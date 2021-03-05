Салаты на 8 Марта: 3 самых оригинальных рецепта
Таких вы еще точно не готовили
Продолжаем готовиться к 8 Марта с полной ответственностью. Во-первых, нужно обдумать меню, чтобы оно было оригинальным и легким, во-вторых, подумать, что дарить маме, подруге или сестре – в нашем праздничном мартовском календаре найдете 5 самых оригинальных подарков. Если есть желание удивить интересными салатами, приготовьте их по рецептам из этой подборки.
Салат с грушей и сыром с плесенью
Ингредиенты
- Руккола – 200 г
- Сыр дорблю – 50 г
- Груша – 1 шт.
- Жареные грецкие орехи – 30 г
- Сливочное масло – 30 г
- Сахар – 1 ч. л.
Для заправки
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Сок лимона – 1/2 ч. л.
- Соль
Способ приготовления
- Грушу нарезать тонкими дольками.
- Растопить на сковороде сливочное масло, добавить сахар.
- Выложить груши и карамелизировать с двух сторон несколько минут.
- Промытую и высушить руколлу, выложить на салатник, сверху – грушу, раскрошенный голубой сыр, посыпать орехами.
- Все ингредиенты для заправки перемешать в отдельной миске и полить сверху салата.
Салат с говядиной и сыром
Ингредиенты
- Вареная говядина – 200 г
- Яйца – 3 шт.
- Болгарский перец разных цветов
- Гранат – половина
- Сыр – 100 г
- Лук красный – 1 шт.
- Майонез, соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Мясо нарезать кубиками или брусочками.
- Яйца нарезать крупно.
- Перец нарезать брусочками, лук – мелко, сыр – мелкими кубиками.
- Заправить майонезом, посолить, поперчить.
Салат с креветками и хурмой
Ингредиенты
- Хурма – 2 шт.
- Королевские креветки – 330 г
- Руккола – 200 г
- Кедровые орехи – 100г
Для соуса
- Сок половины апельсина и половины лимона
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Соевый соус – по вкусу
Способ приготовления
- Отварить креветки в подсоленной воде.
- Поджарить орехи на сковородке, порезать хурму на небольшие кусочки, почистить креветки.
- В салатницу выложить рукколу или смесь салатов. Добавить креветки и орехи.
- Смешать ингредиенты для соуса, заправить салат.
Здесь найдете оригинальные рецепты для романтического ужина на 8 Марта.
Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта
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