3 рецепти хрусткого і ароматного печива до Горіхового Спасу

Вівсяне печиво з журавлиною, мигдальне печиво або біскоті з сухофруктами – воно швидко готується і сподобається всім без винятку. Для цього всього можна брати волоські горіхи, фундук, мигдаль

Рецепти печива до Горіхового Спасу / Фото: Depositphotos

Горіховий Спас відзначається щорічно 29 серпня, після Медового Спаса (14 серпня) і Яблучного Спаса (19 серпня). Це свято ще називають Хлібним Спасом. На свято печуть хліб і пироги з борошна нового врожаю, а також готують страви з горіхами. Печиво з горіхами – це дуже вдалий вибір, спекти його нескладно, а сподобається воно всім без винятку. У цьому матеріалі знайдете зріз оптимальних цін на продукти для пікніка.

Біскоті з горіхами і сухофруктами від Лізи Глінської

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Біскоті: італійське печиво / Фото: Depositphotos

Час приготування:

2 години

Складові:

Борошно – 425 г

Цукор – 225 г

Яйця – 3 шт.

Сіль

Розпушувач – 7 г

Ванільний цукор

Цедра одного апельсина

Горіхи (фундук, мигдаль, волоський) – 130 г

Цукати, сухофрукти – 80 г

Спосіб приготування:

Яйця збити вінчиком разом з цукром, доки цукор не розчиниться і маса не посвітлішає. Борошно змішати з розпушувачем і сіллю і в кілька етапів додати до яєчної суміші. Потім додати горіхи і цукати. Стіл злегка подпиліть борошном, розкачати дві-три ковбаски з тіста, трохи приплюснути їх і помістити на деко з пергаментом. Випікати за температури 160 градусів 25-30 хвилин. Дістати з духовки і дати охолонути. Потім нарізати навскоси завтовшки 1,5-2 сантиметри. Розкласти печиво на решітку і знову відправити в духовку підсушитися за 150 градусів на 15 хвилин. Після чого обов'язково дати охолонути.

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Печиво з журавлиною і горіхами

Горіхове печиво з журавлиною / Фото: Depositphotos

Час приготування:

1 година

Складові:

Борошно – 150 г

Розпушувач – 1/2 чайної ложки

Сіль – 1/2 чайної ложки

Вівсянка (не розчинної) – 75 г

Вершкове масло кімнатної температури – 113 г

Коричневий цукор – 75 г

Білий цукор – 100 г

Яйце – 1 велике

Ванільний екстракт – 1 чайна ложка

Сушена журавлина – 75 г

Горіхи (пекан або волоські), порізані на шматочки – 50 г

Білий шоколад, порізаний шматочками розміром з журавлину – 150 г

Спосіб приготування:

Розігріти духовку до 180 градусів. Застелити деко папером для випічки. У мисці змішати борошно, вівсянку, сіль і розпушувач. В окремій мисці міксером добре збити масло з цукром. Додати яйце, ванільний екстракт і перемішати. Додати журавлину, горіхи і шоколад. Добре перемішати. Скачати кульки з тіста розміром з волоський горіх. Має вийти 30-35 штук. Покласти на деко і трохи притиснути. Залишити між печивом місце близько 4-5 см. Випікати 15-18 хвилин, доки краї печива не стануть золотистими. Дістати деко з духовки і дати охолонути 5 хвилин, щоби печиво затверділо. Після того, як печиво стане щільнішим, перекласти на решітку і дати повністю охолонути.

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Печиво з мигдальним пелюстками

Мигдальне печиво / Фото: Pixabay

Час приготування:

1 година

Складові:

Яєчні жовтки – 2 шт.

Цукор – 80 г

Борошно – 40 г

Вершкове масло – 59 г

40 г мигдальних пелюсток + для посипання

Спосіб приготування:

Вершкове масло розтопити і остудити до кімнатної температури. Яєчні жовтки розтерти вінчиком разом з цукром, не збиваючи. Додати до жовтків розтоплене вершкове масло і просіяне борошно. Всипати мигдальні пелюстки і акуратно вмішати в тісто. Деко для випічки застелити пергаментним папером, змастити олією. Викласти тісто двома чайними ложками на папір для випічки. Посипати мигдальними пелюстками. Випікати в розігрітій до 160 градусів близько 15-20 хвилин. Дати печиву охолонути 5-10 хвилин на деку, потім перекласти на решітку, щоб воно не відволожилося знизу.

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Якщо любите випічку з овочами, то приготуйте пиріжки самоси. Як це зробити – дивіться у відео.

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