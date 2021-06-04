Пиріг "Зебра" – рецепт на кефірі в духовці
Готуємо пиріг "Зебра" без сметани
Ошатність цьому пирогу забезпечують два види тіста – з какао і без нього. Прикрасити "Зебру" можна цукровою пудрою і шоколадною глазур'ю. Її рецепт теж знайдете нижче. І щоб випічка завжди була ідеальною, важливо знати її секрети, і тоді все вдасться.
Пиріг "Зебра" на кефірі
Інгредієнти
- 3 яйця
- 1 склянка кефіру (бажано жирного)
- 1 склянка цукрового піску
- 100 г масла або маргарину
- 2-2,5 ст. л. порошку какао
- 1,5 ч. л. екстракту ванілі (за бажанням)
- 0,5 ч. л. харчової соди
- 3 склянки борошна
Спосіб приготування
- Розбити яйця в миску і змішати міксером з цукром до його повного розчинення.
- Додати тепле розм'якшене масло. Можна розтопити його в мікрохвильовій печі або на водяній бані, не доводячи до кипіння.
- Збити масло з яйцями. Вилити до яєць кефір. Буде краще, якщо він попередньо постоїть півгодини за кімнатної температури.
- Додати в суміш харчову соду. Гасити її оцтом не потрібно.
- Невеликими порціями всипати борошно, кожен раз добре перемішуючи.
- Готове тісто має нагадувати за консистенцією густу сметану.
- Розділити тісто на дві частини. В одну з частин додати какао і перемішати.
- Підготувати форму. Взяти ложку і, щоразу точно в центр, виливати по черзі по ложці то світлого, то шоколадного тіста.
- Тепер зубочисткою зробити кілька смужок – провести від середини до бортикам. Потім провести зубочисткою між цими смужками, але в іншому напрямку – від бортиків до центру.
- Випікати пиріг "Зебра" на кефірі при температурі 180 градусів близько 35-40 хвилин.
- Перевірити на готовність, проткнув сухий зубочисткою по центру. Якщо вона залишається сухою – пиріг готовий.
- Витягніть готовий десерт з духовки, тонким ножем обережно відокремте його від стінок форми і переверніть на решітку. Переверніть пиріг денцем вниз і дайте охолонути.
- Можна посипати верх "Зебри" цукровою пудрою або полити її шоколадною глазур'ю.
Як зробити глазур для пирога "Зебра"
Змішайте в сотейнику 2 столові ложки какао-порошку, 2-3 ст. л. цукру, 2 ст. л. молока. Нагрійте, помішуючи, щоб цукор розчинився. Наприкінці додайте 50 г вершкового масла і розмішайте.
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