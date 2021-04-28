Італійська кухня – 5 страв, про які ви не знали. І дарма

Приготуйте соковиті фрикадельки польпете і ніжний десерт семіфредо

Італійська кухня для нас – це насамперед піца, паста, пармезан, тірамісу. Ми всі добре знаємося на цій їжі, навіть прекрасно знаємо, який хліб люблять їсти в цій країні. Але кухня Італії зберігає в собі ще безліч страв, які менш "розкручені" серед туристів, але не менш смачні та гідні нашої уваги. Наприклад, соковиті фрикадельки польпете і ніжний вершковий десерт семіфредо.

Польпете

Фото: польпете

Інгредієнти

Картопляне пюре – 720 г.

Курячий фарш – 400 г.

Білий хліб – 100 г.

Молоко – за смаком

Пармезан – 10 г.

Цибуля ріпчаста – 10 г.

Яйце куряче – 1 шт.

Оливкова олія – 25 мл

Чебрець – 5 г.

Перець чилі – 3 г.

Часник – 5 г.

Базилік – 10 г.

Петрушка – 10 г.

Орегано – 10 г.

Помідори – 500 г.

Кінза – 10 г.

Олія – за смаком

Перець чорний мелений, сіль – за смаком

Спосіб приготування

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Курячий фарш змішати з хлібом, розмоченим у молоці, пасерованою цибулею і тертим сиром, добре збити суміш руками, посолити і поперчити за смаком. Дати готовому фаршу відпочити в холодильнику кілька годин. Приготувати картопляне пюре. Приготувати сальсу. Обсмажити дрібно посічену зелень і спеції, додати м'яті томати. Тушкувати до консистенції однорідного соусу. Сформувати кульки з охолодженого фаршу. Перед подачею кульки кинути в киплячу олію на 2 хвилини, щоб вони зарум'янилися. Потім викласти польпете в сотейник із соусом і проварити в ньому 3-4 хвилин. При подачі викласти картопляне пюре на тарілку, зверху викласти польпете разом з томатним соусом. Потерти зверху трохи сиру.

Конкільйоні із сиром і шпинатом

Фото: instagram.com/natalie__lyon/

Інгредієнти

Конкільйоні – 20 шт.

Шпинат свіжий – 150 г.

Часник – 2 зуб.

Яйця – 1 шт.

Сир м'який – 200 г.

Пармезан – 50 г.

Томатний соус – 400 мл

Масло вершкове – 1 ст. л.

Спеції – за смаком

Спосіб приготування

Конкільйоні відварити в підсоленій воді до напівготовності. Злити воду, остудити. Часник очистити, видавити через прес. Шпинат помити, просушити. Обсмажити на сковороді шпинат з часником на вершковому маслі 3 хвилин. Остудити до кімнатної температури. Змішати яйце, м'який сир, пармезан і шпинат, сіль, перець. Пробити блендером до однорідності. Наповнити черепашки. Томатний соус викласти на дно форми для запікання. В один шар викласти наповнені конкільйоні. Духовку розігріти до 200 градусів. Форму накрити фольгою. Запікати 25-30 хвилин. Зняти фольгу і ще 10-15 хвилин запекти. Посипати тертим пармезаном.

Панцанела

Фото: instagram.com/elena_danileiko/

Інгредієнти

Помідори – 3 шт.

Чіабата

Цибуля-шалот – 1 шт.

Часник – 2-3 зуб.

Винний оцет (білий і червоний) – 2 ч. л.

Діжонська гірчиця – 1 ч. л.

Оливкова олія – 2-3 ст. л.

Свіжий базилік

Сіль, мелений перець – за смаком

Спосіб приготування

Помідори нарізати кубиками, посолити і дати стекти. Чіабату порвати руками, змішати з оливковою олією. Підсушити в духовці 15 хвилин за 180 градусів. У сік з томатів додати подрібнений часник і шалот, гірчицю, оцет. Добре перемішати. Додати оливкову олію, сіль і перець. Змішати помідори, сухарі та соус. Посипати свіжим базиліком. Дати постояти 15 хвилин, щоб сухарі просочилися. За бажанням можна додати анчоуси або оливки. ⠀

Капоната

Фото: instagram.com/tsevantanya/

Інгредієнти

Баклажан, морква – по 2 шт.

Цукіні – 3 шт. ⠀

Перець, стебло селери – по 1 шт. ⠀

Томати – 5 шт.

Цибуля – 1 шт.

Каперси, оливки, базилік, орегано, сіль, перець – за смаком ⠀

Винний оцет – 1 ч. л. ⠀

Цукор – 1 ст. л.

Оливкова олія

Спосіб приготування

Овочі, крім томатів і цибулі, нарізати кубиками. У каструлі розігріти оливкову олію, воно має повністю покривати овочі. Обсмажити по черзі баклажан, моркву, селеру, кабачки і наприкінці – перець. Викласти на паперові рушники і дати піти зайвій олії. Обсмажити нарізану цибулю і помідори. Протушкувати на середньому вогні, додати каперси, всі смажені овочі, чорні оливки, цукор і оцет (за смаком), посолити, поперчити. Готову капонату приправити орегано, листям м'яти і базиліком. Подавати з грінками.

Семіфредо

Фото: instagram.com/__shemyakina__/

Іінгредієнти

Вершки 33% – 500 мл

Цукор – 90 г.

Вода – 90 мл

Жовтки – 4 шт.

Ванільний екстракт – 1 ч. Л.

Гіркий шоколад

Свіжа малина

Спосіб приготування

У сотейнику довести цукор і воду до 121 градуса. Жовтки збити міксером до білого. Продовжуючи збивати, повільно влити сироп. Додати ванільний екстракт. Продовжувати збивати масу 5-10 хвилин. Окремо збити вершки до твердих піків. Одну третю частину вершків вмішати в сироп. Суміш акуратно вмішати до вершків. Перекласти частину семіфредо в форму. Зверху розподілити малину і шоколадну стружку. Потім знову сімефредо і так в кілька шарів. Поставити в морозилку мінімум на 3 години.

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