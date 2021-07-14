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Малинове варення без варки за 10 хвилин – рецепт швидкої заготівлі на зиму

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
14 липня, 10:22
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Ягоду потрібно буде перетерти з цукром, кількість якого можна регулювати. Потім варення можна розкласти по контейнерах і зберігати в морозильній камері. Розморожувати – за кімнатної температури
Малинове варення
Малинове варення / Фото: freepik.com

Малину на зиму можна заготовити у різні способи: заморозити і помістити в морозильну камеру, зварити варення, джем або компот. Але краще, коли вона не потрапляє під вплив температур, а просто перетирається з цукром. Малинове варення без варки слід зберігати в холодильнику або заморозити, щоби пізніше використовувати за необхідності. Сире малинове варення можна намазувати на хліб, використовувати як начинку для млинців або додавати в чай. А в календарі лайфхаків для літа знайдете кращі ідеї, як яскраво його провести.

Малина на зиму без варки

Малина на зиму
Малина на зиму / Фото: Depositphotos

Складові:

  • Малина – 1 кг
  • Цукор – 1 кг

Спосіб приготування:

В тренді
  1. Зібрану в сонячний день малину перебрати. Висипати ягоди в чистий посуд.
  2. Засипати цукром і добре розім'яти за допомогою дерев'яної ложки або картопляного преса.
  3. Розкласти в сухі стерилізовані банки і закрити капроновими кришками.

Як зберігати сире малинове варення

Зберігати малину без варіння в холодильнику. Можна розкласти сире малинове варення по контейнерах і прибрати в морозильну камеру, а потім дати відтанути за кімнатної температури.

Якщо любите огірки, замаринуйте їх експрес-методом і приготуйте салат. Подробиці рецепта – у відео.

І ще 5 заготівель з малини на зиму знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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