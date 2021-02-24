5 рецептів тостів на сніданок, які корисні та смачні

Вони не шкодять фігурі та заряджають енергією

Сніданок. Від того, що ми їмо вранці, залежить весь подальший день. Адже вранці ми наповнюємося енергією на цілий день. Хтось вважає за краще ситніші сніданки, а хтось щоразу думає про те, який би корисний тост (з чим) приготувати. Дієтолог Світлана Фус розповіла, яким має бути правильний ранковий тост.

Фото: Світлана Фус, дієтолог

"Якщо ви любите бутерброди і тости, то зробіть їх корисними. Для цього головне – підібрати правильні інгредієнти. Тоді така їжа буде ще й корисним перекусом. Щодо бутербродів або тостів на ніч, то я цього не рекомендую", – каже Світлана Фус.

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Щоб тост або бутерброд були корисними

Хліб має бути з цільнозернового борошна. Необхідний важливий компонент – м'ясо, риба або птиця у відварному вигляді, або запечені. Жодних соусів і майонезу! "Спеціальні" соуси дуже калорійні, часто не дуже натуральні. Якщо хочеться, то використовуйте змішане із зеленню авокадо або трохи гірчиці. Не забувайте про зелень і овочі – що більше, то краще. Вони краще наситять. Для смаку можна покласти пряної зелені. В міру.

5 варіантів корисного тосту

Фото: instagram.com/record_nikitinskaya/

Варіант 1. Цельнозерновой хліб, м'який сир, яйце, петрушка

Варіант 2. Цельнозерновой хліб, тунець, яйце, помідор, салат

Варіант 3. Цельнозерновой хліб, м'який сир, лосось, огірок, кріп

Варіант 4. Цельнозерновой хліб, сир з пліснявою, груша, горіх, рукола

Варіант 5. Цельнозерновой хліб, твердий сир, салат, маслини, селера

Тут дізнаєтеся, які тости їдять у різних країнах.

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