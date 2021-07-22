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Тертий пиріг з абрикосами: простий рецепт домашньої випічки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
22 липня, 11:55
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Готуємо смачний пісочний абрикосовий пиріг на сметані. Побалуйте любителів абрикосів простою й апетитною домашньою випічкою
/ Фото: Depositphotos

Тертий пиріг – десерт, знайомий багатьом із дитинства. Для нього замішується пісочне тісто, яке попередньо охолоджується в морозилці, а потім натирається на крупній тертці.

Начинка для такого пирога може бути будь-якою: сирною, ягідною, фруктовою. Багато господині печуть тертий пиріг із варенням, наприклад, з абрикосовим.

А якщо ви поки що в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в календарі лайфхаків.

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Тертий абрикосовий пиріг

Інгредієнти:

  • 3 склянки борошна
  • 3 жовтки
  • 250 г маргарину або вершкового масла
  • 100 г нежирної сметани
  • 500 г абрикосів
  • 1 склянка цукру
  • 1/2 ч.л. соди, погашеної оцтом

Рецепт приготування:

  1. Охолоджене масло або маргарин натріть на тертці.
  2. Яєчні жовтки збийте з цукром до його розчинення.
  3. Додайте сметану, гашену соду і просіяне борошно.
  4. Замісіть тісто, скачайте його в кулю і покладіть у морозильну камеру мінімум на годину. Можна приготувати тісто заздалегідь, а спекти пиріг вже наступного дня.
  5. Абрикоси помийте, наріжте або подрібніть блендером в пюре. Додайте цукор.
  6. Розділіть тісто на дві нерівні частини. Більшу частину натріть на деко, викладіть зверху абрикоси з цукром, зверху натріть тісто.
  7. Випікайте при 220 градусах до золотистої скоринки і готовності.
  8. Перед подачею тертий пиріг з абрикосами потрібно остудити.

Дивіться відео, як приготувати кіш із черешнею і мигдалем за рецептом Григорія Германа:

Нагадаємо, раніше ми ділилися рецептами малинового варення на зиму.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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