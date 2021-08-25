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3 рецепти хрусткого і ароматного печива до Горіхового Спасу

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
25 серпня, 10:25
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Вівсяне печиво з журавлиною, мигдальне печиво або біскоті з сухофруктами – воно швидко готується і сподобається всім без винятку. Для цього всього можна брати волоські горіхи, фундук, мигдаль
Рецепти печива до Горіхового Спасу
Рецепти печива до Горіхового Спасу / Фото: Depositphotos

Горіховий Спас відзначається щорічно 29 серпня, після Медового Спаса (14 серпня) і Яблучного Спаса (19 серпня). Це свято ще називають Хлібним Спасом. На свято печуть хліб і пироги з борошна нового врожаю, а також готують страви з горіхами. Печиво з горіхами – це дуже вдалий вибір, спекти його нескладно, а сподобається воно всім без винятку. У цьому матеріалі знайдете зріз оптимальних цін на продукти для пікніка.

Біскоті з горіхами і сухофруктами від Лізи Глінської

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Біскоті: італійське печиво
Біскоті: італійське печиво / Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • 2 години

Складові:

  • Борошно – 425 г
  • Цукор – 225 г
  • Яйця – 3 шт.
  • Сіль
  • Розпушувач – 7 г
  • Ванільний цукор
  • Цедра одного апельсина
  • Горіхи (фундук, мигдаль, волоський) – 130 г
  • Цукати, сухофрукти – 80 г

Спосіб приготування:

  1. Яйця збити вінчиком разом з цукром, доки цукор не розчиниться і маса не посвітлішає.
  2. Борошно змішати з розпушувачем і сіллю і в кілька етапів додати до яєчної суміші. Потім додати горіхи і цукати.
  3. Стіл злегка подпиліть борошном, розкачати дві-три ковбаски з тіста, трохи приплюснути їх і помістити на деко з пергаментом.
  4. Випікати за температури 160 градусів 25-30 хвилин. Дістати з духовки і дати охолонути.
  5. Потім нарізати навскоси завтовшки 1,5-2 сантиметри. Розкласти печиво на решітку і знову відправити в духовку підсушитися за 150 градусів на 15 хвилин. Після чого обов'язково дати охолонути.
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Печиво з журавлиною і горіхами

Горіхове печиво з журавлиною
Горіхове печиво з журавлиною / Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • 1 година

Складові:

  • Борошно – 150 г
  • Розпушувач – 1/2 чайної ложки
  • Сіль – 1/2 чайної ложки
  • Вівсянка (не розчинної) – 75 г
  • Вершкове масло кімнатної температури – 113 г
  • Коричневий цукор – 75 г
  • Білий цукор – 100 г
  • Яйце – 1 велике
  • Ванільний екстракт – 1 чайна ложка
  • Сушена журавлина – 75 г
  • Горіхи (пекан або волоські), порізані на шматочки – 50 г
  • Білий шоколад, порізаний шматочками розміром з журавлину – 150 г

Спосіб приготування:

  1. Розігріти духовку до 180 градусів. Застелити деко папером для випічки.
  2. У мисці змішати борошно, вівсянку, сіль і розпушувач.
  3. В окремій мисці міксером добре збити масло з цукром. Додати яйце, ванільний екстракт і перемішати.
  4. Додати журавлину, горіхи і шоколад. Добре перемішати.
  5. Скачати кульки з тіста розміром з волоський горіх. Має вийти 30-35 штук.
  6. Покласти на деко і трохи притиснути. Залишити між печивом місце близько 4-5 см.
  7. Випікати 15-18 хвилин, доки краї печива не стануть золотистими.
  8. Дістати деко з духовки і дати охолонути 5 хвилин, щоби печиво затверділо.
  9. Після того, як печиво стане щільнішим, перекласти на решітку і дати повністю охолонути.
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Печиво з мигдальним пелюстками

Мигдальне печиво
Мигдальне печиво / Фото: Pixabay

Час приготування:

  • 1 година

Складові:

  • Яєчні жовтки – 2 шт.
  • Цукор – 80 г
  • Борошно – 40 г
  • Вершкове масло – 59 г
  • 40 г мигдальних пелюсток + для посипання

Спосіб приготування:

  1. Вершкове масло розтопити і остудити до кімнатної температури.
  2. Яєчні жовтки розтерти вінчиком разом з цукром, не збиваючи.
  3. Додати до жовтків розтоплене вершкове масло і просіяне борошно.
  4. Всипати мигдальні пелюстки і акуратно вмішати в тісто.
  5. Деко для випічки застелити пергаментним папером, змастити олією.
  6. Викласти тісто двома чайними ложками на папір для випічки. Посипати мигдальними пелюстками.
  7. Випікати в розігрітій до 160 градусів близько 15-20 хвилин.
  8. Дати печиву охолонути 5-10 хвилин на деку, потім перекласти на решітку, щоб воно не відволожилося знизу.
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Якщо любите випічку з овочами, то приготуйте пиріжки самоси. Як це зробити – дивіться у відео.

І ще 5 рецептів найрізноманітнішої випічки до Горіхового Спасу знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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