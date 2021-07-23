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Фруктові смузі з молоком: три рецепти для схуднення

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
23 липня, 14:19
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Якщо ви хочете схуднути, вам знадобляться прості рецепти дієтичних смузі на молоці. Вони особливо актуальні влітку, коли є багато свіжих фруктів, ягід і овочів.
Смузі допоможуть схуднути
Смузі допоможуть схуднути / Фото: freepik.com

Смузі на молоці – один із найдоступніших і простих варіантів смачного харчування і одночасної боротьби із зайвою вагою. Варіантів ягід і фруктів в якості основи для смузі просто маса. Ви можете використовувати будь-яке молоко, як коров'яче, так і рослинне: мигдальне, з горіхів кешью, соєве, рисове або кокосове.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

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Смузі на молоці з фруктами і насінням чіа від Юлії Висоцької

Полуничний смузі: рецепт
Полуничний смузі: рецепт / Фото: freepik.com

Час приготування:

  • 5 хвилин

Інгредієнти:

  • Банани – 1 шт.
  • Полуниця – 6 шт.
  • Ківі – 1 шт.
  • Чіа насіння – 1 ст. л.
  • Молоко – 2 склянки

Спосіб приготування:

  1. Банан очистити, ківі помити й очистити, полуницю добре помити.
  2. Нарізати всі інгредієнти невеликими кубиками і скласти в чашу блендера.
  3. До фруктово-ягідного міксу додати насіння чіа, залити молоком і як слід збити в блендері.
  4. Розлити смузі по склянках і насолоджуватися! Напій можна прикрасити шматочками ягід або фруктів.

Смузі з молоком, бананом і вівсянкою

Рецепт смузі з бананом
Рецепт смузі з бананом / Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • 5 хвилин

Інгредієнти:

  • Вівсянка – 1 ст.л.
  • Вода – 2 ст. л.
  • Молоко – 1 стакан
  • Банан – 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. До вівсянці додати воду і дати трохи постояти, буквально кілька хвилин.
  2. У блендер або кухонний комбайн покласти банан, додати вівсянку і молоко. Можна додати трохи цукру або меду.
  3. Добре збити і перелити смузі в склянку.

Смузі на молоці з чорною смородиною

Банановий смузі: рецепт зі смородиною
Банановий смузі: рецепт зі смородиною / Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • 5 хвилин

Інгредієнти:

  • Заморожений банан – 1 шт.
  • Молоко – 200 мл
  • Чорна смородина – 2/3 чашки

Спосіб приготування:

  1. Чорну смородину покласти в блендер.
  2. Залити ягоди молоком і додати шматочки замороженого банана.
  3. Всі інгредієнти збити до однорідної консистенції. За бажанням додати мед або стевію.
  4. Перелити смузі в стакан і відразу ж подавати.

Дивіться відео, як зірки худнуть за допомогою ice-diet:

Раніше ми публікували 5 варіантів трендових і корисних сніданків.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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