Малинове варення без варки за 10 хвилин – рецепт швидкої заготівлі на зиму

Малину на зиму можна заготовити у різні способи: заморозити і помістити в морозильну камеру, зварити варення, джем або компот. Але краще, коли вона не потрапляє під вплив температур, а просто перетирається з цукром. Малинове варення без варки слід зберігати в холодильнику або заморозити, щоби пізніше використовувати за необхідності. Сире малинове варення можна намазувати на хліб, використовувати як начинку для млинців або додавати в чай. А в календарі лайфхаків для літа знайдете кращі ідеї, як яскраво його провести.
Малина на зиму без варки
Складові:
- Малина – 1 кг
- Цукор – 1 кг
Спосіб приготування:
- Зібрану в сонячний день малину перебрати. Висипати ягоди в чистий посуд.
- Засипати цукром і добре розім'яти за допомогою дерев'яної ложки або картопляного преса.
- Розкласти в сухі стерилізовані банки і закрити капроновими кришками.
Як зберігати сире малинове варення
Зберігати малину без варіння в холодильнику. Можна розкласти сире малинове варення по контейнерах і прибрати в морозильну камеру, а потім дати відтанути за кімнатної температури.
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