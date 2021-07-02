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СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

3 простых рецепта для необычных фруктовых компотов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
2 июля, 15:17
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Во-первых, это отличная альтернатива магазинной газировке и сокам, ведь вы сами контролируете количество сахара. Во-вторых, компоты из малины, яблок и абрикосов можно заготовить на зиму
Малиновый компот
Малиновый компот / Фото: Depositphotos

В активный сезон ягод их можно не только есть, но и варить компоты. Сейчас это тренд. Такие компоты можно охладить в холодильнике и, как и домашние лимонады, пить в жару или брать с собой на работу, а можно заготовить на зиму. В этих компотах, кроме хорошо знакомых нам ягод, присутствуют неожиданные апельсины и лимоны, что придает напиткам приятную кислинку. И чтобы это лето осталось в памяти надолго, воспользуйтесь лайфхаками из нашего календаря.

Малиновый компот с мятой и цитрусовыми

Малиновый компот: рецепт
Малиновый компот: рецепт / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Свежая малина – 500 г
  • Лимон или апельсин – 3-4 кружочка
  • Мята – 1-2 веточки
  • Сахар – полный стакан

Способ приготовления:

  1. Подготовьте банку с крышкой для консервирования объемом 3 л. Вам также потребуется машинка для закатывания домашних консервов.
  2. Хорошо промойте лимон или апельсин и нарежьте плод круглыми кусочками толщиной 5-6 мм. Удалите косточки, чтобы компот не горчил.
  3. Тщательно промойте ягоды малины и листья мяты. Налейте в кастрюлю воду, поставьте на огонь и вскипятите. Хорошо простерилизуйте банку.
  4. Положите в банку ягоды, а затем добавьте мяту и кружочки цитрусов. Залейте емкость кипятком до горлышка. Прикройте крышкой и оставьте на 20 минут.
  5. Слейте воду из банки в кастрюлю и добавьте сахар. Доведите смесь до кипения и варите еще 5-6 минут. Залейте плоды приготовленным сиропом.
  6. Закупорьте банку с помощью закаточной машинки. Переверните ее горлышком вниз, закутайте в одеяло и оставьте охлаждаться. Затем поставьте компот в место хранения.

Яблочный компот с малиной и цитрусовым

Компот из яблок с ягодами и мятой
Компот из яблок с ягодами и мятой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Яблоки – 1,5 кг
  • Лимон или апельсин – 2-3 круглых ломтика
  • Мята – 1-2 веточки
  • Сахар – полный стакан
  • Малина – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Подготовьте трехлитровую банку с крышкой.
  2. Вымойте яблоки. Очистите их от кожицы и порежьте на небольшие кусочки.
  3. Затем промойте мяту, а также апельсины или лимоны. Нарежьте цитрусовые плоды кругами толщиной 5-6 мм.
  4. Поставьте кастрюлю с водой на плиту и доведите жидкость до кипения. Положите яблоки, цитрусы и мяту в стерилизованную банку. Залейте плоды кипятком до горлышка емкости, прикройте крышкой и оставьте на 20 минут.
  5. Вылейте жидкость из банки в кастрюлю. Добавьте сахар и малину. Прокипятите воду с сахаром и малиной 5-6 минут. Затем вылейте ее в банку с плодами.
  6. Герметично закройте емкость крышкой с помощью закаточной машинки. Переверните банку вверх дном, укройте одеялом и остудите. Храните компот в прохладном месте.

Абрикосовый компот с апельсинами

Компот с апельсинами и абрикосами
Компот с апельсинами и абрикосами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Абрикосы – 500 г
  • Лимон – 1-2 кружочка
  • Апельсин – 3-4 кружочка
  • Мята – 1-2 веточки
  • Сахар – полный стакан

Способ приготовления:

  1. Вымойте абрикосы. Разрежьте плоды на половинки и извлеките косточки. Лимоны, апельсины и мяту промойте под горячей водой. Нарежьте цитрусовые плоды кругами толщиной 5-6 мм. Извлеките из долек косточки.
  2. Вскипятите воду в кастрюле. Простерилизуйте 3 л банку, а затем уложите в нее фрукты и мяту. Налейте кипяток до горлышка емкости. Прикройте банку крышкой и оставьте на 15 минут.
  3. Слейте воду из банки в кастрюлю. Добавьте в жидкость сахар и прокипятите 5-6 минут. Вылейте приготовленный раствор обратно в банку и герметично закройте ее с помощью закаточной машинки.
  4. Переверните банку вверх дном, прикройте ее одеялом и остудите компот. Затем поставьте емкость в место хранения.

Из видео узнаете, как приготовить холодный кавказский суп.

Здесь собраны 10 летних супов, которые охладят в жару.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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