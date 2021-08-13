Рисові кульки аранчині – рецепт хрусткої сицилійської вуличної їжі

Ці помаранчеві кульки можуть бути з будь-якою начинкою – м'ясною, овочевою та навіть солодкою. Але традиційно в аранчині беруть все-таки м'ясо з прянощами і сир, а обсмажуються вони в паніровці

Аранчині - рецепт популярного стрітфуда Сицилії / Фото: instagram.com/eatmorebaltimore/

Яскраві, помаранчеві, хрусткі. Аранчині люблять на Сицилії за їхній смак і за красу. У перекладі з італійської "аранчині" – апельсин. Завдяки своєму кольору ця вулична їжа справді нагадує цей цитрус, тільки маленький. Якщо ви цінуєте італійську кухню, а є за що, то аранчині просто зобов'язані бути на вашому столі. А якщо в планах пікнік, то тут дізнаєтеся, як вигідно до нього підготуватися.

Не тільки на Сицилії, а по всій Італії

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Купують або готують і їдять аранчині. Вони відрізняються за формою, але класичною вважається кругла або конусоподібна, яка нагадує, сицилійцям, у всякому разі, вулкан Етна.

Щодо начинок, то їх безліч. Це може бути шинка, риба, баклажани, гриби і навіть шоколад.

Що потрібно для ідеальних аранчині

Для аранчині беріть непропарений рис / Фото: instagram.com/eatatspiga/

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Звісно, рис. Його радять брати з підвищеним вмістом крохмалю, не пропарений. Ідеальний – сорт для ризото або суші. Сир. У рецептах вказують дорогі сорти сиру, але цілком підійдуть недорогі тверді сири або моцарела.

У паніровку для аранчині додають шафран – саме він дає золотистий колір. Але його можна замінити куркумою. Подавати аранчині можна з томатним соусом, песто або просто з овочами.

Аранчині – рецепт

Аранчині з моцарелою / Фото: Depositphotos

Рисова оболонка

Шафран – щіпка або 1 ст. л. куркуми

Масло вершкове – 15 г

Рис – 250 г

Вода – 600 мл

Сіль – щіпка

Твердий сир – 50 г

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Панірування

Панірувальні сухарі – 1 склянка

Борошно – 100 г

Вода – 150 мл

Сіль – щіпка

Начинка

Ріпчаста цибуля – 50 г

Олія – 2 ст. л.

Свинячий або яловичий фарш – 50 г

Сухе червоне вино – 25 мл

Помідори – 100 г

Зелений горошок – 50 г

Твердий сир – 25 г

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Залийте шафран 100 мл води. Або розведіть куркуму в 100 мл води. Сир натріть на дрібній тертці. Відваріть рис і влийте шафранову воду, перемішайте і протушкуйте кілька хвилин. Зніміть з вогню і додайте масло. Додайте тертий сир і знову все перемішайте. Розкладіть рис на великій пласкій тарілці тонким шаром. Для начинки цибулю дрібно наріжте і обсмажте на олії до золотистого кольору. Додайте фарш, обсмажте до готовності. Влийте 25 мл сухого червоного вина і тушкуйте ще 5-7 хвилин. Помідори наріжте кубиками, обсмажте на олії разом із зеленим горошком. Змішайте овочі з фаршем, сиром і спеціями. Для паніровки з'єднайте всі інгредієнти, замісіть однорідне тісто. Сформуйте аранчині. Занурте кульку спочатку в тісто, потім у сухарі. Розігрійте олію і обсмажте аранчіні по 3-5 хвилин з кожного боку. Викладіть на паперовий рушник, щоби прибрати зайву олію.

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