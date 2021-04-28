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Італійська кухня – 5 страв, про які ви не знали. І дарма

Сьогодні, 14:39

Приготуйте соковиті фрикадельки польпете і ніжний десерт семіфредо

Італійська кухня для нас – це насамперед піца, паста, пармезан, тірамісу. Ми всі добре знаємося на цій їжі, навіть прекрасно знаємо, який хліб люблять їсти в цій країні. Але кухня Італії зберігає в собі ще безліч страв, які менш "розкручені" серед туристів, але не менш смачні та гідні нашої уваги. Наприклад, соковиті фрикадельки польпете і ніжний вершковий десерт семіфредо.

Польпете

Фото: польпете

Інгредієнти

  • Картопляне пюре – 720 г.
  • Курячий фарш – 400 г.
  • Білий хліб – 100 г.
  • Молоко – за смаком
  • Пармезан – 10 г.
  • Цибуля ріпчаста – 10 г.
  • Яйце куряче – 1 шт.
  • Оливкова олія – 25 мл
  • Чебрець – 5 г.
  • Перець чилі – 3 г.
  • Часник – 5 г.
  • Базилік – 10 г.
  • Петрушка – 10 г.
  • Орегано – 10 г.
  • Помідори – 500 г.
  • Кінза – 10 г.
  • Олія – за смаком
  • Перець чорний мелений, сіль – за смаком

Спосіб приготування

  1. Курячий фарш змішати з хлібом, розмоченим у молоці, пасерованою цибулею і тертим сиром, добре збити суміш руками, посолити і поперчити за смаком. Дати готовому фаршу відпочити в холодильнику кілька годин.
  2. Приготувати картопляне пюре.
  3. Приготувати сальсу. Обсмажити дрібно посічену зелень і спеції, додати м'яті томати. Тушкувати до консистенції однорідного соусу.
  4. Сформувати кульки з охолодженого фаршу. Перед подачею кульки кинути в киплячу олію на 2 хвилини, щоб вони зарум'янилися. Потім викласти польпете в сотейник із соусом і проварити в ньому 3-4 хвилин.
  5. При подачі викласти картопляне пюре на тарілку, зверху викласти польпете разом з томатним соусом. Потерти зверху трохи сиру.

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Конкільйоні із сиром і шпинатом

Фото: instagram.com/natalie__lyon/

Інгредієнти

  • Конкільйоні – 20 шт.
  • Шпинат свіжий – 150 г.
  • Часник – 2 зуб.
  • Яйця – 1 шт.
  • Сир м'який – 200 г.
  • Пармезан – 50 г.
  • Томатний соус – 400 мл
  • Масло вершкове – 1 ст. л.
  • Спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. Конкільйоні відварити в підсоленій воді до напівготовності. Злити воду, остудити.
  2. Часник очистити, видавити через прес. Шпинат помити, просушити.
  3. Обсмажити на сковороді шпинат з часником на вершковому маслі 3 хвилин. Остудити до кімнатної температури.
  4. Змішати яйце, м'який сир, пармезан і шпинат, сіль, перець. Пробити блендером до однорідності. Наповнити черепашки.
  5. Томатний соус викласти на дно форми для запікання. В один шар викласти наповнені конкільйоні.
  6. Духовку розігріти до 200 градусів. Форму накрити фольгою. Запікати 25-30 хвилин.
  7. Зняти фольгу і ще 10-15 хвилин запекти. Посипати тертим пармезаном.

Панцанела

Фото: instagram.com/elena_danileiko/

Інгредієнти

  • Помідори – 3 шт.
  • Чіабата
  • Цибуля-шалот – 1 шт.
  • Часник – 2-3 зуб.
  • Винний оцет (білий і червоний) – 2 ч. л.
  • Діжонська гірчиця – 1 ч. л.
  • Оливкова олія – 2-3 ст. л.
  • Свіжий базилік
  • Сіль, мелений перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Помідори нарізати кубиками, посолити і дати стекти.
  2. Чіабату порвати руками, змішати з оливковою олією.
  3. Підсушити в духовці 15 хвилин за 180 градусів.
  4. У сік з томатів додати подрібнений часник і шалот, гірчицю, оцет. Добре перемішати. Додати оливкову олію, сіль і перець.
  5. Змішати помідори, сухарі та соус. Посипати свіжим базиліком. Дати постояти 15 хвилин, щоб сухарі просочилися. За бажанням можна додати анчоуси або оливки. ⠀

Капоната

Фото: instagram.com/tsevantanya/

Інгредієнти

  • Баклажан, морква – по 2 шт.
  • Цукіні – 3 шт. ⠀
  • Перець, стебло селери – по 1 шт. ⠀
  • Томати – 5 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Каперси, оливки, базилік, орегано, сіль, перець – за смаком ⠀
  • Винний оцет – 1 ч. л. ⠀
  • Цукор – 1 ст. л.
  • Оливкова олія

Спосіб приготування

  1. Овочі, крім томатів і цибулі, нарізати кубиками. У каструлі розігріти оливкову олію, воно має повністю покривати овочі.
  2. Обсмажити по черзі баклажан, моркву, селеру, кабачки і наприкінці – перець. Викласти на паперові рушники і дати піти зайвій олії.
  3. Обсмажити нарізану цибулю і помідори. Протушкувати на середньому вогні, додати каперси, всі смажені овочі, чорні оливки, цукор і оцет (за смаком), посолити, поперчити.
  4. Готову капонату приправити орегано, листям м'яти і базиліком.
  5. Подавати з грінками.

Семіфредо

Фото: instagram.com/__shemyakina__/

Іінгредієнти

  • Вершки 33% – 500 мл
  • Цукор – 90 г.
  • Вода – 90 мл
  • Жовтки – 4 шт.
  • Ванільний екстракт – 1 ч. Л.
  • Гіркий шоколад
  • Свіжа малина

Спосіб приготування

  1. У сотейнику довести цукор і воду до 121 градуса. Жовтки збити міксером до білого.
  2. Продовжуючи збивати, повільно влити сироп. Додати ванільний екстракт. Продовжувати збивати масу 5-10 хвилин. Окремо збити вершки до твердих піків. Одну третю частину вершків вмішати в сироп.
  3. Суміш акуратно вмішати до вершків. Перекласти частину семіфредо в форму.
  4. Зверху розподілити малину і шоколадну стружку. Потім знову сімефредо і так в кілька шарів.
  5. Поставити в морозилку мінімум на 3 години.

Тут дізнаєтеся, як готувати різото за порадами шеф-кухаря.

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