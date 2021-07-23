Фруктові смузі з молоком: три рецепти для схуднення

Якщо ви хочете схуднути, вам знадобляться прості рецепти дієтичних смузі на молоці. Вони особливо актуальні влітку, коли є багато свіжих фруктів, ягід і овочів.

Смузі допоможуть схуднути / Фото: freepik.com

Смузі на молоці – один із найдоступніших і простих варіантів смачного харчування і одночасної боротьби із зайвою вагою. Варіантів ягід і фруктів в якості основи для смузі просто маса. Ви можете використовувати будь-яке молоко, як коров'яче, так і рослинне: мигдальне, з горіхів кешью, соєве, рисове або кокосове.

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Смузі на молоці з фруктами і насінням чіа від Юлії Висоцької

Полуничний смузі: рецепт / Фото: freepik.com

Час приготування:

5 хвилин

Інгредієнти:

Банани – 1 шт.

Полуниця – 6 шт.

Ківі – 1 шт.

Чіа насіння – 1 ст. л.

Молоко – 2 склянки

Спосіб приготування:

Банан очистити, ківі помити й очистити, полуницю добре помити. Нарізати всі інгредієнти невеликими кубиками і скласти в чашу блендера. До фруктово-ягідного міксу додати насіння чіа, залити молоком і як слід збити в блендері. Розлити смузі по склянках і насолоджуватися! Напій можна прикрасити шматочками ягід або фруктів.

Смузі з молоком, бананом і вівсянкою

Рецепт смузі з бананом / Фото: Depositphotos

Час приготування:

5 хвилин

Інгредієнти:

Вівсянка – 1 ст.л.

Вода – 2 ст. л.

Молоко – 1 стакан

Банан – 1 шт.

Спосіб приготування:

До вівсянці додати воду і дати трохи постояти, буквально кілька хвилин. У блендер або кухонний комбайн покласти банан, додати вівсянку і молоко. Можна додати трохи цукру або меду. Добре збити і перелити смузі в склянку.

Смузі на молоці з чорною смородиною

Банановий смузі: рецепт зі смородиною / Фото: Depositphotos

Час приготування:

5 хвилин

Інгредієнти:

Заморожений банан – 1 шт.

Молоко – 200 мл

Чорна смородина – 2/3 чашки

Спосіб приготування:

Чорну смородину покласти в блендер. Залити ягоди молоком і додати шматочки замороженого банана. Всі інгредієнти збити до однорідної консистенції. За бажанням додати мед або стевію. Перелити смузі в стакан і відразу ж подавати.

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