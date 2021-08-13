Рисовые шарики аранчини – рецепт хрустящей сицилийской уличной еды

Эти оранжевые шарики могут быть с любой начинкой – мясной, овощной и даже сладкой. Но традиционно в аранчини берут все-таки мясо с пряностями и сыр, а обжариваются они в панировке

Аранчини - рецепт популярного стритфуда Сицилии / Фото: instagram.com/eatmorebaltimore/

Яркие, оранжевые, хрустящие. Аранчини любят на Сицилии за их вкус и за красоту. В переводе с итальянского "аранчини" – апельсин. Ведь благодаря своему цвету эта уличная еда действительно напоминает этот цитрус, только маленький. Если вы цените итальянскую кухню, а ведь есть за что, то аранчини просто обязаны оказаться на вашем столе. А если в планах пикник, то здесь узнаете, как выгодно к нему подготовиться.

Не только на Сицилии, а по всей Италии

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Покупают или готовят и едят аранчини. Они отличаются по форме, но классической считается круглая или конусообразная, которая напоминает, сицилийцам, во всяком случае, вулкан Этна.

Что касается начинок, то их множество. Это может быть ветчина, рыба, баклажаны, грибы и даже шоколад.

Что нужно для идеальных аранчини

Для аранчини берите непропаренный рис / Фото: instagram.com/eatatspiga/

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Конечно, рис. Его советует брать с повышенным содержанием крахмала, не пропаренный. Идеальный – сорт для ризотто или суши. Сыр. В рецептах указывают дорогие сорта сыра, но вполне подойдут недорогие твердые сыры или моцарелла.

В панировку для аранчини добавляют шафран – именно он дает золотистый цвет. Но его можно заменить куркумой. Подавать аранчини можно с томатным соусом, песто или просто с овощами.

Аранчини – рецепт

Аранчини с моцареллой / Фото: Depositphotos

Рисовая оболочка

Шафран – щепотка или 1 ст. л. куркумы

Масло сливочное – 15 г

Рис – 250 г

Вода – 600 мл

Соль – щепотка

Твердый сыр – 50 г

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Панировка

Панировочные сухари – 1 стакан

Мука – 100 г

Вода – 150 мл

Соль – щепотка

Начинка

Репчатый лук – 50 г

Растительное масло – 2 ст. л.

Свиной или говяжий фарш – 50 г

Сухое красное вино – 25 мл

Помидоры – 100 г

Зеленый горошек – 50 г

Твердый сыр – 25 г

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Залейте шафран 100 мл воды. Или разведите куркуму в 100 мл воды. Сыр натрите на мелкой терке. Отварите рис и влейте шафрановую воду, перемешайте и протушите несколько минут. Снимите с огня и добавьте масло. Добавьте тертый сыр и снова все перемешайте. Разложите рис на большой плоской тарелке тонким слоем. Для начинки лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте фарш, обжарьте до готовности. Влейте 25 мл сухого красного вина и тушите еще 5-7 минут. Помидоры нарежьте кубиками, обжарьте на растительном масле вместе с зеленым горошком. Смешайте овощи с фаршем, сыром и специями. Для панировке соедините все ингредиенты, замесите однородное тесто. Сформируйте аранчини. Окуните шарик сначала в тесто, потом в сухари. Разогрейте масло и обжарьте аранчини по 3-5 минут с каждой стороны. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

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