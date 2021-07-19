Салаты на зиму: ТОП-5 рецептов домашних заготовок

Предлагаем вам лучшие рецепты заготовок на зиму из сезонных овощей, которые порадуют в холода насыщенным летним вкусом, ярким цветом и, конечно же, витаминами.

Заготовки на зиму: салаты / Фото: Depositphotos

Лето – время недорогих овощей, когда можно делать заготовки на зиму. Мы предлагаем приготовить овощные салаты в банках. Это не просто гарнир, а отдельные очень вкусные блюда, которые обязательно стоить попробовать.

Для салатов на зиму можно использовать практически любые овощи: баклажаны, помидоры, огурцы, кабачки, цветную капусту или тыкву. Некоторые рецепты включают грибы, фасоль и даже крупы – гречку, рис, перловку.

Tсли вы пока в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в календаре лайфхаков.

Салат на зиму с кабачками, помидорами и перцем

Овощной салат на зиму / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1 кг очищенных кабачков

1,5 кг помидоров

4 болгарских перца

5-6 зубчиков чеснока

100 г сахара

1 ст. л. поваренной соли

1 ст. л. уксуса 9%

1 ст. л. растительного масла

Способ приготовления:

Кабачки нарезать кубиками среднего размера (1,5-2 см). Помидоры нарезать средними кубиками. Болгарский перец очистить от семян и нарезать квадратиками. Нарезанные помидоры положить в кастрюлю и поставить на плиту. Добавить сахар и соль, аккуратно перемешать. Довести до кипения и варить помидоры 10 минут, периодически перемешивая. Затем добавить кабачки и перец. Влить растительное масло, перемешать. Довести до кипения, варить овощи 30 минут. За 15 минут до готовности добавить рубленый или пропущенный через пресс чеснок. Периодически аккуратно помешивать. За 1-2 минуты до готовности добавить уксус и сразу же накрыть крышкой. Довести до кипения и снять с огня. Разлить в горячем виде по стерилизованным банкам и закрыть простерилизованными крышками. Получится 3 банки, объемом 0,45 л. Закупоренные банки сразу перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

Салат из зеленых помидоров на зиму

Зеленые помидоры на зиму / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1 кг зеленых помидоров

2-3 сладких перца

500 г моркови

500 г лука

1/2 стакана растительного масла

1 ст.л. соли

2 ст.л. сахара

Перец горошком

Зелень петрушки и укропа – по вкусу

Способ приготовления:

Нарезать тонкой соломкой лук и перец, морковь натереть на крупной терке и обжарить подготовленные овощи на растительном масле. Помидоры нарезать мелко, соединить с обжаренными овощами и тушить 40 минут. Затем добавить сахар, соль, перец горошком и измельченную зелень и тушить еще 30 минут. Готовый салат разложить в стерилизованные банки, закатать и, укутав, оставить до полного остывания.

Салат "Кабачки по-корейски" на зиму

Кабачки по-корейски с морковью / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

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1 молодой кабачок

1 морковь

1 огурец

1/2 сладкого перца

Зонтики укропа – по вкусу

Кинза или другая зелень – по вкусу

2/3 стакана яблочного уксуса

2/3 стакана растительного масла

2 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. сахара

Способ приготовления:

Натереть кабачок и морковь на терке для корейской морковки. Огурцы и перец нарезать тонкой соломкой. Перемешать овощи, добавить мелко нарубленную кинзу и соцветия укропа без твердых стеблей. Разложить овощную смесь в чистые банки. Если вы будете заготовливать салат на зиму, то банки и крышки нужно простерилизовать. Для заправки смешать уксус, масло, соевый соус и сахар. Если уксуса добавить меньше, то мариноваться салат будет дольше. Залить банки заправкой, закрыть крышками, встряхнуть. Если вы планируете есть салат сразу, оставьте его на 5-6 часов в холодильнике. Для консервирования салата прикрыть литровые банки крышками и стерилизовать 40 минут. Закатать, перевернуть вверх дном на полотенце и дать полностью остыть. Хранить кабачки по-корейски в прохладном месте.

Салат из баклажанов на зиму

Баклажаны на зиму / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

6 кг баклажанов

6-8 шт. красного болгарского перца

3-4 шт. острого перца

200 г чеснока

0,5 стакана уксуса 9 %

0,5 стакана растительного масла

2 ст. л. соли

1 стакан сахара

Способ приготовления:

Банки помыть с содой. Простерилизовать любым способом банки и крышки. Баклажаны помыть, отрезать хвостики. Баклажаны порезать вдоль и поперек на восемь частей. Посыпать солью ( 1-2 ст. ложки с горкой), перемешать и дать постоять 2 часа. Затем хорошо промыть. Залить холодной водой, дать закипеть. Варить 5 минут на среднем огне. Слить воду с баклажанов. Сделать маринад. Для этого помыть и очистить от семян сладкий перец. Очистить чеснок. Пропустить через мясорубку сладкий и горький перец, чеснок. Добавить растительное масло, соль, сахар и уксус и довести маринад до кипения. Отварные баклажаны залить рассолом, дать закипеть. Варить на среднем огне 5 минут. Баклажаны разложить в стерильные банки, закатать, перевернуть на крышки, укутать до полного остывания.

Салат из цветной капусты на зиму

Салат из цветной капусты на зиму / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1 кг цветной капусты

3 болгарских перца

2 моркови

2 луковицы

120 мл воды

120 мл растительного масла

120 мл уксуса 9%

2 ст. л. сахара

1 ст. л. соли

1 ч. л. паприки

1 ч. л. кардамона

Способ приготовления:

Капусту очистить от листьев. Разобрать на соцветия и выложить в миску. Залить капусту кипятком на 10 минут. Морковь и перец очистить. Очистить лук. В большую кастрюлю сложить полосками нарезанный перец и полукольцами нарезанный лук. Добавить нашинкованную морковь и капусту без воды. В миску налить полстакана горячей воды и добавить специи. Добавить соль и сахар, влить уксус. Хорошо перемешать заливку. Залить овощи маринадом и оставить на 1 час. Разложить по банкам. Стерилизовать пол литровые банки 10-12 минут. Закатать и убрать в тепло на 12 часов. Хранить в погребе.

Смотрите видео, как сделать салат из идеальных малосольных огурчиков:

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