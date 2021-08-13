Рисові кульки аранчині – рецепт хрусткої сицилійської вуличної їжі

Яскраві, помаранчеві, хрусткі. Аранчині люблять на Сицилії за їхній смак і за красу. У перекладі з італійської "аранчині" – апельсин. Завдяки своєму кольору ця вулична їжа справді нагадує цей цитрус, тільки маленький. Якщо ви цінуєте італійську кухню, а є за що, то аранчині просто зобов'язані бути на вашому столі. А якщо в планах пікнік, то тут дізнаєтеся, як вигідно до нього підготуватися.
Не тільки на Сицилії, а по всій Італії
Купують або готують і їдять аранчині. Вони відрізняються за формою, але класичною вважається кругла або конусоподібна, яка нагадує, сицилійцям, у всякому разі, вулкан Етна.
Щодо начинок, то їх безліч. Це може бути шинка, риба, баклажани, гриби і навіть шоколад.
Що потрібно для ідеальних аранчині
Звісно, рис. Його радять брати з підвищеним вмістом крохмалю, не пропарений. Ідеальний – сорт для ризото або суші. Сир. У рецептах вказують дорогі сорти сиру, але цілком підійдуть недорогі тверді сири або моцарела.
У паніровку для аранчині додають шафран – саме він дає золотистий колір. Але його можна замінити куркумою. Подавати аранчині можна з томатним соусом, песто або просто з овочами.
Аранчині – рецепт
Рисова оболонка
- Шафран – щіпка або 1 ст. л. куркуми
- Масло вершкове – 15 г
- Рис – 250 г
- Вода – 600 мл
- Сіль – щіпка
- Твердий сир – 50 г
Панірування
- Панірувальні сухарі – 1 склянка
- Борошно – 100 г
- Вода – 150 мл
- Сіль – щіпка
Начинка
- Ріпчаста цибуля – 50 г
- Олія – 2 ст. л.
- Свинячий або яловичий фарш – 50 г
- Сухе червоне вино – 25 мл
- Помідори – 100 г
- Зелений горошок – 50 г
- Твердий сир – 25 г
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Залийте шафран 100 мл води. Або розведіть куркуму в 100 мл води. Сир натріть на дрібній тертці.
- Відваріть рис і влийте шафранову воду, перемішайте і протушкуйте кілька хвилин.
- Зніміть з вогню і додайте масло. Додайте тертий сир і знову все перемішайте.
- Розкладіть рис на великій пласкій тарілці тонким шаром.
- Для начинки цибулю дрібно наріжте і обсмажте на олії до золотистого кольору. Додайте фарш, обсмажте до готовності.
- Влийте 25 мл сухого червоного вина і тушкуйте ще 5-7 хвилин. Помідори наріжте кубиками, обсмажте на олії разом із зеленим горошком. Змішайте овочі з фаршем, сиром і спеціями.
- Для паніровки з'єднайте всі інгредієнти, замісіть однорідне тісто.
- Сформуйте аранчині. Занурте кульку спочатку в тісто, потім у сухарі.
- Розігрійте олію і обсмажте аранчіні по 3-5 хвилин з кожного боку. Викладіть на паперовий рушник, щоби прибрати зайву олію.
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