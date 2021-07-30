Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Куди їхати у серпні

На кого залишити улюбленця

Як зміцнити імунітет

Модні джинси

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Рецепт бісквіта на кефірі без яєць: як приготувати в духовці

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
30 липня, 20:16
Копіювати лінк
Бісквіт з кефіром і без яєць готується набагато простіше за класичний, і при цьому ви отримаєте ароматну домашню випічку до вечірнього чаю в колі сім'ї.
Бісквіт на кефірі в духовці
Бісквіт на кефірі в духовці / Фото: Depositphotos

Класичний бісквіт – це яйця, цукор і борошно. Його використовують як основу для багатьох тортів і десертів. Для справжнього бісквіта потрібно добре збити білки і жовтки з цукром, а потім акуратно з'єднати з просіяним борошном. Приготоване таким чином тісто випікають у гарячій духовці.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Читайте також:

Рецепт бісквіта на кефірі

Час приготування:

  • 45 хвилин

калорійність:

  • 300 ккал на 100 г

Інгредієнти:

В тренді
  • 300 г борошна
  • 300 мл кефіру
  • 1/2 стакан олії
  • 150-200 г цукру
  • 1,5 ч.л. розпушувача
  • 1 пакетик ванільного цукру

Спосіб приготування:

  1. Змішуємо в одній мисці рідкі інгредієнти: кефір, олію.
  2. В іншій мисці змішуємо сухі складові: борошно, цукор, розпушувач, ванільний цукор.
  3. Тепер рідкі додаємо в сухі, перемішуємо, і тісто готове.
  4. Викладаємо тісто в підготовлену форму 21х21 см і випікаємо в розігрітій до 200ºС духовці близько 30-35 хвилин.

Корисні поради з приготування пирога

  • Зверху на бісквіт можна викласти нарізані великими часточками яблука, кружечки ананасів, половинки консервованих персиків, часточки груш, ягоди.
  • Можна зробити коричне посипання, яке при випічці в духовці стає хрустким. Для цього перетріть руками 30 г вершкового масла, 2 ст.л. цукру, 1/2 ч.л. кориці, 2 ст.л. муки і посипте зверху пиріг.
  • Бісквіт на кефірі можна спекти в мультиварці. Налийте тісто в чашу і готуйте в режимі "Випічка" протягом 1 години.

Дивіться відео, як приготувати кіш із черешнею і мигдалем за рецептом Григорія Германа:

Нагадаємо, раніше ми писали, як зробити тертий пиріг з абрикосами: простий рецепт домашньої випічки.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Їсти ягоди щодня
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як бюджетно оновити гардероб
Хакнути
Сольник зірки
DOROFEEVA
31 липня / 20:00
5 головних концертів липня
Чи гідний сервіс на відпочинку в Україні?
Дізнатися більше про відпочинок
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Липень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
25 - 31 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Чи зможеш відрізнити дизайнерський одяг від речей з ринку?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Де купатися
Топ пляжів недалеко від Києва
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти