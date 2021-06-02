Капоната – улюблене рагу сицилійців і смачне доповнення до вечері

Вам потрібні сезонні цукіні, баклажани, помідори і ще – зовсім трохи спецій

Овочеве рагу капоната, instagram.com/tsevantanya/

У кожній країні і в кожному регіоні є страва, якою місцеві пишаються. Йтиметься про італійську капонату, яку дуже люблять їсти на Сицилії. Про цю страву знають не тільки на острові, а й в інших куточках країни. Капоната стала частиною національної кухні Італії. Дізнаємося трохи історії цього овочевого рагу і запишемо рецепт.

Спочатку була рибною, потім стала вегетаріянською

Звісно, рибу можна подати до капонати. Це дозволяється. Є версія, що колись давно це рагу готували з рибою, назва якої – капоне. Так, власне, страва отримала назву. Згодом капоне зникла з улову рибалок, а їсти треба було, тому сицилійці стали готувати капонату вже без неї.

Як подавати капонату

І гарячою, і охолодженою у великій тарілці та обов'язково з грінками і оливковою олією. Бажано, щоб капоната була прикрашена кедровими горіхами.

Для приготування капоната потрібно:

Баклажан, морква – по 2 шт. ⠀

Цукіні – 3 шт. ⠀

Перець, стебло селери, цибуля – по 1 шт. ⠀

Помідори – 5 шт.

Каперси, оливки, м'ята, базилік, орегано – за смаком ⠀

Сіль, перець – за смаком ⠀

Цукор – 1 ст. л. ⠀

Оливкова олія

Кедрові горіхи для прикраси

Спосіб приготування ⠀

Овочі, крім помідорів і цибулі, нарізати кубиками. У каструлі розігріти оливкову олію, вона має повністю покривати овочі, і обсмажити по черзі баклажан, моркву, селеру, кабачки і наприкінці – перець. Викласти на паперові рушники, щоби прибрати зайву олію. Обсмажити нарізану цибулю і помідори. Додати каперси, всі смажені овочі, оливки, цукор. Посолити, поперчити. Тушкувати до готовності. Готову капонату приправити орегано, листям м'яти і базиліком. Подавати з грінками.

А грінки до капонати можна подати з тартаром з лосося і полуницею.

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