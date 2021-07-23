Фруктові смузі з молоком: три рецепти для схуднення

Смузі на молоці – один із найдоступніших і простих варіантів смачного харчування і одночасної боротьби із зайвою вагою. Варіантів ягід і фруктів в якості основи для смузі просто маса. Ви можете використовувати будь-яке молоко, як коров'яче, так і рослинне: мигдальне, з горіхів кешью, соєве, рисове або кокосове.
Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.
Побачити різноманітність справжньої жіночої краси без ретуші, а не лише ідеальні обличчя і тіла в медіа та рекламі, можна за допомогою проекту #ПокажітьНас і бренду Dove.
Смузі на молоці з фруктами і насінням чіа від Юлії Висоцької
Час приготування:
- 5 хвилин
Інгредієнти:
- Банани – 1 шт.
- Полуниця – 6 шт.
- Ківі – 1 шт.
- Чіа насіння – 1 ст. л.
- Молоко – 2 склянки
Спосіб приготування:
- Банан очистити, ківі помити й очистити, полуницю добре помити.
- Нарізати всі інгредієнти невеликими кубиками і скласти в чашу блендера.
- До фруктово-ягідного міксу додати насіння чіа, залити молоком і як слід збити в блендері.
- Розлити смузі по склянках і насолоджуватися! Напій можна прикрасити шматочками ягід або фруктів.
Смузі з молоком, бананом і вівсянкою
Час приготування:
- 5 хвилин
Інгредієнти:
- Вівсянка – 1 ст.л.
- Вода – 2 ст. л.
- Молоко – 1 стакан
- Банан – 1 шт.
Спосіб приготування:
- До вівсянці додати воду і дати трохи постояти, буквально кілька хвилин.
- У блендер або кухонний комбайн покласти банан, додати вівсянку і молоко. Можна додати трохи цукру або меду.
- Добре збити і перелити смузі в склянку.
Смузі на молоці з чорною смородиною
Час приготування:
- 5 хвилин
Інгредієнти:
- Заморожений банан – 1 шт.
- Молоко – 200 мл
- Чорна смородина – 2/3 чашки
Спосіб приготування:
- Чорну смородину покласти в блендер.
- Залити ягоди молоком і додати шматочки замороженого банана.
- Всі інгредієнти збити до однорідної консистенції. За бажанням додати мед або стевію.
- Перелити смузі в стакан і відразу ж подавати.
Дивіться відео, як зірки худнуть за допомогою ice-diet:
Раніше ми публікували 5 варіантів трендових і корисних сніданків.