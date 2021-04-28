Італійська кухня – 5 страв, про які ви не знали. І дарма
Приготуйте соковиті фрикадельки польпете і ніжний десерт семіфредо
Італійська кухня для нас – це насамперед піца, паста, пармезан, тірамісу. Ми всі добре знаємося на цій їжі, навіть прекрасно знаємо, який хліб люблять їсти в цій країні. Але кухня Італії зберігає в собі ще безліч страв, які менш "розкручені" серед туристів, але не менш смачні та гідні нашої уваги. Наприклад, соковиті фрикадельки польпете і ніжний вершковий десерт семіфредо.
Польпете
Інгредієнти
- Картопляне пюре – 720 г.
- Курячий фарш – 400 г.
- Білий хліб – 100 г.
- Молоко – за смаком
- Пармезан – 10 г.
- Цибуля ріпчаста – 10 г.
- Яйце куряче – 1 шт.
- Оливкова олія – 25 мл
- Чебрець – 5 г.
- Перець чилі – 3 г.
- Часник – 5 г.
- Базилік – 10 г.
- Петрушка – 10 г.
- Орегано – 10 г.
- Помідори – 500 г.
- Кінза – 10 г.
- Олія – за смаком
- Перець чорний мелений, сіль – за смаком
Спосіб приготування
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- Курячий фарш змішати з хлібом, розмоченим у молоці, пасерованою цибулею і тертим сиром, добре збити суміш руками, посолити і поперчити за смаком. Дати готовому фаршу відпочити в холодильнику кілька годин.
- Приготувати картопляне пюре.
- Приготувати сальсу. Обсмажити дрібно посічену зелень і спеції, додати м'яті томати. Тушкувати до консистенції однорідного соусу.
- Сформувати кульки з охолодженого фаршу. Перед подачею кульки кинути в киплячу олію на 2 хвилини, щоб вони зарум'янилися. Потім викласти польпете в сотейник із соусом і проварити в ньому 3-4 хвилин.
- При подачі викласти картопляне пюре на тарілку, зверху викласти польпете разом з томатним соусом. Потерти зверху трохи сиру.
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Конкільйоні із сиром і шпинатом
Інгредієнти
- Конкільйоні – 20 шт.
- Шпинат свіжий – 150 г.
- Часник – 2 зуб.
- Яйця – 1 шт.
- Сир м'який – 200 г.
- Пармезан – 50 г.
- Томатний соус – 400 мл
- Масло вершкове – 1 ст. л.
- Спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Конкільйоні відварити в підсоленій воді до напівготовності. Злити воду, остудити.
- Часник очистити, видавити через прес. Шпинат помити, просушити.
- Обсмажити на сковороді шпинат з часником на вершковому маслі 3 хвилин. Остудити до кімнатної температури.
- Змішати яйце, м'який сир, пармезан і шпинат, сіль, перець. Пробити блендером до однорідності. Наповнити черепашки.
- Томатний соус викласти на дно форми для запікання. В один шар викласти наповнені конкільйоні.
- Духовку розігріти до 200 градусів. Форму накрити фольгою. Запікати 25-30 хвилин.
- Зняти фольгу і ще 10-15 хвилин запекти. Посипати тертим пармезаном.
Панцанела
Інгредієнти
- Помідори – 3 шт.
- Чіабата
- Цибуля-шалот – 1 шт.
- Часник – 2-3 зуб.
- Винний оцет (білий і червоний) – 2 ч. л.
- Діжонська гірчиця – 1 ч. л.
- Оливкова олія – 2-3 ст. л.
- Свіжий базилік
- Сіль, мелений перець – за смаком
Спосіб приготування
- Помідори нарізати кубиками, посолити і дати стекти.
- Чіабату порвати руками, змішати з оливковою олією.
- Підсушити в духовці 15 хвилин за 180 градусів.
- У сік з томатів додати подрібнений часник і шалот, гірчицю, оцет. Добре перемішати. Додати оливкову олію, сіль і перець.
- Змішати помідори, сухарі та соус. Посипати свіжим базиліком. Дати постояти 15 хвилин, щоб сухарі просочилися. За бажанням можна додати анчоуси або оливки. ⠀
Капоната
Інгредієнти
- Баклажан, морква – по 2 шт.
- Цукіні – 3 шт. ⠀
- Перець, стебло селери – по 1 шт. ⠀
- Томати – 5 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Каперси, оливки, базилік, орегано, сіль, перець – за смаком ⠀
- Винний оцет – 1 ч. л. ⠀
- Цукор – 1 ст. л.
- Оливкова олія
Спосіб приготування
- Овочі, крім томатів і цибулі, нарізати кубиками. У каструлі розігріти оливкову олію, воно має повністю покривати овочі.
- Обсмажити по черзі баклажан, моркву, селеру, кабачки і наприкінці – перець. Викласти на паперові рушники і дати піти зайвій олії.
- Обсмажити нарізану цибулю і помідори. Протушкувати на середньому вогні, додати каперси, всі смажені овочі, чорні оливки, цукор і оцет (за смаком), посолити, поперчити.
- Готову капонату приправити орегано, листям м'яти і базиліком.
- Подавати з грінками.
Семіфредо
Іінгредієнти
- Вершки 33% – 500 мл
- Цукор – 90 г.
- Вода – 90 мл
- Жовтки – 4 шт.
- Ванільний екстракт – 1 ч. Л.
- Гіркий шоколад
- Свіжа малина
Спосіб приготування
- У сотейнику довести цукор і воду до 121 градуса. Жовтки збити міксером до білого.
- Продовжуючи збивати, повільно влити сироп. Додати ванільний екстракт. Продовжувати збивати масу 5-10 хвилин. Окремо збити вершки до твердих піків. Одну третю частину вершків вмішати в сироп.
- Суміш акуратно вмішати до вершків. Перекласти частину семіфредо в форму.
- Зверху розподілити малину і шоколадну стружку. Потім знову сімефредо і так в кілька шарів.
- Поставити в морозилку мінімум на 3 години.
Тут дізнаєтеся, як готувати різото за порадами шеф-кухаря.
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