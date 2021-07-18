3 рецепти ніжних кнедлів для затишного сніданку

Колись давно кнедлі вважали їжею бідняків, бо готувалися вони на основі картоплі та борошна за принципом лінивих вареників. Сьогодні – це одна з найулюбленіших страв Австрії, там кнедлі й народилися, Чехії, Угорщини. Це прекрасний варіянт для ситного і смачного сніданку, є велика ймовірність, що кнедлі стануть вашою постійною стравою. У календарі лайфхаків для літа зібрані кращі ідеї, як його прекрасно провести.
Сирні кнедлі з шоколадом
Інгредієнти
- 250 г – протертого сиру
- 2 ст. л. – манки твердих сортів
- 2 ст. л. – білих панірувальних сухарів
- 2 ст. л. – олії
- 1 шт. – яйце
- 100 г – шоколаду
- 300 г – мелених волоських горіхів
- Цукор
- Дрібка солі
Спосіб приготування
- Змішати сир, манку, яйце та олію, трохи посолити.
- Залишити на 30 хвилин у холодильнику. Скачати кульки, в кожну покласти по шматочку шоколаду.
- Опустити в киплячу воду, зменшити вогонь, варити 20 хвилин.
- Тим часом мелені горіхи, трохи панірувальних сухарів і цукор за смаком підсмажити, постійно помішуючи, до золотистого кольору.
- Гарячі кнедлі вийняти шумівкою і одразу обваляти в горіхах і сухарях.
Австрійські кнедлі з абрикосом
Інгредієнти для тіста
- 200 г – сир
- 1 шт. – яйце
- 75 г – манна крупа
- Дрібка солі
Для начинки
- 6 шт. – абрикоси
- 6 шт. – рафінад
Для панірування
- 100 г – панірувальні сухарі
- 70 г – вершкове масло
- 1 ст. л. – цукрова пудра
Спосіб приготування
- Змішати всі інгредієнти для тіста до однорідного, пластичного тіста. Залишити в холодильнику на 30 хвилин.
- На сковороді розтопити вершкове масло, всипати сухарі, додати цукрову пудру і обсмажити до золотистого кольору. Остудити.
- Кожен абрикос розрізати навпіл не до кінця, вийняти кісточку, покласти замість неї шматочок цукру.
- Тісто розділити на чотири або шість шматочків. Залежить від розмірів фруктів, краще брати маленькі. Шматок тіста руками розплющити в коржик такого розміру, щоб загорнутий у неї абрикос перетворився на кульку.
- Скачати колобок.
- У каструлі закип'ятити воду, додати дрібку солі, опустити кнедлики в окріп, довести до кипіння і варити на середньому вогні приблизно 15 хвилин.
- Готові кнедлі витягнути шумівкою, дати стекти воді та обваляти в сухарях. Подавати зі сметаною.
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Картопляні кнедлики зі сливами
Інгредієнти
- 500 г – картоплі
- 1 шт. – яйце
- Дрібка солі
- 70 г – манної крупи
- 230 г – борошна грубого помелу
- 600 г – слив
- 150 г – сиру
- 150 г – цукрової пудри
- 1 ст. л. – вершкового масла
Спосіб приготування
- Картоплю відварити і залишити охолонути, після чого пропустити через м'ясорубку або натерти на тертці.
- Додати сіль, збите яйце, манку, борошно (трохи її залишити, щоб посипати потім кухонну дошку) і замісити тісто.
- Розкачати тонкий корж і вирізати з неї прямокутники, розміром приблизно 4х4 см. На них покласти вимиті, але обов'язково висушені сливи, з яких попередньо були видалені кісточки. Щільно защипнути краї.
- Утворені кнедлики кинути в киплячу підсолену воду і варити на невеликому вогні впродовж приблизно 20 хвилин.
- Кілька разів акуратно перемішати, щоб кнедлики не пристали до дна посуду. Вони будуть готові, коли спливуть на поверхню.
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