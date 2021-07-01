Яка заготовка на зиму припаде до смаку кожному знаку зодіаку

Водолії, які високо цінують дружбу, – компанійські солоні огірки, пекучі в усіх сенсах Скорпіони – гостра аджика, любителі пригод і нових емоцій – Стрільці – мариновані гриби

Яка ви заготовка на зиму

Сезон заготівель настав і потрібно докласти чимало сил, щоб восени і взимку було смачно. Огірки, помідори, капуста та інше будуть надійно сховані в банки. Ми до цього звикли. А от про що треба подумати влітку кожному знаку зодіаку, вірніше, що замаринувати, дізнаємося з цього матеріалу. Якщо шукайте правильний мед, який відповідає вам за гороскопом, дізнаєтеся про все тут. І в календарі лайфхаків літа – маса нестандартних ідей для корисної відпустки.

Овен – квашена капуста

Для одвічних стратегів і наполегливих Овнів – квашена капуста / Фото: Depositphotos

Одна з головних наших заготівель на зиму. Практично стратегічний продукт. Як і з Овнами. Вони теж страшні стратеги. Ці люди живуть за принципом "мета виправдовує способи", тому не існує тієї перепони, яку б Овен не зміг зламати.

Телець – помідори

Консервативні та практичні Тельці – консервовані помідори / Фото: Depositphotos

Це коли тихий зимовий вечір, смажена картопля, вся сім'я в зборі та в центрі столу консервовані помідори. Тельці консервативні й практичні, ніколи не втрачають здорового глузду і обожнюють домашній затишок.

Близнюки – заготівля для борщу

Для Близнюків, які цінують час, кращий варіянт – заготівка для борщу / Фото: Pixabay

Авантюрні та яскраві, мінливі та рухливі – це про Близнюків. Вони залежать від соціуму і завжди тягнуться до нових людей, але найчастіше в цій метушні вміють бути сконцентрованими. Заготівля для борщу – вкрай зручна річ, вона економить час. А для Близнюків багато зайвого часу – це важливо.

Рак – зелений горошок

Раки люблять ховатися від усіх, коли їм щось не подобається, як і горошок в стручках / Фото: freepik.com

Кажуть, у Раків дуже непроста вдача. Вони потайливі, закриті і обережні. Але завжди готові прийти на допомогу членам сім'ї і друзям, уважно вислухати і підтримати. Для інших людей вони можуть бути безсердечними. А ще – люблять ховатися від усіх, щоб нікого не образити. Їхня заготівля – це горох. У стручках або просто так.

Лев – кабачки

Кабачок вимагає багато спецій. Як і Лев вимагає уваги до себе / Фото: Depositphotos

Люди цього знаку вимогливі до всіх і насамперед до себе – намагаються бути кращими і в роботі, і в родині. Роблять усе, щоб справити хороше враження. Але не завжди це виходить. Найчастіше буває навпаки. Як і з кабачком. Знадобиться чимало спецій та інших інгредієнтів, щоб замаринувати його смачно.

Діва – лечо або болгарський перець

Чуйні Діви – це завжди смачне лечо або болгарський перець / Фото: Depositphotos

Ви – відданий друг, який може додати "глибини" вашому колу спілкування, точно так, як і гарний болгарський перець. Корисний болгарський перець містить більше вітаміну С, ніж апельсин. Діви, як і перець, не люблять хвалитися своїми талантами, але це не означає, що вони не можуть бути корисні в дружбі.

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Терези – маринований часник

Терези, які болісно реагують на критику, нагадують часник / Фото: freepik.com

Терези елегантні, чемні та розважливі. У них стійка психіка, але гострий язик, вони вміють знаходити нестандартні рішення. Ці люди болісно реагують на критику – можуть замикатися в собі. Це так нагадує часник. І без нього не смачно, і завжди важливо знати, скільки його додати в їжу, щоб усе не зіпсувати.

Скорпіон – аджика

Пекучі Скорпіони – це аджика / Фото: Depositphotos

Гостра, пекуча аджика. Практично, як Скорпіони з їхньою нестерпною вдачею. Ці люди беруть від життя все, а тому й не встоять ні перед чим. Адже вони пристрасні в усьому. Їх легко роздратувати і практично неможливо заспокоїти. Як і гостру аджику.

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Стрілець – гриби

Гриби – завжди пригода, а Стрільці це діло люблять / Фото: Depositphotos

Ну, по-перше, зібрати гриби – та ще пригода. Кажуть, що Стрільці найщасливіші, коли потрапляють у нестандартні ситуації, люблять шукати з них такий же вихід. Стрільці завжди стоятимуть на своєму, чого б їм це не коштувало. Вони авантюристи й ідеалісти – практично відчайдушні грибники і любителі солоних грибочків.

Козеріг – зелень (кріп, шпинат)

Завзяті та холоднокровні Козероги – заготовки зелені, які завжди доречні / Фото: Depositphotos

Холоднокровні, націлені на результат і успіх люди. Вони контролюють свої емоції та не перегинають палицю. Хіба що вкрай нечасто. Вони люблять, коли все за їхніми правилами та охоче відкриють заздалегідь заготовлену зелень до столу.

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Водолій – огірки

Солоні огірки ніколи не підведуть, як і Водолії / Фото: Depositphotos

Хрусткі й ароматні огірки – це товариські, цікаві Водолії. Ці люди завжди знаходять правильне рішення і можуть направити на шлях істинний своїх близьких. За це ми їх і любимо, як і солоні огірки – вони не підведуть ніколи.

Риби – баклажанна ікра

Смачна баклажанная ікра – це цікаві в усіх сенсах Риби / Фото: Depositphotos

По-перше, цей овоч за формою нагадує рибу. По-друге, як і Риби, баклажан дуже смачний. У будь-яких іпостасях – від ікри з них до гострих цілих у банці. Але щоб це все заготовити на зиму, потрібно постаратися. Втім, як знайти підхід до примхливих Риб.

Як замаринувати огірки експрес-методом і приготувати салат з них – дивіться у відео.

Тут дізнаєтеся, який ви суп за гороскопом.