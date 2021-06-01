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Янгольський бісквіт, або Їжа янголів – чому його так називають і як спекти

Сьогодні, 16:35

Велика кількість білків у рецепті забезпечують цій випічці неймовірний колір і легкість

Янгольський бісквіт, instagram.com/evgenialevi/
Янгольський бісквіт, instagram.com/evgenialevi/

Може здатися, що назва цього бісквіта дещо пишномовна. Можливо. Але цілком заслужено. Янгольський бісквіт здатний здивувати навіть досвідчених поціновувачів випічки. І якщо із шифоновим бісквітом робиться акцент на жовтки, то з янгольським усе навпаки – в ньому використовуються виключно білки. Інакше подібної текстури не досягти. І так, ті, хто куштував цей бісквіт, запевняють – він не вимагає просочення і крему, це для "Їжі янголів" зайве.

Янгольський бісквіт – рецепт

Інгредієнти для форми діаметром 18 см

  • Білки – 7 шт.
  • Борошно – 84 г
  • Цукор – 56 г
  • Цукрова пудра – 112 г
  • Ванілін – 1-1,5 г
  • Сіль – щіпка
  • Лимонний сік – 1 ст. л.

Спосіб приготування

  1. До холодних білків додати дрібку солі і збити на високих оборотах до пишної піни (3-4 хвилини), додати цукор, ванілін і сік лимона, продовжувати збивати, приблизно 5 хвилин. Маса стане щільнішою, легшою, білішою.
  2. Просіяти борошно і цукрову пудру і добре перемішати лопаткою в один бік, акуратно, щоб не втратити легкість.
  3. Вилити масу в форму (дно застелене пергаментним папером), розрівняти.
  4. Випікати за 180 градусів 40 хвилин. Готовність перевіряти дерев'яною шпажкою.
  5. Перевернути форму і поставити на решітку до повного охолодження.
  6. За бажанням прикрасити ягодами і цукровою пудрою.

Тут зібрані найголовніші помилки, яких ми припускаємося при випіканні бісквіта.

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