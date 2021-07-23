Фруктовые смузи с молоком: три рецепта для похудения

Смузи на молоке – один из самых доступных и простых вариантов вкусного питания и одновременной борьбы с лишним весом. Вариантов ягод и фруктов в качестве основы для смузи просто масса. Вы можете использовать любое молоко, как коровье, так и растительное: миндальное, из орехов кешью, соевое, рисовое или кокосовое.
Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.
Увидеть разнообразие настоящей женской красоты без ретуши, а не только идеальные лица и тела в медиа и рекламе, можно с помощью проекта #ПокажитеНас и бренда Dove.
Смузи на молоке с фруктами и семенами чиа от Юлии Высоцкой
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- Бананы — 1 шт.
- Клубника — 6 шт.
- Киви — 1 шт.
- Чиа семена — 1 ст. л.
- Молоко — 2 стакана
Способ приготовления:
- Банан очистить, киви помыть и очистить, клубнику хорошо помыть.
- Нарезать все ингредиенты небольшими кубиками и сложить в чашу блендера.
- К фруктово-ягодному миксу добавить семена чиа, залить молоком и как следует взбить в блендере.
- Разлить смузи по стаканам и наслаждаться! Напиток можно украсить кусочками ягод или фруктов.
Смузи с молоком, бананом и овсянкой
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- Овсянка – 1 ст.л.
- Вода – 2 ст. л.
- Молоко – 1 стакан
- Банан – 1 шт.
Способ приготовления:
- К овсянке добавить воду и дать немного постоять, буквально несколько минут.
- В блендер или кухонный комбайн положить банан, добавить овсянку и молоко. Можно добавить немного сахара или меда.
- Хорошо взбить и перелить смузи в стакан.
Смузи на молоке с черной смородиной
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- Замороженный банан – 1 шт.
- Молоко – 200 мл
- Черная смородина – 2/3 чашки
Способ приготовления:
- Черную смородину положить в блендер.
- Залить ягоды молоком и добавить кусочки замороженного банана.
- Все ингредиенты взбить до однородной консистенции. По желанию добавить мед или стевию.
- Перелить смузи в стакан и сразу же подавать.
Смотрите видео, как звезды худеют с помощью ice-diet:
Ранее мы публиковали 5 вариантов трендовых и полезных завтраков.