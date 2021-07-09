Як приготувати повітряний шоколадний бісквіт? 6 лайфхаків

Щоб бісквіт вийшов пишним, треба добре збити білки і жовтки, а борошно обов'язково просіяти. Білки від жовтків слід відокремлювати дуже акуратно, щоб ні краплі жовтка не потрапило в білки, інакше вони не зіб'ються

Шоколадний бісквіт / Фото: freepik.com

Напередодні Дня шоколаду – 11 липня – познайомтеся з простим рецептом бісквіта з какао. Його можна їсти просто так або зробити основою для торта, який можна прикрасити вершковим кремом або ягідним мусом. І щоб ваш бісквіт був таким, як треба, варто знати про найпоширеніші помилки при його випіканні. Поради, як зробити найпишніший шоколадний бісквіт – теж знайдете нижче. У нашому календарі літніх лайфхаків шукайте найкращі ідеї для його проведення.

Поради з приготування бісквіта

Щоб він вийшов пишним, потрібно як слід збити білки і жовтки, а борошно обов'язково просіяти. Білки від жовтків слід відокремлювати дуже акуратно, щоб ні краплі жовтка не потрапило в білки, інакше білки не зіб'ються. Також миска, в якій збиватимуться білки, має бути чистою, без слідів жиру. Краще протерти її паперовим рушником, змоченим в оцті або соку лимона. У перші 15-20 хвилин випічки не можна відкривати дверцята духовки, інакше бісквіт опаде. Частину борошна можна замінити крохмалем або меленими горіхами, а також в саме тісто можна додавати, наприклад, підсушену бісквітну крихту або подрібнені (не бороною) горіхи. Для того, щоби бісквіт можна було використовувати як основу для торта, він має вистоятися, тобто простояти хоча б ніч. Тоді він не розмокне при просоченні, а стане просто соковитим.

Шоколадний бісквіт: рецепт

Інгредієнти

Яйця – 4 шт.

Борошно – 120 г

Темний какао-порошок без цукру – 20 г

Цукор – 120 г

Спосіб приготування

Відокремити яєчні білки від жовтків. Збити жовтки разом з 100 г цукру до пишної світлої маси. В окремому посуді збити білки в щільну піну, додати цукор, що залишився. Збивати ще дві-три хвилини. Додати жовтки, акуратно перемішуючи лопаткою масу від низу до верху. Всипати просіяне з какао-порошком борошно, обережно перемішати. Відправити тісто в змащену маслом форму діаметром 23 см. У центрі потрібно зробити невелике заглиблення. Коли тісто підніметься, поверхня бісквіта буде рівною. Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці близько 25 хвилин. Перевірити готовність дерев'яною паличкою: якщо вона суха, то бісквіт готовий.

Як спекти оригінальний кіш з черешнею і мигдалем – дізнаєтеся з відео.

Рецепт королівського бісквіта "Вікторія" знайдете тут.