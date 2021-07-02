3 простих рецепти для незвичайних фруктових компотів

По-перше, це прекрасна альтернатива магазинній газованій воді та сокам, адже ви самі контролюєте кількість цукру. По-друге, компоти з малини, яблук і абрикосів можна заготовити на зиму

Малиновий компот / Фото: Depositphotos

В активний сезон ягід їх можна не тільки їсти, а й варити компоти. Зараз це тренд. Такі компоти можна охолодити в холодильнику і, як і домашні лимонади, пити в спеку або брати із собою на роботу, а можна заготовити на зиму. У цих компотах, крім добре нам знайомих ягід, присутні несподівані апельсини і лимони, що додає напоям приємної кислинки. І щоб це літо залишилося в пам'яті надовго, скористайтеся лайфхаками з нашого календаря.

Малиновий компот з м'ятою і цитрусовими

Малиновий компот: рецепт / Фото: Depositphotos

Складові:

Свіжа малина – 500 г

Лимон або апельсин – 3-4 кружальця

М'ята – 1-2 гілочки

Цукор – повна склянка

Спосіб приготування:

Підготуйте банку з кришкою для консервування об'ємом 3 л. Вам також буде потрібна машинка для домашніх консервів. Добре промийте лимон або апельсин і наріжте плід круглими шматочками завтовшки 5-6 мм. Видаліть кісточки, щоб компот не гірчив. Ретельно промийте ягоди малини і листя м'яти. Налийте в каструлю воду, поставте на вогонь і закип'ятіть. Добре простерилізуйте банку. Покладіть у банку ягоди, а потім додайте м'яту і кружечки цитрусів. Залийте ємність окропом до горлечка. Прикрийте кришкою і залиште на 20 хвилин. Злийте воду з банки в каструлю і додайте цукор. Доведіть суміш до кипіння і варіть ще 5-6 хвилин. Залийте плоди приготованим сиропом. Закупорте банку за допомогою машинки. Переверніть її шийкою вниз, закутайте в ковдру і залиште охолоджуватися. Потім поставте компот у місце зберігання.

Яблучний компот з малиною і цитрусовим

Компот з яблук з ягодами і м'ятою / Фото: Depositphotos

Складові:

Яблука – 1,5 кг

Лимон або апельсин – 2-3 круглих скибочки

М'ята – 1-2 гілочки

Цукор – повна склянка

Малина – за смаком

Спосіб приготування:

Підготуйте трилітрову банку з кришкою. Вимийте яблука. Очистіть їх від шкірки і поріжте на невеликі шматочки. Потім промийте м'яту, а також апельсини або лимони. Наріжте цитрусові кружальцями завтовшки 5-6 мм. Поставте каструлю з водою на плиту і доведіть рідину до кипіння. Покладіть яблука, цитрусові та м'яту в стерилізовані банки. Залийте плоди окропом до горлечка ємності, прикрийте кришкою і залиште на 20 хвилин. Вилийте рідину з банки в каструлю. Додайте цукор і малину. Прокип'ятіть воду з цукром і малиною 5-6 хвилин. Потім вилийте її в банку з плодами. Герметично закрийте ємність кришкою за допомогою машинки. Переверніть банку догори дном, укрийте ковдрою і остудіть. Зберігайте компот у прохолодному місці.

Абрикосовий компот з апельсинами

Компот з апельсинами та абрикосами / Фото: Depositphotos

Складові:

Абрикоси – 500 г

Лимон – 1-2 кружальця

Апельсин – 3-4 кружальця

М'ята – 1-2 гілочки

Цукор – повна склянка

Спосіб приготування:

Вимийте абрикоси. Розріжте плоди на половинки і витягніть кісточки. Лимони, апельсини і м'яту промийте під гарячою водою. Наріжте цитрусові кружальцями завтовшки 5-6 мм. Вийміть кісточки. Закип'ятіть воду в каструлі. Простерилізуйте 3 л банку, а потім покладіть в неї фрукти і м'яту. Налийте окріп до горлечка ємності. Прикрийте банку кришкою і залиште на 15 хвилин. Злийте воду з банки в каструлю. Додайте в рідину цукор і прокип'ятіть 5-6 хвилин. Вилийте приготований розчин назад у банку і герметично закрийте її за допомогою машинки. Переверніть банку догори дном, прикрийте її ковдрою і остудіть компот. Потім поставте ємність в місце зберігання.

З відео дізнаєтеся, як приготувати холодний кавказький суп.

Тут зібрано 10 супів, які чудово вгамовують спрагу.