Рецепт на 8 березня: риба у вершково-імбирному соусі від Григорія Германа
Як запевняє ведучий, відтворити його рецепт дуже легко
Кулінарний експерт і ведучий шоу "Ранок з Україною" Григорій Герман знає, чим здивувати другу половинку – смачною їжею. Ну а якщо ви поки думаєте над тим, що подарувати коханій, мамі та подрузі, в нашому календарі березневих подарунків знайдете стильні та модні подарунки. Ще можна подарувати урасиву страву – рибу у вершково-імбирному соусі. Григорій Герман запевняє, що відтворити цей рецепт просто.
Риба в вершково-імбирним соусі
Що потрібно:
- Філе риби – 2 шт.
- Вершки – 200 мл
- Імбир – 1 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Мед – 1 ч. л.
- Часник – 1 зуб.
- Спаржева квасоля – 300 г
- Цукор – 1 ч. Л.
- Соєвий соус – 2 ст. л.
- Горіхи – 2 ст. л.
- Твердий сир – 100 г
Спосіб приготування
- Зняти цедру з половини лимона, подрібнити імбир, змішати з вершками і куркумою. Рибу викласти на деко, поперчити і залити вершковим соусом. Зверху присипати тертим сиром. Запікати в духовці, розігрітій до 200 градусів, 10 хвилин.
- На сковороді розігріти олію. Подрібнити часник, натерти імбир і обсмажити. Додати в ароматне масло горіхи, соєвий соус, мед і лимонний сік. Перемішати і засипати спаржеву квасолю. Ретельно перемішати і довести до готовності. Наприкінці додати трохи перцю і перемішати.
- Подавати рибу зі спаржею, прикрасивши помідорами чері або часточками лимона.
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