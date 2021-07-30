Рецепт бисквита на кефире без яиц: как приготовить в духовке

Классический бисквит – это яйца, сахар и мука. Его используют как основу для многих тортов и десертов. Для настоящего бисквита нужно хорошо взбить белки и желтки с сахаром, а затем аккуратно соединить с просеянной мукой. Приготовленное таким образом тесто выпекают в горячей духовке.
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Рецепт бисквита на кефире
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 300 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г муки
- 300 мл кефира
- 1/2 стакан растительного масла
- 150-200 г сахара
- 1,5 ч.л. разрыхлителя
- 1 пакетик ванильного сахара
Способ приготовления:
- Смешиваем в одной миске жидкие ингредиенты: кефир, растительное масло.
- В другой миске смешиваем сухие составляющие: муку, сахар, разрыхлитель, ванильный сахар.
- Теперь жидкие добавляем в сухие, перемешиваем, и тесто готово.
- Выкладываем тесто в подготовленную форму 21х21 см и выпекаем в разогретой до 200ºС духовке около 30-35 минут.
Полезные советы по приготовлению пирога
- Сверху на бисквит можно выложить нарезанные крупными дольками яблоки, кружочки ананасов, половинки консервированных персиков, дольки груш, ягоды.
- Можно сделать коричную посыпку, которая при выпечке в духовке становится хрустящей. Для этого перетрите руками 30 г сливочного масла, 2 ст.л. сахара, 1/2 ч.л. корицы, 2 ст.л. муки и посыпьте сверху пирог.
- Бисквит на кефире можно испечь в мультиварке. Налейте тесто в чашу и готовьте в режиме "Выпечка" в течение 1 часа.
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