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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

3 рецепти ніжних кнедлів для затишного сніданку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
18 липня, 07:01
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Кнедлі – одна з найдавніших відомих нині страв. Їх обожнюють в Австрії, Чехії та Угорщині. Різновидів їх існує безліч, в цій добірці – кнедлі з абрикосом, зі сливою і сирні з шоколадом
Кнедлі на сніданок
Кнедлі на сніданок / Фото: depositphotos.com

Колись давно кнедлі вважали їжею бідняків, бо готувалися вони на основі картоплі та борошна за принципом лінивих вареників. Сьогодні – це одна з найулюбленіших страв Австрії, там кнедлі й народилися, Чехії, Угорщини. Це прекрасний варіянт для ситного і смачного сніданку, є велика ймовірність, що кнедлі стануть вашою постійною стравою. У календарі лайфхаків для літа зібрані кращі ідеї, як його прекрасно провести.

Сирні кнедлі з шоколадом

Кнедлі з шоколадом
Кнедлі з шоколадом / Фото: instagram.com/senorita_swoekla/

Інгредієнти

  • 250 г – протертого сиру
  • 2 ст. л. – манки твердих сортів
  • 2 ст. л. – білих панірувальних сухарів
  • 2 ст. л. – олії
  • 1 шт. – яйце
  • 100 г – шоколаду
  • 300 г – мелених волоських горіхів
  • Цукор
  • Дрібка солі

Спосіб приготування

  1. Змішати сир, манку, яйце та олію, трохи посолити.
  2. Залишити на 30 хвилин у холодильнику. Скачати кульки, в кожну покласти по шматочку шоколаду.
  3. Опустити в киплячу воду, зменшити вогонь, варити 20 хвилин.
  4. Тим часом мелені горіхи, трохи панірувальних сухарів і цукор за смаком підсмажити, постійно помішуючи, до золотистого кольору.
  5. Гарячі кнедлі вийняти шумівкою і одразу обваляти в горіхах і сухарях.

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Австрійські кнедлі з абрикосом

Кнедлі з абрикосом
Кнедлі з абрикосом / Фото: instagram.com/tiho.nastia/


Інгредієнти для тіста

  • 200 г – сир
  • 1 шт. – яйце
  • 75 г – манна крупа
  • Дрібка солі

Для начинки

  • 6 шт. – абрикоси
  • 6 шт. – рафінад

Для панірування

В тренді
  • 100 г – панірувальні сухарі
  • 70 г – вершкове масло
  • 1 ст. л. – цукрова пудра

Спосіб приготування

  1. Змішати всі інгредієнти для тіста до однорідного, пластичного тіста. Залишити в холодильнику на 30 хвилин.
  2. На сковороді розтопити вершкове масло, всипати сухарі, додати цукрову пудру і обсмажити до золотистого кольору. Остудити.
  3. Кожен абрикос розрізати навпіл не до кінця, вийняти кісточку, покласти замість неї шматочок цукру.
  4. Тісто розділити на чотири або шість шматочків. Залежить від розмірів фруктів, краще брати маленькі. Шматок тіста руками розплющити в коржик такого розміру, щоб загорнутий у неї абрикос перетворився на кульку.
  5. Скачати колобок.
  6. У каструлі закип'ятити воду, додати дрібку солі, опустити кнедлики в окріп, довести до кипіння і варити на середньому вогні приблизно 15 хвилин.
  7. Готові кнедлі витягнути шумівкою, дати стекти воді та обваляти в сухарях. Подавати зі сметаною.

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Картопляні кнедлики зі сливами

Кнедлики зі сливовою начинкою
Кнедлики зі сливовою начинкою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 500 г – картоплі
  • 1 шт. – яйце
  • Дрібка солі
  • 70 г – манної крупи
  • 230 г – борошна грубого помелу
  • 600 г – слив
  • 150 г – сиру
  • 150 г – цукрової пудри
  • 1 ст. л. – вершкового масла

Спосіб приготування

  1. Картоплю відварити і залишити охолонути, після чого пропустити через м'ясорубку або натерти на тертці.
  2. Додати сіль, збите яйце, манку, борошно (трохи її залишити, щоб посипати потім кухонну дошку) і замісити тісто.
  3. Розкачати тонкий корж і вирізати з неї прямокутники, розміром приблизно 4х4 см. На них покласти вимиті, але обов'язково висушені сливи, з яких попередньо були видалені кісточки. Щільно защипнути краї.
  4. Утворені кнедлики кинути в киплячу підсолену воду і варити на невеликому вогні впродовж приблизно 20 хвилин.
  5. Кілька разів акуратно перемішати, щоб кнедлики не пристали до дна посуду. Вони будуть готові, коли спливуть на поверхню.

І ще один рецепт для смачного сніданку – кіша з тунцем і шпинатом – дізнаєтеся з відео.

Тут знайдете рецепти для лінивого сніданку – вареників і капучино.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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