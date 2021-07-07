5 ситних салатів із куркою для здорового сніданку

Якщо любите ситні і корисні салати, то ці п'ять варіянтів вам сподобаються. Це оригінальні і смачні поєднання курячого м'яса з овочами, які прикрашаються сиром. У якості заправки – корисний грецький йогурт

Салат з куркою / Фото: freepik.com

Овочі та нежирне м'ясо вранці – це дуже правильний сніданок і не тільки. На цьому наполягають дієтологи. Якщо ви любите їсти ситно в першій половині дня, то скористайтеся рецептами салатів із цієї добірки. У вас напевно буде в холодильнику зелень і сезонні овочі, трохи сиру і натурального йогурту. Якщо поки в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в календарі лайфхаків.

Теплий салат із куркою та яблуками

Салат з курки і яблук / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

куряча грудка – 400 г;

цибуля – 1 шт.;

відварені картоплини – 4 шт.;

зелені яблука – 2 шт.;

часник – 2-3 зубчики;

суміш салатного листя;

олія – для смаження;

сіль за смаком.

Для соусу

натуральний йогурт – 300 г;

кінза або петрушка, кріп – по 1 пучку;

мед, лимонний сік – по 2 ч. л.;

сіль за смаком;

свіжомелена суміш перців – за смаком.

Спосіб приготування

Куряче філе розрізати уздовж на тонкі пласти, а потім нарізати довгими смужками. Не солити. На сковороді розжарити масло, викласти кожну смужку, надаючи їй різні форми. Обсмажити з кожного боку до золотистої скоринки. Викласти курку на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир. Злегка посолити. Цибулю дрібно нашаткувати, обсмажити до золотистого кольору і змішати з куркою. Яблука очистити від серцевини і нарізати кубиками. Скропити яблука лимонним соком, щоб вони не потемніли. Картоплю нарізати кубиками. Змішати курку, картоплю, яблука і додати подрібнений часник. Для соусу з'єднати йогурт, лимонний сік, рубану зелень, мелений перець і мед. У порційну тарілку викласти жменю салатного листя.

Салат із грибами, куркою і яйцем

Салат з куркою і грибами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

гриби – 300 г;

консервована кукурудза – 1/2 б.;

огірок, цибуля, морква – по 1 шт.;

яйця – 3 шт.

Спосіб приготування

Гриби ріжемо не дуже дрібно, обсмажуємо в невеликій кількості оливкової рафінованої олії. Солимо, перчимо. Відкидаємо на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир. Подрібнимо цибулю, моркву, обсмажуємо на оливковій олії до золотистого кольору. Відварені яйця ріжемо на невеликі кубики. З кукурудзи зливаємо розсіл. Змішуємо всі інгредієнти, заправляємо салат, солимо за бажанням.

Заправки для салату

Заправка 1: несолодкий йогурт або сметана, за бажанням змішані з часником і зеленню.

Заправка 2: соєвий соус з оливковою олією 1:1.

Зелений салат із курячими стегенцями та заправкою з йогурту

Зелений салат з куркою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти для заправки

натуральний йогурт – 2 ст. л.;

часник – 1 зуб.;

кілька гілочок свіжої петрушки;

лимонний сік – 1 ст. л.

Для курки

філе курячих стегон – 4 шт.;

оливкова олія – 1 ст. л.;

сіль і перець.

Для салату

зелена цибуля – 2 стебла;

жменя листя м'яти;

кілька гілочок кропу;

пучок салатного листя;

сік лимона, оливкова олія, тертий пармезан – по 1 ст. л.

Спосіб приготування

Щоб зробити заправку, змішайте всі інгредієнти, приправити сіллю і перцем. Курячі стегна помийте і зніміть шкіру. Змастіть олією, приправте сіллю і перцем. Обсмажте стегенця на сковороді гриль із двох боків до готовності. Поріжте зелень для салату, додайте лимонний сік і оливкову олію, добре все перемішайте. Викладіть салат на тарілки, наріжте курячі стегна і викладіть їх зверху. Посипте пармезаном, полийте заправкою і подавайте на стіл.

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Салат із куркою, авокадо і апельсинами

Салат з куркою, авокадо та апельсином / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

рукола або мікс салатів – 50 г;

шматочки курячої грудки – 2-3 шт.;

апельсин – 1 шт.;

авокадо – 1 шт.

Для заправки

оливкова олія;

апельсиновий сік;

гірчиця – 1 ст. л.;

сіль.

Спосіб приготування

Курячі грудки обсмажити до готовності. Авокадо почистити, видалити кісточку і нарізати часточками. Апельсин очистити від всіх прожилок, залишити тільки м'якоть часточками. Зробити заправку: змішати вінчиком гірчицю, апельсиновий сік, оливкову олію і сіль. Викласти промите листя салату на страва. Зверху покласти авокадо, апельсин і курячу грудку. Полити заправкою.

Салат із пекінської капусти з куркою і грінками

Салат з пекінською капустою і сухариками / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

яйце куряче – 3 шт.;

пекінська капуста – 1 шт.;

твердий сир – 100 г;

солодкий перець – 1 шт.;

помідори – 2 шт.;

білий хліб – за смаком;

куряче філе – 200 г;

кріп – за смаком;

сіль – за смаком;

перець чорний мелений – на кінчику ножа;

йогурт – за смаком.

Спосіб приготування

Для початку приготувати сухарики. Скибочки білого хліба нарізати невеликими кубиками і висушити в духовці. Остудити. Куряче філе і яйця відварити. Нарізати кубиками. Помідори, перець і сир теж нарізати кубиками. Капусту порвати руками. Всі інгредієнти, крім сухариків, змішати, злегка посолити, поперчити і заправити йогуртом. Перед подачею на стіл додати сухарики, ще раз перемішати і посипати рубаною зеленню. Подавати одразу, щоб сухарі не розмокнули.

Також до сніданку можна приготувати пиріжки самоси з овочами.

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