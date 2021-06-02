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Як заморозити банани правильно, щоби потім використовувати їх у десертах і смузі

Сьогодні, 11:39

Дізнаємося, як це зробити з порізаними, цілими і бананами в шкірці

Як заморозити банани
Як заморозити банани
Фото: Unsplash

Так буває, коли хочеться бананів, купуєш їх забагато і розумієш, що всі вони з'їдені не будуть, і зовсім скоро почнуть чорніти, тобто ставати дещо непридатними. І якщо у вас таке трапляється, то чому б не купити банани і не заморозити. Потім їх можна використовувати при приготуванні домашнього морозива, смузі, випічки або просто з'їсти, коли не хочеться бігти в магазин. Дізнаємося, як заморозити банани в шкірці, цілими і порізаними на шматочки.

Як правильно заморожувати банани цілими

  • Банани для заморозки мають бути без пошкоджень і коричневих плям. Спочатку їх потрібно помити і очистити від шкірки.
  • Тарілку, деко або дошку треба застелити пергаментним папером, фольгою або харчовою плівкою.
  • Розкласти банани так, щоб вони не торкалися одне одного.
  • Поставити банани в морозильну камеру, вони мають заморозитися. На це треба близько години за температури мінус 18 градусів.
  • Заморожені банани треба помістити в щільні поліетиленові пакети для заморозки, випустити повітря і щільно закрити. Зберігаються такі банани не більше 3 місяців.
  • Їх можна використовувати у випічці, наприклад, пирогах.

Як правильно заморожувати банани нарізаними

Фото: freepik.com

  • Щоб заморозити шматочки банана, завтовшки вони мають бути не більше 2 см, просто помістіть їх на пергаментний папір, що застелений на тарілку або дно контейнера. Шматочки банана не мають торкатися одне одного.
  • Потім покладіть шматочки банана в морозильну камеру на годину-дві або доки вони повністю не затвердіють.
  • Потім їх можна перекласти в пакет для заморозки або контейнер і помістити в морозильну камеру. Так банани можуть зберігатися до 3 місяців за температури мінус 18 градусів.
  • Використовуйте їх у кексах і смузі.

Як правильно заморожувати банани в шкірці

  • Такі банани не треба попередньо приморожувати. Тому їх потрібно просто вимити, добре витерти і розкласти по окремих пакетах.
  • Обов'язково підпишіть дату заморозки, зберігати їх можна до 2 місяців за температури мінус 18 градусів.
  • Після заморозки шкірка бананів сильно потемніє, це нормально. Шкірку треба очистити і дати їм трохи відтанути. Такі банани можна використовувати в смузі, які ви готуєте на сніданок.

А як цікаво приготувати сніданок дітям, щоб вони обов'язково його з'їли, дивіться в сюжеті.

За матеріалами: Мashed.com.

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