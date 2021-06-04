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Пиріг "Зебра" – рецепт на кефірі в духовці

Сьогодні, 16:03

Готуємо пиріг "Зебра" без сметани

Фото: Depositphotos

Ошатність цьому пирогу забезпечують два види тіста – з какао і без нього. Прикрасити "Зебру" можна цукровою пудрою і шоколадною глазур'ю. Її рецепт теж знайдете нижче. І щоб випічка завжди була ідеальною, важливо знати її секрети, і тоді все вдасться.

Пиріг "Зебра" на кефірі

Пиріг "Зебра" на кефірі
Пиріг "Зебра" на кефірі
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 3 яйця
  • 1 склянка кефіру (бажано жирного)
  • 1 склянка цукрового піску
  • 100 г масла або маргарину
  • 2-2,5 ст. л. порошку какао
  • 1,5 ч. л. екстракту ванілі (за бажанням)
  • 0,5 ч. л. харчової соди
  • 3 склянки борошна

Спосіб приготування

  1. Розбити яйця в миску і змішати міксером з цукром до його повного розчинення.
  2. Додати тепле розм'якшене масло. Можна розтопити його в мікрохвильовій печі або на водяній бані, не доводячи до кипіння.
  3. Збити масло з яйцями. Вилити до яєць кефір. Буде краще, якщо він попередньо постоїть півгодини за кімнатної температури.
  4. Додати в суміш харчову соду. Гасити її оцтом не потрібно.
  5. Невеликими порціями всипати борошно, кожен раз добре перемішуючи.
  6. Готове тісто має нагадувати за консистенцією густу сметану.
  7. Розділити тісто на дві частини. В одну з частин додати какао і перемішати.
  8. Підготувати форму. Взяти ложку і, щоразу точно в центр, виливати по черзі по ложці то світлого, то шоколадного тіста.
  9. Тепер зубочисткою зробити кілька смужок – провести від середини до бортикам. Потім провести зубочисткою між цими смужками, але в іншому напрямку – від бортиків до центру.
  10. Випікати пиріг "Зебра" на кефірі при температурі 180 градусів близько 35-40 хвилин.
  11. Перевірити на готовність, проткнув сухий зубочисткою по центру. Якщо вона залишається сухою – пиріг готовий.
  12. Витягніть готовий десерт з духовки, тонким ножем обережно відокремте його від стінок форми і переверніть на решітку. Переверніть пиріг денцем вниз і дайте охолонути.
  13. Можна посипати верх "Зебри" цукровою пудрою або полити її шоколадною глазур'ю.

Як зробити глазур для пирога "Зебра"

Змішайте в сотейнику 2 столові ложки какао-порошку, 2-3 ст. л. цукру, 2 ст. л. молока. Нагрійте, помішуючи, щоб цукор розчинився. Наприкінці додайте 50 г вершкового масла і розмішайте.

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