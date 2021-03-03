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Рецепт на 8 березня: риба у вершково-імбирному соусі від Григорія Германа

Сьогодні, 18:20

Як запевняє ведучий, відтворити його рецепт дуже легко

Кулінарний експерт і ведучий шоу "Ранок з Україною" Григорій Герман знає, чим здивувати другу половинку – смачною їжею. Ну а якщо ви поки думаєте над тим, що подарувати коханій, мамі та подрузі, в нашому календарі березневих подарунків знайдете стильні та модні подарунки. Ще можна подарувати урасиву страву – рибу у вершково-імбирному соусі. Григорій Герман запевняє, що відтворити цей рецепт просто.

Риба в вершково-імбирним соусі

Що потрібно:

  • Філе риби – 2 шт.
  • Вершки – 200 мл
  • Імбир – 1 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Мед – 1 ч. л.
  • Часник – 1 зуб.
  • Спаржева квасоля – 300 г
  • Цукор – 1 ч. Л.
  • Соєвий соус – 2 ст. л.
  • Горіхи – 2 ст. л.
  • Твердий сир – 100 г

Спосіб приготування

  1. Зняти цедру з половини лимона, подрібнити імбир, змішати з вершками і куркумою. Рибу викласти на деко, поперчити і залити вершковим соусом. Зверху присипати тертим сиром. Запікати в духовці, розігрітій до 200 градусів, 10 хвилин.
  2. На сковороді розігріти олію. Подрібнити часник, натерти імбир і обсмажити. Додати в ароматне масло горіхи, соєвий соус, мед і лимонний сік. Перемішати і засипати спаржеву квасолю. Ретельно перемішати і довести до готовності. Наприкінці додати трохи перцю і перемішати.
  3. Подавати рибу зі спаржею, прикрасивши помідорами чері або часточками лимона.

Тут дізнаєтеся, як приготувати романтичну вечерю на 8 Березня.

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