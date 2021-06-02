Як заморозити банани правильно, щоби потім використовувати їх у десертах і смузі
Дізнаємося, як це зробити з порізаними, цілими і бананами в шкірці
Так буває, коли хочеться бананів, купуєш їх забагато і розумієш, що всі вони з'їдені не будуть, і зовсім скоро почнуть чорніти, тобто ставати дещо непридатними. І якщо у вас таке трапляється, то чому б не купити банани і не заморозити. Потім їх можна використовувати при приготуванні домашнього морозива, смузі, випічки або просто з'їсти, коли не хочеться бігти в магазин. Дізнаємося, як заморозити банани в шкірці, цілими і порізаними на шматочки.
Як правильно заморожувати банани цілими
- Банани для заморозки мають бути без пошкоджень і коричневих плям. Спочатку їх потрібно помити і очистити від шкірки.
- Тарілку, деко або дошку треба застелити пергаментним папером, фольгою або харчовою плівкою.
- Розкласти банани так, щоб вони не торкалися одне одного.
- Поставити банани в морозильну камеру, вони мають заморозитися. На це треба близько години за температури мінус 18 градусів.
- Заморожені банани треба помістити в щільні поліетиленові пакети для заморозки, випустити повітря і щільно закрити. Зберігаються такі банани не більше 3 місяців.
- Їх можна використовувати у випічці, наприклад, пирогах.
Як правильно заморожувати банани нарізаними
- Щоб заморозити шматочки банана, завтовшки вони мають бути не більше 2 см, просто помістіть їх на пергаментний папір, що застелений на тарілку або дно контейнера. Шматочки банана не мають торкатися одне одного.
- Потім покладіть шматочки банана в морозильну камеру на годину-дві або доки вони повністю не затвердіють.
- Потім їх можна перекласти в пакет для заморозки або контейнер і помістити в морозильну камеру. Так банани можуть зберігатися до 3 місяців за температури мінус 18 градусів.
- Використовуйте їх у кексах і смузі.
Як правильно заморожувати банани в шкірці
- Такі банани не треба попередньо приморожувати. Тому їх потрібно просто вимити, добре витерти і розкласти по окремих пакетах.
- Обов'язково підпишіть дату заморозки, зберігати їх можна до 2 місяців за температури мінус 18 градусів.
- Після заморозки шкірка бананів сильно потемніє, це нормально. Шкірку треба очистити і дати їм трохи відтанути. Такі банани можна використовувати в смузі, які ви готуєте на сніданок.
А як цікаво приготувати сніданок дітям, щоб вони обов'язково його з'їли, дивіться в сюжеті.
За матеріалами: Мashed.com.
Тут знайдете 3 рецепти бананових пирогів, які чудові до сніданку.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше