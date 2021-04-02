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Фрукти – чи справді вони так безпечні та скільки їх потрібно їсти

Сьогодні, 13:44

Важливо пам'ятати: норма фруктів – 2 на день

З'їсти яблуко або банан, щоби перебити відчуття голоду, вечеряти виключно фруктами, адже так не погладшаєш, або ще екстремальніше – сидіти виключно на яблуках, тобто вдаритися в монодієти або розвантажувальні дні. Та чи справді такі експерименти безпечні або з фруктами треба поводитеся вкрай обережно? Про все розкаже дієтолог Валентина Яковлєва.

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Фото: Валентина Яковлєва, дієтолог

Отже, фрукти – це корисно чи ні?

"Практично всі ми переконані в безумовній користь фруктів. Авжеж, бо заклики харчуватися фруктами та овочами, щоб не погладшати, нам буквально вбили з дитинства! Тривалий час вважалося, що так воно і є. Чи справді так безпечні фрукти? Давайте розбиратися", – каже Валентина Яковлєва.

І перше, що може нашкодити, – це фруктоза?

Сьогодні ми знаємо точно, що фруктоза – цукор, який міститься у фруктах. І він може приносити організму набагато більшої шкоди, ніж глюкоза. Не розуміючи особливостей метаболізму фруктози, можна "заробити" погіршення стану при діабеті, метаболічний синдром і неалкогольну жирову хворобу печінки, яка зрештою б'є по всіх органах і системах, і може в подальшому призвести до цирозу та інших малоприємних наслідків.

Пов'язано це з тим, що наш організм не здатний переробляти більше 20-25 грамів фруктози на день.

А як же розвантажувальні дні на фруктах?

З'ївши, наприклад,кілька кілограмів яблук у розвантажувальний день, ви впевнені, що принесли своєму організму тільки користь. Але, будь-яка монодієта принесе організму тільки шкоду. Мінімум того, що на вас чекає – сповільниться метаболізм.

Позбутися жирових відкладень вам не вдасться, тому що цей процес відбувається тільки за наявності збалансованого харчування та адекватної фізичної активності. Особливо калорійними вважаються банани і виноград, тож не дивуйтеся, якщо ви додасте у вазі, харчуючись тільки цими фруктами.

Ви відчуваєте себе ситими після кількох яблук? Я – ні! Адже постійне відчуття голоду – головний ворог схуднення.

Що відбувається з організмом, коли ми часто їмо фрукти?

Постійно вживаючи солодкі фрукти, ви підвищуєте в крові рівень глюкози. Через це підшлункова залоза починає працювати активніше. У результаті – виробляється інсулін, який провокує появу почуття голоду. Замкнуте коло!

Оскільки інсулін не бере участі в метаболізмі фруктози, в печінці вона синтезується в жирні кислоти. Фруктоза відкладається одразу в жир, на відміну від глюкози, яка відкладається в глікоген у м'язах.

Отже, їсти фрукти чи не варто?

Їсти! Важливо знати правила:

  • Норма-це 2-3 фрукта на день + жменя ягід (залежно від видів фруктів і ягід)
  • Краще їсти в першій половині дня
  • Для організму людини набагато корисніші ті фрукти і ягоди, що ростуть у її місці проживання. Тобто для нас корисніше саме яблука та полуниця, а зовсім не ананаси з бананами. Справа в тому, що ферменти нашого ШКТ набагато краще розщеплюють звичні фрукти
  • Більше користі принесуть сезонні фрукти і ягоди

Тут дізнаєтеся, що потрібно робити, аби привчити ваших дітей їсти овочі.

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