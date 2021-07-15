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3 простих рецепти для швидкого і освіжального домашнього лимонаду

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
15 липня, 10:46
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Для додаткового аромату і смаку в домашній лимонад можна додати спеції, пряні трави, фрукти і ягоди. Якщо лимонад не питимуть діти, крапніть трохи апельсинового або лимонного лікеру
Домашній лимонад
Домашній лимонад / Фото: freepik.com

Навіщо купувати різні напої в магазині, коли їх, і що головне – корисні, можна приготувати вдома. Для цього вам потрібні соковиті лимони, свіжа м'ята. Щодо цукру, то тут справа смаку, регулюйте його кількість самі. Перед лимонадом можна з'їсти смачний холодний суп, він теж втамовує спрагу і насичує. Як з користю провести це літо, дізнаєтеся з нашого календаря лайфхаків.

Простий лимонад з м'ятою

Лимонад з м'ятою
Лимонад з м'ятою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 1 л кип'яченої води
  • 1 лимон
  • 2-3 гілочки м'яти
  • 3-4 ст. л. цукру
  • Лід – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Промийте свіжу м'яту. Нарвіть руками, дрібне листя залиште.
  2. Лимон наріжте тонкими кружальцями.
  3. Складіть лимон і м'яту в банку або графин. Додайте цукор.
  4. Залийте гарячою кип'яченою водою і дайте настоятися 30-40 хвилин.
  5. Додайте шматочки льоду і подавайте.

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Лимонад із запечених лимонів

Домашній лимонад з ваніллю
Домашній лимонад з ваніллю / Фото: freepik.com

Інгредієнти:

  • 6 лимонів
  • 2 склянки цукру
  • 1/2 склянки лимонного соку
  • Ваніль – за смаком
  • 6 склянок води
  • Листя свіжої м'яти – за смаком

Спосіб приготування:

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  1. Лимони наріжте кружальцями і розкладіть на деко, посипте цукром і ваніллю, збризніть водою.
  2. Помістіть їх у духовку, розігріту до температури 170 градусів. Запікайте 30 хвилин, доки цукор не карамелізується.
  3. Запечені лимони подрібніть у блендері (можна цього і не робити), складіть у банку і залийте холодною кип'яченою водою з лимонним соком.
  4. Дайте лимонаду настоятися 3-4 години. Подавайте з льодом і листям м'яти.

Лимонад з апельсинами

Апельсиновий лимонад
Апельсиновий лимонад / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 1 3/4 склянки цукру
  • 2 1/2 склянки води
  • 2 ст. л. тертої цедри лимона
  • 2 ст. л. тертої апельсинової цедри
  • 1 + 1/2 склянки лимонного соку (близько 10 лимонів)
  • 1 1/2 склянки апельсинового соку (близько 5 апельсинів)
  • 6 склянок холодної бутильованої води

Спосіб приготування:

  1. У великій каструлі змішайте цукор і 2 1/2 склянки води. Нагрівайте і розмішуйте на середньому вогні, доки цукор не розчиниться. Трохи остудіть.
  2. Додайте цитрусову цедру і соки. Дайте постояти під кришкою 1 годину. Процідіть сироп, накрийте і поставте в холодильник, щоб він охолов.
  3. Перед подачею заповніть склянки або глечик однаковою кількістю фруктового сиропу і води. Додайте лід і подавайте.

З відео дізнаєтеся рецепт цікавого холодного супу по-кавказьки.

І ще 7 рецептів лимонадів, які швидко втамовують спрагу, знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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