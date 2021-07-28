Що приготувати з ожини: ТОП-5 літніх десертів

Ожина – особлива ягода. Крім того, що в ній міститься багато дієтичної клітковини, вітамін С, вітамін К, фолієва кислота і марганець, за багатьма показниками ожина вважається одним з найсильніших антиоксидантних продуктів.
Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.
Зі свіжих плодів ожини варять варення, компот, джем, мармелад, роблять начинку для пирогів і тортів. А ще з ожини виходять дуже смачні настоянки, наливки та вино.
Пиріг з ожиною та яблуками
Час приготування:
- 1 година
Складові:
Для тіста:
- 175 г м'якого вершкового масла
- 175 г цукру
- 3 яйця
- 200 г борошна
- 2 ч.л. розпушувача
- терта цедра одного лимона
- 500 г очищених яблук
- 150 г ожини
Для посипання:
- 75 г холодного нарізаного масла
- 75 г борошна
- 50 г цукру
- 75 г мюслі
- 1/2 ч.л. розпушувача
Рецепт приготування:
- Збити міксером яйця разом з цукром і вершковим маслом.
- Додати борошно, розпушувач і натерту цедру. Збити на низькій швидкості.
- Перелити тісто у форму 18 х 28 см, застелену пергаментним папером.
- Зверху розкласти тонко нарізані яблука й ожину.
- Збити всі інгредієнти для посипання в блендері до отримання крихти. Посипати фрукти.
- Випікати в розігрітій до 180 С духовці близько 45 хвилин. Готовність перевірити зубочисткою.
- Перед подачею охолодити і розрізати на порційні квадрати.
Тарт з ожиною і йогуртом
Час приготування:
- 2 години
Складові
Для тіста:
- 250 г борошна
- 100 г цукру
- щіпка солі
- 1 яйце
- 125 г вершкового масла
Для начинки:
- 1 пакетик порошкового желатину
- 300 мл питного йогурту з лісовими ягодами
- 250 мл вершків 30%
- 500 г ожини
Рецепт приготування:
- До борошна додати цукор, сіль, яйце і розм'якшене вершкове масло. Замісити тісто і скачати його в кулю, загорнути в плівку і покласти в холодильник на 1 годину.
- Розігріти духовку до 200 градусів. Дістати тісто, розкачати його на посипаній борошном поверхні.
- Форму для випічки змастити вершковим маслом, викласти в неї тісто і сформувати бортики.
- Поставити випікати в духовку на 20 хвилин. Дістати основу, дати їй охолонути.
- Щоб приготувати начинку, замочіть желатин у холодній воді за інструкцією на упаковці.
- Потім злегка його відіжміть і розігрійте в каструлі на слабкому вогні, але не кип'ятити, поки желатин не почне розчинятися.
- Змішати желатин з ягідним йогуртом, дати охолонути.
- Коли маса почне застигати, збити її і додати вершки, ще раз добре перемішати. Отриманою сумішшю наповнити корж.
- Ожину помити, очистити від хвостиків і викласти на йогуртно-вершкову начинку.
- Перед подачею на стіл посипати цукровою пудрою, прикрасити листочками м'яти.
Морозиво з ожини
Час приготування:
- понад 3 години
Складові:
- 300 мл вершків
- 250 мл молока
- стручок ванілі, розрізаний уздовж навпіл
- 6 яєчних жовтків
- 150 г цукру
- 250 г ожини
Рецепт приготування:
- Змішати вершки, молоко і стручок ванілі в середній каструлі.
- Довести до кипіння на середньому вогні. Зняти з плити і дати охолонути протягом 5 хвилин.
- Збити яєчні жовтки і цукор в жароміцній мисці до отримання густої світлої піни.
- Вийняти стручок ванілі з вершкової суміші. Гострим ножем вишкребти насіння у вершки.
- Поступово перемішати вершкову і яєчну суміші.
- Перелити в чисту каструлю і варити, постійно помішуючи дерев'яною ложкою, протягом 15 хвилин. Перекласти в миску і дати охолонути 10 хвилин.
- Збити ожину блендером до отримання однорідної маси.
- Протерти через дрібне сито в невелику миску і викинути насіння.
- Додати ожинове пюре в заварний крем і перемішати.
- Перекласти в металеву миску, накрити фольгою і поставити в морозильну камеру на 6 годин.
- Кожні 30-60 хвилин морозиво потрібно доставати і розминати виделкою, щоб прибрати великі кристали льоду.
Ожинове варення з медом і лимоном
Час приготування:
- 1 година
Складові:
- 1 кг ожини
- 400 г цукру
- 2 ст. л. меду
- сік 1 лимона
- 100 мл води
Рецепт приготування:
- Ожину помити, видалити плодоніжки.
- Воду довести до кипіння, всипати цукор і ожину.
- Варити 5 хвилин, додати лимонний сік, мед і ще проварити 10 хвилин.
- Гарячу масу перебити блендером. Можна перетерти ягоди через сито, щоб видалити кісточки.
- Ожинове пюре влити в каструлю і варити до загустіння, близько 10 хвилин.
- Гарячий джем розлити по стерилізованих банках.
Смузі з ожини і чорниці
Час приготування:
- 5 хвилин
Складові:
- 1/4 склянки молока
- 3/4 склянки йогурту
- 1 банан
- 3/4 склянки ожини
- 3/4 склянки чорниці
- 1 ст.л. рідкого меду
Рецепт приготування:
- Влити молоко в блендер.
- Додати йогурт і банан, збити до отримання однорідної маси.
- Додати заморожені ягоди і мед, ще раз добре збити.
- Перелити смузі в стакани і подавати, за бажанням прикрасивши листочками м'яти.
Дивіться відео, як приготувати кіш із черешнею і мигдалем за рецептом Григорія Германа:
Нагадаємо, раніше ми ділилися рецептами малинового варення на зиму.