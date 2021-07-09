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Як приготувати повітряний шоколадний бісквіт? 6 лайфхаків

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
9 липня, 14:19
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Щоб бісквіт вийшов пишним, треба добре збити білки і жовтки, а борошно обов'язково просіяти. Білки від жовтків слід відокремлювати дуже акуратно, щоб ні краплі жовтка не потрапило в білки, інакше вони не зіб'ються
Шоколадний бісквіт
Шоколадний бісквіт / Фото: freepik.com

Напередодні Дня шоколаду – 11 липня – познайомтеся з простим рецептом бісквіта з какао. Його можна їсти просто так або зробити основою для торта, який можна прикрасити вершковим кремом або ягідним мусом. І щоб ваш бісквіт був таким, як треба, варто знати про найпоширеніші помилки при його випіканні. Поради, як зробити найпишніший шоколадний бісквіт – теж знайдете нижче. У нашому календарі літніх лайфхаків шукайте найкращі ідеї для його проведення.

Поради з приготування бісквіта

  1. Щоб він вийшов пишним, потрібно як слід збити білки і жовтки, а борошно обов'язково просіяти.
  2. Білки від жовтків слід відокремлювати дуже акуратно, щоб ні краплі жовтка не потрапило в білки, інакше білки не зіб'ються.
  3. Також миска, в якій збиватимуться білки, має бути чистою, без слідів жиру. Краще протерти її паперовим рушником, змоченим в оцті або соку лимона.
  4. У перші 15-20 хвилин випічки не можна відкривати дверцята духовки, інакше бісквіт опаде.
  5. Частину борошна можна замінити крохмалем або меленими горіхами, а також в саме тісто можна додавати, наприклад, підсушену бісквітну крихту або подрібнені (не бороною) горіхи.
  6. Для того, щоби бісквіт можна було використовувати як основу для торта, він має вистоятися, тобто простояти хоча б ніч. Тоді він не розмокне при просоченні, а стане просто соковитим.

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Шоколадний бісквіт: рецепт

Інгредієнти

  • Яйця – 4 шт.
  • Борошно – 120 г
  • Темний какао-порошок без цукру – 20 г
  • Цукор – 120 г

Спосіб приготування

  1. Відокремити яєчні білки від жовтків.
  2. Збити жовтки разом з 100 г цукру до пишної світлої маси.
  3. В окремому посуді збити білки в щільну піну, додати цукор, що залишився. Збивати ще дві-три хвилини.
  4. Додати жовтки, акуратно перемішуючи лопаткою масу від низу до верху. Всипати просіяне з какао-порошком борошно, обережно перемішати.
  5. Відправити тісто в змащену маслом форму діаметром 23 см. У центрі потрібно зробити невелике заглиблення. Коли тісто підніметься, поверхня бісквіта буде рівною.
  6. Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці близько 25 хвилин.
  7. Перевірити готовність дерев'яною паличкою: якщо вона суха, то бісквіт готовий.

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    Ірина Маслова
    Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

    У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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