Як заморозити банани правильно, щоби потім використовувати їх у десертах і смузі

Дізнаємося, як це зробити з порізаними, цілими і бананами в шкірці

Як заморозити банани Фото: Unsplash

Так буває, коли хочеться бананів, купуєш їх забагато і розумієш, що всі вони з'їдені не будуть, і зовсім скоро почнуть чорніти, тобто ставати дещо непридатними. І якщо у вас таке трапляється, то чому б не купити банани і не заморозити. Потім їх можна використовувати при приготуванні домашнього морозива, смузі, випічки або просто з'їсти, коли не хочеться бігти в магазин. Дізнаємося, як заморозити банани в шкірці, цілими і порізаними на шматочки.

Як правильно заморожувати банани цілими

Банани для заморозки мають бути без пошкоджень і коричневих плям. Спочатку їх потрібно помити і очистити від шкірки.

Тарілку, деко або дошку треба застелити пергаментним папером, фольгою або харчовою плівкою.

Розкласти банани так, щоб вони не торкалися одне одного.

Поставити банани в морозильну камеру, вони мають заморозитися. На це треба близько години за температури мінус 18 градусів.

Заморожені банани треба помістити в щільні поліетиленові пакети для заморозки, випустити повітря і щільно закрити. Зберігаються такі банани не більше 3 місяців.

Їх можна використовувати у випічці, наприклад, пирогах.

Як правильно заморожувати банани нарізаними

Фото: freepik.com

Щоб заморозити шматочки банана, завтовшки вони мають бути не більше 2 см, просто помістіть їх на пергаментний папір, що застелений на тарілку або дно контейнера. Шматочки банана не мають торкатися одне одного.

Потім покладіть шматочки банана в морозильну камеру на годину-дві або доки вони повністю не затвердіють.

Потім їх можна перекласти в пакет для заморозки або контейнер і помістити в морозильну камеру. Так банани можуть зберігатися до 3 місяців за температури мінус 18 градусів.

Використовуйте їх у кексах і смузі.

Як правильно заморожувати банани в шкірці

Такі банани не треба попередньо приморожувати. Тому їх потрібно просто вимити, добре витерти і розкласти по окремих пакетах.

Обов'язково підпишіть дату заморозки, зберігати їх можна до 2 місяців за температури мінус 18 градусів.

Після заморозки шкірка бананів сильно потемніє, це нормально. Шкірку треба очистити і дати їм трохи відтанути. Такі банани можна використовувати в смузі, які ви готуєте на сніданок.

А як цікаво приготувати сніданок дітям, щоб вони обов'язково його з'їли, дивіться в сюжеті.

За матеріалами: Мashed.com.

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