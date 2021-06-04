Пирог "Зебра" – рецепт на кефире в духовке

Для украшения можно взять сахарную пудру или приготовить шоколадную глазурь

"Зебра" на сметане с шоколадной глазурью Фото: Depositphotos

Нарядность этому пирогу обеспечивают два вида теста – с какао и без него. Украсить "Зебру" можно сахарной пудрой и шоколадной глазурью. Ее рецепт тоже найдете ниже. И чтобы ваша выпечка всегда была идеальной, важно знать ее секреты, и тогда все получится.

Пирог "Зебра" на кефире

Пирог "Зебра" в духовке Фото: Depositphotos

Ингредиенты

3 яйца

1 стакан кефира (желательно жирного)

1 стакан сахарного песка

100 г масла или маргарина

2-2,5 ст. л. порошка какао

1,5 ч. л. экстракта ванили (по желанию)

0,5 ч. л. пищевой соды

3 стакана муки

Способ приготовления

Разбить яйца в миску и смешать миксером с сахаром до его полного растворения. Добавить теплое размягченное масло. Можно растопить его в микроволновой печи или на водяной бане, не доводя до кипения. Взбить масло с яйцами. Вылить к яйцам кефир. Будет лучше, если он предварительно постоит полчаса при комнатной температуре. Добавить в смесь пищевую соду. Гасить ее уксусом не нужно. Небольшими порциями всыпать муку, каждый раз хорошо перемешивая. Готовое тесто должно напоминать по консистенции густую сметану. Разделить тесто на две части. В одну из частей добавить какао и перемешать. Подготовить форму. Взять ложку и, каждый раз точно в центр, выливать поочередно по ложке то светлого, то шоколадного теста. Теперь зубочисткой сделать несколько полосок – провести от середины к бортикам. Затем провести зубочисткой между этими полосками, но в другом направлении – от бортиков к центру. Выпекать пирог "Зебра" на кефире при температуре 180 градусов около 35-40 минут. Проверять на готовность, проткнув сухой зубочисткой по центру. Если она остается сухой — пирог готов. Вытащите готовый десерт из духовки, тонким ножом осторожно отделите его от стенок формы и переверните на решетку. Переверните пирог донышком вниз и дайте остыть. При желании можно посыпать верх "Зебры" сахарной пудрой или полить ее шоколадной глазурью.

Как сделать глазурь для пирога "Зебра"

Смешайте в сотейнике 2 столовые ложки какао-порошка, 2-3 ст. л. сахара, 2 ст. л. молока. Нагрейте, помешивая, чтобы сахар растворился. В конце добавьте 50 г сливочного масла и размешайте.

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