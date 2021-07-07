5 ситних салатів із куркою для здорового сніданку

Овочі та нежирне м'ясо вранці – це дуже правильний сніданок і не тільки. На цьому наполягають дієтологи. Якщо ви любите їсти ситно в першій половині дня, то скористайтеся рецептами салатів із цієї добірки. У вас напевно буде в холодильнику зелень і сезонні овочі, трохи сиру і натурального йогурту. Якщо поки в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в календарі лайфхаків.
Теплий салат із куркою та яблуками
Інгредієнти
- куряча грудка – 400 г;
- цибуля – 1 шт.;
- відварені картоплини – 4 шт.;
- зелені яблука – 2 шт.;
- часник – 2-3 зубчики;
- суміш салатного листя;
- олія – для смаження;
- сіль за смаком.
Для соусу
- натуральний йогурт – 300 г;
- кінза або петрушка, кріп – по 1 пучку;
- мед, лимонний сік – по 2 ч. л.;
- сіль за смаком;
- свіжомелена суміш перців – за смаком.
Спосіб приготування
- Куряче філе розрізати уздовж на тонкі пласти, а потім нарізати довгими смужками. Не солити.
- На сковороді розжарити масло, викласти кожну смужку, надаючи їй різні форми. Обсмажити з кожного боку до золотистої скоринки. Викласти курку на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир. Злегка посолити.
- Цибулю дрібно нашаткувати, обсмажити до золотистого кольору і змішати з куркою.
- Яблука очистити від серцевини і нарізати кубиками. Скропити яблука лимонним соком, щоб вони не потемніли.
- Картоплю нарізати кубиками.
- Змішати курку, картоплю, яблука і додати подрібнений часник.
- Для соусу з'єднати йогурт, лимонний сік, рубану зелень, мелений перець і мед.
- У порційну тарілку викласти жменю салатного листя.
Салат із грибами, куркою і яйцем
Інгредієнти
- гриби – 300 г;
- консервована кукурудза – 1/2 б.;
- огірок, цибуля, морква – по 1 шт.;
- яйця – 3 шт.
Спосіб приготування
- Гриби ріжемо не дуже дрібно, обсмажуємо в невеликій кількості оливкової рафінованої олії. Солимо, перчимо. Відкидаємо на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир.
- Подрібнимо цибулю, моркву, обсмажуємо на оливковій олії до золотистого кольору.
- Відварені яйця ріжемо на невеликі кубики. З кукурудзи зливаємо розсіл.
- Змішуємо всі інгредієнти, заправляємо салат, солимо за бажанням.
Заправки для салату
Заправка 1: несолодкий йогурт або сметана, за бажанням змішані з часником і зеленню.
Заправка 2: соєвий соус з оливковою олією 1:1.
Зелений салат із курячими стегенцями та заправкою з йогурту
Інгредієнти для заправки
- натуральний йогурт – 2 ст. л.;
- часник – 1 зуб.;
- кілька гілочок свіжої петрушки;
- лимонний сік – 1 ст. л.
Для курки
- філе курячих стегон – 4 шт.;
- оливкова олія – 1 ст. л.;
- сіль і перець.
Для салату
- зелена цибуля – 2 стебла;
- жменя листя м'яти;
- кілька гілочок кропу;
- пучок салатного листя;
- сік лимона, оливкова олія, тертий пармезан – по 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Щоб зробити заправку, змішайте всі інгредієнти, приправити сіллю і перцем.
- Курячі стегна помийте і зніміть шкіру. Змастіть олією, приправте сіллю і перцем. Обсмажте стегенця на сковороді гриль із двох боків до готовності.
- Поріжте зелень для салату, додайте лимонний сік і оливкову олію, добре все перемішайте.
- Викладіть салат на тарілки, наріжте курячі стегна і викладіть їх зверху. Посипте пармезаном, полийте заправкою і подавайте на стіл.
7 рецептів соковитої курки на сковороді
Салат із куркою, авокадо і апельсинами
Інгредієнти
- рукола або мікс салатів – 50 г;
- шматочки курячої грудки – 2-3 шт.;
- апельсин – 1 шт.;
- авокадо – 1 шт.
Для заправки
- оливкова олія;
- апельсиновий сік;
- гірчиця – 1 ст. л.;
- сіль.
Спосіб приготування
- Курячі грудки обсмажити до готовності.
- Авокадо почистити, видалити кісточку і нарізати часточками.
- Апельсин очистити від всіх прожилок, залишити тільки м'якоть часточками.
- Зробити заправку: змішати вінчиком гірчицю, апельсиновий сік, оливкову олію і сіль.
- Викласти промите листя салату на страва. Зверху покласти авокадо, апельсин і курячу грудку. Полити заправкою.
Салат із пекінської капусти з куркою і грінками
Інгредієнти
- яйце куряче – 3 шт.;
- пекінська капуста – 1 шт.;
- твердий сир – 100 г;
- солодкий перець – 1 шт.;
- помідори – 2 шт.;
- білий хліб – за смаком;
- куряче філе – 200 г;
- кріп – за смаком;
- сіль – за смаком;
- перець чорний мелений – на кінчику ножа;
- йогурт – за смаком.
Спосіб приготування
- Для початку приготувати сухарики. Скибочки білого хліба нарізати невеликими кубиками і висушити в духовці. Остудити.
- Куряче філе і яйця відварити. Нарізати кубиками. Помідори, перець і сир теж нарізати кубиками. Капусту порвати руками.
- Всі інгредієнти, крім сухариків, змішати, злегка посолити, поперчити і заправити йогуртом.
- Перед подачею на стіл додати сухарики, ще раз перемішати і посипати рубаною зеленню. Подавати одразу, щоб сухарі не розмокнули.
Також до сніданку можна приготувати пиріжки самоси з овочами.
Тут зібрані 10 рецептів м'ясних салатів, після яких ви не будете голодними.