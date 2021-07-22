Тертий пиріг з абрикосами: простий рецепт домашньої випічки

Готуємо смачний пісочний абрикосовий пиріг на сметані. Побалуйте любителів абрикосів простою й апетитною домашньою випічкою

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Тертий пиріг – десерт, знайомий багатьом із дитинства. Для нього замішується пісочне тісто, яке попередньо охолоджується в морозилці, а потім натирається на крупній тертці.

Начинка для такого пирога може бути будь-якою: сирною, ягідною, фруктовою. Багато господині печуть тертий пиріг із варенням, наприклад, з абрикосовим.

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Тертий абрикосовий пиріг

Інгредієнти:

3 склянки борошна

3 жовтки

250 г маргарину або вершкового масла

100 г нежирної сметани

500 г абрикосів

1 склянка цукру

1/2 ч.л. соди, погашеної оцтом

Рецепт приготування:

Охолоджене масло або маргарин натріть на тертці. Яєчні жовтки збийте з цукром до його розчинення. Додайте сметану, гашену соду і просіяне борошно. Замісіть тісто, скачайте його в кулю і покладіть у морозильну камеру мінімум на годину. Можна приготувати тісто заздалегідь, а спекти пиріг вже наступного дня. Абрикоси помийте, наріжте або подрібніть блендером в пюре. Додайте цукор. Розділіть тісто на дві нерівні частини. Більшу частину натріть на деко, викладіть зверху абрикоси з цукром, зверху натріть тісто. Випікайте при 220 градусах до золотистої скоринки і готовності. Перед подачею тертий пиріг з абрикосами потрібно остудити.

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