Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Капоната – улюблене рагу сицилійців і смачне доповнення до вечері

Сьогодні, 16:37

Вам потрібні сезонні цукіні, баклажани, помідори і ще – зовсім трохи спецій

Овочеве рагу капоната, instagram.com/tsevantanya/
Овочеве рагу капоната, instagram.com/tsevantanya/

У кожній країні і в кожному регіоні є страва, якою місцеві пишаються. Йтиметься про італійську капонату, яку дуже люблять їсти на Сицилії. Про цю страву знають не тільки на острові, а й в інших куточках країни. Капоната стала частиною національної кухні Італії. Дізнаємося трохи історії цього овочевого рагу і запишемо рецепт.

Спочатку була рибною, потім стала вегетаріянською

Звісно, рибу можна подати до капонати. Це дозволяється. Є версія, що колись давно це рагу готували з рибою, назва якої – капоне. Так, власне, страва отримала назву. Згодом капоне зникла з улову рибалок, а їсти треба було, тому сицилійці стали готувати капонату вже без неї.

Як подавати капонату

І гарячою, і охолодженою у великій тарілці та обов'язково з грінками і оливковою олією. Бажано, щоб капоната була прикрашена кедровими горіхами.

Для приготування капоната потрібно:

  • Баклажан, морква – по 2 шт. ⠀
  • Цукіні – 3 шт. ⠀
  • Перець, стебло селери, цибуля – по 1 шт. ⠀
  • Помідори – 5 шт.
  • Каперси, оливки, м'ята, базилік, орегано – за смаком ⠀
  • Сіль, перець – за смаком ⠀
  • Цукор – 1 ст. л. ⠀
  • Оливкова олія
  • Кедрові горіхи для прикраси

Спосіб приготування ⠀

  1. Овочі, крім помідорів і цибулі, нарізати кубиками. У каструлі розігріти оливкову олію, вона має повністю покривати овочі, і обсмажити по черзі баклажан, моркву, селеру, кабачки і наприкінці – перець.
  2. Викласти на паперові рушники, щоби прибрати зайву олію.
  3. Обсмажити нарізану цибулю і помідори. Додати каперси, всі смажені овочі, оливки, цукор. Посолити, поперчити. Тушкувати до готовності.
  4. Готову капонату приправити орегано, листям м'яти і базиліком. Подавати з грінками.

А грінки до капонати можна подати з тартаром з лосося і полуницею.

Тут дізнаєтеся, як готують різото в Італії і його рецепт.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як приготувати справжні італійські ньокі. Інструкція Фокача, чіабата і грісіні: розбираємося в італійському хлібі 11 правил домашньої італійської кухні, які ми часто порушуємо Що таке паста каскателі та чому вона завойовує світ?
рецепт рагу баклажани
Реклама

Новини партнерів

Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Семья Скрябина запретила Миле Нитич исполнять его песни
Семья Скрябина запретила Миле Нитич исполнять его песни
Трагически оборвалась жизнь 15-летнего внука Олега Филимонова
Трагически оборвалась жизнь 15-летнего внука Олега Филимонова
Меган Фокс засветила грудь в пикантном платье с вырезами. Фото
Меган Фокс засветила грудь в пикантном платье с вырезами. Фото

Популярні статті

Сьогодні, 14:57Фаново

День літнього сонцестояння-2021: дата найдовшого дня в році

Сьогодні, 12:36Модно

68 років тому коронували Єлизавету II: як змінювався стиль Її Величності

Сьогодні, 11:04Психо

ТОП-7 порад, як поліпшити своє психічне здоров'я

Вчора, 20:15Смачно

Який ви овоч за гороскопом – 12 відповідей для кожного знаку зодіаку

Вчора, 11:31Психо

П'ять правильних звичок для поліпшення роботи мозку

Вчора, 11:07Смачно

Що приготувати на вечерю з фаршу – 5 рецептів з різних країн

Вчора, 10:10Фаново

День захисту дітей: красиві привітання і вірші

Вчора, 06:50Психо

Гороскоп на сьогодні 1 червня для всіх знаків зодіаку: Стрільці, терпіння вам!

Вчора, 06:00Зірково

Тарзан вразив Мережу незвичайним подарунком для Наташі Корольової: Яка краса

31 травняEvents

Ретроградні планети-2021: точні дати і як вони вплинуть на наше життя

31 травняСмачно

Як повернути свіжість лавашу і 10 рецептів з ним

31 травняЗірково

Олег Філімонов про раптову смерть 15-річного онука: Ми припускаємо, що відірвався тромб

31 травняЗірково

Наташа Корольова в боді влаштувала відверті танці під українську пісню

31 травняСмачно

Що приготувати з курячого філе на вечерю – 5 оригінальних рецептів

31 травняЗірково

Олег Філімонов втратив онука (оновлено)

30 травняЗірково

Вибрав одну, а пише іншій: Холостяка Тіматі розкритикували за його пости про Алісу Грабову

Новини партнерів

Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
Украинский клипмейкер о нетрадиционной ориентации артистов
Украинский клипмейкер о нетрадиционной ориентации артистов
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Олег Винник рассказал о страшной аварии
Олег Винник рассказал о страшной аварии
Присмотритесь: это симптомы рака кишечника
Присмотритесь: это симптомы рака кишечника

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти