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Фруктовые смузи с молоком: три рецепта для похудения

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
23 июля, 14:19
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Если вы хотите похудеть, вам пригодятся простые рецепты диетических смузи на молоке. Они особенно актуальны летом, когда есть много свежих фруктов, ягод и овощей.
Смузи помогут похудеть
Смузи помогут похудеть / Фото: freepik.com

Смузи на молоке – один из самых доступных и простых вариантов вкусного питания и одновременной борьбы с лишним весом. Вариантов ягод и фруктов в качестве основы для смузи просто масса. Вы можете использовать любое молоко, как коровье, так и растительное: миндальное, из орехов кешью, соевое, рисовое или кокосовое.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

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Смузи на молоке с фруктами и семенами чиа от Юлии Высоцкой

Клубничный смузи: рецепт
Клубничный смузи: рецепт / Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • Бананы — 1 шт.
  • Клубника — 6 шт.
  • Киви — 1 шт.
  • Чиа семена — 1 ст. л.
  • Молоко — 2 стакана

Способ приготовления:

  1. Банан очистить, киви помыть и очистить, клубнику хорошо помыть.
  2. Нарезать все ингредиенты небольшими кубиками и сложить в чашу блендера.
  3. К фруктово-ягодному миксу добавить семена чиа, залить молоком и как следует взбить в блендере.
  4. Разлить смузи по стаканам и наслаждаться! Напиток можно украсить кусочками ягод или фруктов.

Смузи с молоком, бананом и овсянкой

Рецепт смузи с бананом
Рецепт смузи с бананом / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • Овсянка – 1 ст.л.
  • Вода – 2 ст. л.
  • Молоко – 1 стакан
  • Банан – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. К овсянке добавить воду и дать немного постоять, буквально несколько минут.
  2. В блендер или кухонный комбайн положить банан, добавить овсянку и молоко. Можно добавить немного сахара или меда.
  3. Хорошо взбить и перелить смузи в стакан.

Смузи на молоке с черной смородиной

Банановый смузи: рецепт со смородиной
Банановый смузи: рецепт со смородиной / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • Замороженный банан – 1 шт.
  • Молоко – 200 мл
  • Черная смородина – 2/3 чашки

Способ приготовления:

  1. Черную смородину положить в блендер.
  2. Залить ягоды молоком и добавить кусочки замороженного банана.
  3. Все ингредиенты взбить до однородной консистенции. По желанию добавить мед или стевию.
  4. Перелить смузи в стакан и сразу же подавать.

Смотрите видео, как звезды худеют с помощью ice-diet:

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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