знайдете нижче, приготувати їх просто і, можливо, вони опиняться у вашому списку варіантів для сімейних вечерь. А про те, наскільки важливі овочі в дитячому раціоні та як привчати дітей до овочів розповість дієтолог Валентина Яковлєва.

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Фото: Валентина Яковлєва, дієтолог

Які проблеми є в харчуванні сучасних дітей?

"Половина раціону дітей мають складати овочі. А у нас вже давно закріплений "десертний" і "фастфудний" тип харчування. Тому ми бачимо погіршення здоров'я дітей, що невтішно прогресує. Дитина вибирає, а часто наполегливо вимагає солодощі, чіпси, піцу і при цьому практично не їсть корисні та потрібні для її розвитку продукти. Поки дитина отримує більше, ніж потрібно цукру і "дорослих напівфабрикатів" – вона наса відвертатиме від нормальної їжі. Але вихід є і він у ваших руках", – каже Валентина Яковлєва.

З чого почати привчати дитину до нормального харчування?

Перше, що потрібно робити – поступово (одразу ніяк не вийде) зменшувати кількість солодкого і коригувати раціон харчування в бік корисних продуктів. Друге – модель свого харчування діти переймають у своїх батьків.

Тому якщо батьки самі їстимуть більше овочів, то це обов'язково позначиться на харчуванні їхніх дітей.

Як змусити дітей їсти овочі: лайфхаки

Почніть залучати дітей у приготування смузі з овочів і фруктів. Запропонуйте дитині поекспериментувати і зробити овочеву страву незвичайною, вона обов'язково запропонує варіант. Запропонуйте овочі (моркву) в якості призу під час гри. Додавайте овочі в її улюблені страви, наприклад, у спагеті, запіканку. Зробіть овочі перекусом під час прогулянки.

3 рецепти страв з овочами, які сподобаються вашим дітям

Макарони з броколі та сиром

Фото: instagram.com/dnevnik_pp.recepts/

Інгредієнти

Макарони мушлі (або інші дитячі макарони) – 230 г

Вода (після варіння макаронів) – 360 мл

Борошно – 2 ст. л

Молоко – 360 мл

Вершкове масло – 40 г

Сир чедер – 200 г

Броколі (суцвіття) – 350 г

Цибулевий порошок – 1 ч. л.

Часниковий порошок – 1/2 ч. л.

Сіль, спеції – за смаком

Спосіб приготування

Відварити макарони. Залишити 360 мл води після варіння. Іншу воду злити. У великій сковороді розтопити масло і додати борошно. Перемішати до об'єднання. Додати молоко, воду, часниковий і цибульний порошок, сіль і перець. Перемішати і готувати, доки соус не стане кремоподібним. Додати натертий сир, перемішати, доки сир не розтане. Додати макарони, броколі. Перемішати. Готувати до м'якості броколі, прикрасити зеленню.

Овочевий плов

Фото: instagram.com/vilkinpro/

Інгредієнти

Рис – 200 г

Цибуля ріпчаста – 50 г

Морква – 50 г

Кабачок – 200 г

Помідор – 1 шт.

Перець болгарський – 0,5 шт.

Часник – 1 зубчик

Приправа для плову – 1 ст. л.

Сіль за смаком

Перець мелений – за смаком

Петрушка свіжа – за смаком

Масло пісне – 3 ст. л.

Спосіб приготування

Розігріти в сковороді пісну рафіновану олію без запаху. Обсмажити нарізану дрібними кубиками цибулю і тонко нашатковану моркву до злегка м'якого стану. Кабачок і болгарський перець нарізати кубиком, всипте в сковороду. Обсмажити на повільному вогні пару хвилин. Додати дрібно нарізаний помідор і тушкувати ще пару хвилин. Рис промити до чистої води, всипати в сковороду до овочів. Додати приправу для плову, подрібнений часник, сіль і перець за смаком. Налити гарячої кип'яченої води з чайника, щоб вона добре покривала рис. Накрити сковороду щільно кришкою. Готувати на повільному вогні 15 хвилин. Всипати нарубану петрушку, перемішати і готувати 15 хвилин.

Овочева лазанья

Фото: instagram.com/lera_abovyan/

Інгредієнти

Кабачки – 2 шт.

Баклажани – 2 шт.

Томатний соус – 200 мл

Базилік – ¼ пучка

Великий томат – 1 шт.

Кеш'ю або насіння соняшнику – 200 г (попередньо замочити на 4 години)

Чорна гімалайська сіль

Паприка – 1 ч. л.

Італійські сушені трави – щіпка

Оливкова олія – 2 ст. л.

Спосіб приготування

Промити горіхи після замочування, насипати в блендер і додати півсклянки чистої води, сіль, спеції та оливкову олію. Все змішати до стану ідеального крему. Додати томатний соус і дрібно нарізаний базилік. Інгредієнти для основи: тонко нарізати кабачки і баклажани, помідор нарізати тонкими кільцями. Прямокутну форму промазати першим тонким шаром томатного соусу, потім викласти шар кабачків, зверху промазати соусом, викласти листя базиліку, кільця помідора. Потім шар баклажанів і так чергувати шар за шаром. Верхнім шаром має бути томатним соус. Випікати за температури 180 градусів 40 хвилин з прикритою фольгою, потім прибрати фольгу і запікати ще 20 хвилин за 150 градусів.

Тут дізнаєтеся, як можна приготувати їжу як у ресторані.

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