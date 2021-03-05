Салаты на 8 Марта: 3 самых оригинальных рецепта

Таких вы еще точно не готовили

Продолжаем готовиться к 8 Марта с полной ответственностью. Во-первых, нужно обдумать меню, чтобы оно было оригинальным и легким, во-вторых, подумать, что дарить маме, подруге или сестре – в нашем праздничном мартовском календаре найдете 5 самых оригинальных подарков. Если есть желание удивить интересными салатами, приготовьте их по рецептам из этой подборки.

Салат с грушей и сыром с плесенью

Фото: instagram.com/perchinku_v_nachinku/

Ингредиенты

Руккола – 200 г

Сыр дорблю – 50 г

Груша – 1 шт.

Жареные грецкие орехи – 30 г

Сливочное масло – 30 г

Сахар – 1 ч. л.

Для заправки

Оливковое масло – 2 ст. л.

Сок лимона – 1/2 ч. л.

Соль

Способ приготовления

Грушу нарезать тонкими дольками. Растопить на сковороде сливочное масло, добавить сахар. Выложить груши и карамелизировать с двух сторон несколько минут. Промытую и высушить руколлу, выложить на салатник, сверху – грушу, раскрошенный голубой сыр, посыпать орехами. Все ингредиенты для заправки перемешать в отдельной миске и полить сверху салата.

Салат с говядиной и сыром

Фото: instagram.com/lenazzcooking/

Ингредиенты

Вареная говядина – 200 г

Яйца – 3 шт.

Болгарский перец разных цветов

Гранат – половина

Сыр – 100 г

Лук красный – 1 шт.

Майонез, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Мясо нарезать кубиками или брусочками. Яйца нарезать крупно. Перец нарезать брусочками, лук – мелко, сыр – мелкими кубиками. Заправить майонезом, посолить, поперчить.

Салат с креветками и хурмой

Фото: instagram.com/polochka.books/

Ингредиенты

Хурма – 2 шт.

Королевские креветки – 330 г

Руккола – 200 г

Кедровые орехи – 100г

Для соуса

Сок половины апельсина и половины лимона Оливковое масло – 2 ст. л. Соевый соус – по вкусу

Способ приготовления

Отварить креветки в подсоленной воде. Поджарить орехи на сковородке, порезать хурму на небольшие кусочки, почистить креветки. В салатницу выложить рукколу или смесь салатов. Добавить креветки и орехи. Смешать ингредиенты для соуса, заправить салат.

Здесь найдете оригинальные рецепты для романтического ужина на 8 Марта.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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