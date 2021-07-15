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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Заморожена малина на зиму в силіконових формочках – швидкий спосіб

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
15 липня, 15:00
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Заморозити малину в силіконових формочках без цукру – простий і оригінальний спосіб, який допоможе зберегти максимум вітамінів. Мити ягоди не варто, інакше вони розм'якнуть і втратять форму

Малина – корисна неймовірно в будь-якому вигляді. Якщо ви вже заготовили варення на зиму з цієї ягоди, то непогано би було її і заморозити. Роблять це у різні способи: цілою, у вигляді пюре, з цукром і без нього. Заготовлені ягоди можна додавати в смузі, компоти, алкогольні коктейлі, використовувати для приготування десертів, пирогів і пиріжків, сорбетів або соусів до морозива. Таким чином можна заморожувати будь-які дрібні ягоди: ожину, чорницю, журавлину, суницю, смородину. Якщо ви поки не придумали, чим зайнятися цього літа, шукайте лайфхаки в нашому календарі.

Як заморозити малину в формочках

Час приготування:

  • 5 хвилин + час на заморожування

Що потрібно:

В тренді
  • Свіжа малина

Що робити:

  1. Малину перебрати, викинути зіпсовані ягоди. Поділити на дві частини.
  2. Викласти на дно силіконових формочок для кексів цілі ягоди. Малину, що залишилася, подрібнити в пюре.
  3. Залити ягоди отриманим пюре.
  4. Поставити силіконові форми на обробну дошку або на тацю, відправити в морозильну камеру на 2-3 години.
  5. Акуратно дістати заготовки з форм і перекласти в пакети із застібкою. Повернути в морозилку на зберігання.
  6. У разі потреби діставати потрібну кількість малини і розморожувати. Ягоди можна змішувати з цукром, цукровою пудрою або медом.

Прекрасний спосіб замаринувати огірки експрес-методом і рецепт салату з них дізнаєтеся з відео.

Як приготувати ароматне варення з чорної смородини – читайте тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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