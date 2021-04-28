Хочете приготувати ідеальну курку – ось 15 важливих лайфхаків

Обов'язково промокніть м'ясо перед додаванням спецій і добре розігрівайте сковороду та олію

Чому ми часто вибираємо курку? Бо її легко і швидко приготувати. Наприклад, філе – воно дуже смачне і симпатичне з улюбленими гарнірами. Але часто трапляється так, що м'ясо або занадто сухе, або навпаки вологе і не має яскравого смаку. Причина – неправильний підхід до справи і часті помилки, яких ми припускаємося при приготуванні курки. Чи буде то ціла тушка, чи її частини. Отже, 15 лайфхаків, що допоможуть приготувати найсмачнішу курку.

Лайфхак №1. Промокніть м'ясо насухо

Перед тим, як приправити курку, видаліть зайву вологу з поверхні, промокнувши її паперовим рушником. Це дозволить не потемніти м'ясу зовні, поліпшить смак і зробить шкіру хрусткішою.

Лайфхак №2. Обов'язково використовуйте маринад

Маринади допомагають зробити м'ясо ніжніше і надати йому аромат. Навіть двадцять хвилин мають значення, а декількох годин більше ніж достатньо. Найкращі інгредієнти для маринаду – лимон, пахта, йогурт.

Лайфхак №3. Не знімайте шкірку з м'яса

Шкірка зберігає вологість м'яса під час приготування. Куряча грудка набагато краще готується саме так. Це м'ясо менш жирне, а шкірка допоможе утримати вологу. Шкірку можна прибрати вже після приготування, якщо вам не подобається її смак.

Лайфхак №4. Соліть курку наприкінці

Не соліть курку після її приготування, а тільки перед. Це зробить шкіру хрусткою і ароматною. Це дуже важливо, якщо ви запікаєте цілу курку.

Лайфхак №5. Експериментуйте з насиченими смаками

Майже кожен шматок курки, від грудки до стегон, добре поєднується з яскравим смаком. Ви не помилитеся з лимоном і такими травами, як чебрець, розмарин і шавлія. Ніжності додадуть медово-гірчичні соуси.

Лайфхак №6. Використовуйте пахту, щоб зробити курку ніжною

Перед приготуванням курки замаринуйте м'ясо в пахті, щоб воно вийшло дуже соковитим. Двох годин достатньо.

Лайфхак №7. Завжди попередньо розігрівайте сковороду

Ще один спосіб отримати гарну хрустку шкірку при смаженні курки – переконатися, що сковорода та олія досить гарячі. Шкірка не стане хрусткою, якщо вона повільно нагріватиметься разом зі сковородою. Найкраще для смаження підійде олія.

Лайфхак №8. Достатньо нагрівайте олію

Ключ до ідеальної смаженої курки – це температура олії. Коли ви кладете курку, олія має бути дуже гарячою, близько 180 градусів. Потім можна знизити температуру до 160 градусів.

Лайфхак №9. Не кладіть занадто багато курки в сковороду

Так ви ризикуєте приготувати несмачне м'ясо. Якщо його дуже багато в сковороді, воно приготується нерівномірно. Треба приготувати багато курки? Смажте її партіями.

Лайфхак №10. Найсмачніша грудка – на сковороді-гриль

Якщо ви готуєте цілу курячу грудку, відмовтеся від своєї улюбленої сковороди в обмін на важку сковороду для гриля.

Лайфхак №11. Запікайте курку в фользі або загорніть шматочки м'яса в бекон

Ще один спосіб зберегти курці текстуру – готувати у фользі. Або загорнути шматочки м'яса в бекон, який прекрасно зберігає аромат і соковитість.

Лайфхак №12. Готуйте начинку окремо

Навіть якщо ви любите фаршировану курку, можливо, ви стикалися з тим, що вона недостатньо пропікається або суха. Причина – начинка. Це вона може перешкодити процесу. Експерти радять готувати гарнір до курки окремо.

Лайфхак №13. Не використовуйте паперові рушники

Вони створюють пару, що може зробити курку дуже вологою. Найкращий спосіб позбутися жиру – покласти її на решітку над деком.

Лайфхак №14. Дайте курці відпочити перед тим, як нарізати

Якщо нарізати м'ясо одразу після того, як ви дістанете курку з духовки, ви випустите з неї сік. Цілу курку треба лишити, загорнутою в фольгу, приблизно на 15 хвилин, а тільки потім її можна розрізати.

Лайфхак № 15. Якщо готуєте на відкритому вогні, поливайте м'ясо соусом в кінці

Якщо ви готуєте курку на відкритому вогні та в процесі поливаєте соусом, наприклад, теріякі, будьте готові, що м'ясо обвуглитися або навіть згорить. Збризкувати соусами треба тільки наприкінці приготування.

За матеріалами: Lovefood.com.

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