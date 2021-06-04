Пиріг "Зебра" – рецепт на кефірі в духовці

Готуємо пиріг "Зебра" без сметани

Фото: Depositphotos

Ошатність цьому пирогу забезпечують два види тіста – з какао і без нього. Прикрасити "Зебру" можна цукровою пудрою і шоколадною глазур'ю. Її рецепт теж знайдете нижче. І щоб випічка завжди була ідеальною, важливо знати її секрети, і тоді все вдасться.

Пиріг "Зебра" на кефірі

Пиріг "Зебра" на кефірі Фото: Depositphotos

Інгредієнти

3 яйця

1 склянка кефіру (бажано жирного)

1 склянка цукрового піску

100 г масла або маргарину

2-2,5 ст. л. порошку какао

1,5 ч. л. екстракту ванілі (за бажанням)

0,5 ч. л. харчової соди

3 склянки борошна

Спосіб приготування

Розбити яйця в миску і змішати міксером з цукром до його повного розчинення. Додати тепле розм'якшене масло. Можна розтопити його в мікрохвильовій печі або на водяній бані, не доводячи до кипіння. Збити масло з яйцями. Вилити до яєць кефір. Буде краще, якщо він попередньо постоїть півгодини за кімнатної температури. Додати в суміш харчову соду. Гасити її оцтом не потрібно. Невеликими порціями всипати борошно, кожен раз добре перемішуючи. Готове тісто має нагадувати за консистенцією густу сметану. Розділити тісто на дві частини. В одну з частин додати какао і перемішати. Підготувати форму. Взяти ложку і, щоразу точно в центр, виливати по черзі по ложці то світлого, то шоколадного тіста. Тепер зубочисткою зробити кілька смужок – провести від середини до бортикам. Потім провести зубочисткою між цими смужками, але в іншому напрямку – від бортиків до центру. Випікати пиріг "Зебра" на кефірі при температурі 180 градусів близько 35-40 хвилин. Перевірити на готовність, проткнув сухий зубочисткою по центру. Якщо вона залишається сухою – пиріг готовий. Витягніть готовий десерт з духовки, тонким ножем обережно відокремте його від стінок форми і переверніть на решітку. Переверніть пиріг денцем вниз і дайте охолонути. Можна посипати верх "Зебри" цукровою пудрою або полити її шоколадною глазур'ю.

Як зробити глазур для пирога "Зебра"

Змішайте в сотейнику 2 столові ложки какао-порошку, 2-3 ст. л. цукру, 2 ст. л. молока. Нагрійте, помішуючи, щоб цукор розчинився. Наприкінці додайте 50 г вершкового масла і розмішайте.

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