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Рисовые шарики аранчини – рецепт хрустящей сицилийской уличной еды

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
13 августа, 11:39
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Эти оранжевые шарики могут быть с любой начинкой – мясной, овощной и даже сладкой. Но традиционно в аранчини берут все-таки мясо с пряностями и сыр, а обжариваются они в панировке
Аранчини - рецепт популярного стритфуда Сицилии
Аранчини - рецепт популярного стритфуда Сицилии / Фото: instagram.com/eatmorebaltimore/

Яркие, оранжевые, хрустящие. Аранчини любят на Сицилии за их вкус и за красоту. В переводе с итальянского "аранчини" – апельсин. Ведь благодаря своему цвету эта уличная еда действительно напоминает этот цитрус, только маленький. Если вы цените итальянскую кухню, а ведь есть за что, то аранчини просто обязаны оказаться на вашем столе. А если в планах пикник, то здесь узнаете, как выгодно к нему подготовиться.

Не только на Сицилии, а по всей Италии

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Покупают или готовят и едят аранчини. Они отличаются по форме, но классической считается круглая или конусообразная, которая напоминает, сицилийцам, во всяком случае, вулкан Этна.

Что касается начинок, то их множество. Это может быть ветчина, рыба, баклажаны, грибы и даже шоколад.

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Для аранчини берите непропаренный рис
Для аранчини берите непропаренный рис / Фото: instagram.com/eatatspiga/

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Конечно, рис. Его советует брать с повышенным содержанием крахмала, не пропаренный. Идеальный – сорт для ризотто или суши. Сыр. В рецептах указывают дорогие сорта сыра, но вполне подойдут недорогие твердые сыры или моцарелла.

В панировку для аранчини добавляют шафран – именно он дает золотистый цвет. Но его можно заменить куркумой. Подавать аранчини можно с томатным соусом, песто или просто с овощами.

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Аранчини – рецепт

Аранчини с моцареллой
Аранчини с моцареллой / Фото: Depositphotos

Рисовая оболочка

  • Шафран – щепотка или 1 ст. л. куркумы
  • Масло сливочное – 15 г
  • Рис – 250 г
  • Вода – 600 мл
  • Соль – щепотка
  • Твердый сыр – 50 г
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Панировка

  • Панировочные сухари – 1 стакан
  • Мука – 100 г
  • Вода – 150 мл
  • Соль – щепотка

Начинка

  • Репчатый лук – 50 г
  • Растительное масло – 2 ст. л.
  • Свиной или говяжий фарш – 50 г
  • Сухое красное вино – 25 мл
  • Помидоры – 100 г
  • Зеленый горошек – 50 г
  • Твердый сыр – 25 г
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Залейте шафран 100 мл воды. Или разведите куркуму в 100 мл воды. Сыр натрите на мелкой терке.
  2. Отварите рис и влейте шафрановую воду, перемешайте и протушите несколько минут.
  3. Снимите с огня и добавьте масло. Добавьте тертый сыр и снова все перемешайте.
  4. Разложите рис на большой плоской тарелке тонким слоем.
  5. Для начинки лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте фарш, обжарьте до готовности.
  6. Влейте 25 мл сухого красного вина и тушите еще 5-7 минут. Помидоры нарежьте кубиками, обжарьте на растительном масле вместе с зеленым горошком. Смешайте овощи с фаршем, сыром и специями.
  7. Для панировке соедините все ингредиенты, замесите однородное тесто.
  8. Сформируйте аранчини. Окуните шарик сначала в тесто, потом в сухари.
  9. Разогрейте масло и обжарьте аранчини по 3-5 минут с каждой стороны. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Как приготовить нежный греческий сыр халуми на мангале – узнаете из видео.

Здесь собраны самые оригинальные рецепты песто, о которых вы могли не слышать.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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