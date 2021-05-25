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Готовим салат по гороскопу – 12 вариантов для каждого знака зодиака

Сегодня, 20:45

Овны и Тельцы должны есть мясные салаты, в Водолеи – всевозможные фруктовые

Какой вы салат по гороскопу Фото: freepik.com, instagram.com/northwildkitchen/
Какой вы салат по гороскопу
Фото: freepik.com, instagram.com/northwildkitchen/

Продолжаем серию материалов на тему "Гороскоп и еда", ведь очень многие едят то, что советуют звезды. Вы уже узнали, какой пирог нужно приготовить конкретно для себя, теперь разберемся с салатами. Итак – 12 разных салатов, которые стоит попробовать каждому знаку зодиака.

В календаре праздников мая найдете самые лучшие идеи для достойных подарков.

Овен

Пылкие Овны любят, чтобы в салате была баранина
Пылкие Овны любят, чтобы в салате была баранина
Фото: Depositphotos

Пылкие Овны любят, чтобы в салате было мясо. Прежде всего – баранина. И, как очень импульсивным личностям, Овнам советуют обильно приправлять такие салаты. Неплох будет и греческий салат с фетой, сделанной из овечьего молока.

Телец

Теплые салаты с говядиной – лучшее для Тельцов
Теплые салаты с говядиной – лучшее для Тельцов
Фото: Depositphotos

Тельцам звезды тоже рекомендуют салаты с мясом, но с говядиной или телятиной. Обязательно добавьте шпинат и сыр с плесенью. Да и вообще, для Тельцов, чем больше зелени, тем лучше.

Близнецы

Близнецы – это многогранный салат "Кобб"
Близнецы – это многогранный салат "Кобб"
Фото: freepik.com

Любопытные Близнецы любят экспериментировать и пробовать что-то новое. Они также ценят разнообразие. Приготовьте салат "Кобб", он многогранен. Здесь есть и курица, и авокадо, и яйца с сыром, и даже бекон.

Рак

Рак – это все салаты с морепродуктами
Рак – это все салаты с морепродуктами
Фото: instagram.com/polochka.books/

Символ рака – краб, поэтому мясо крабов, естественно, идеально для вашего салата. Краба, как мы понимаем, можно заменить более дешевыми морепродуктами. Ваш салат можно укладывать не на тарелки, а в авокадо. Так презентабельнее.

Лев

Лучший салат для Львов – "Цезарь"
Лучший салат для Львов – "Цезарь"
Фото: Depositphotos

Властные Львы должны есть салат "Цезарь". Он прекрасно насыщает и содержит одни из самых любимых ингредиентов Львов – от курицы до пармезана.

Дева

Идеальный для Дев – "Табуле", он диетический и очень вкусный
Идеальный для Дев – "Табуле", он диетический и очень вкусный
Фото: instagram.com/grechka_co/

Ближневосточный салат "Табуле" – отличное блюдо для Дев, которые очень заботятся о здоровье. Здесь и булгур, и помидоры с огурцами, и большое количество петрушки с мятой.

Весы

Весы – это сбалансированный "Вальдорфский салат"
Весы – это сбалансированный "Вальдорфский салат"
Фото: instagram.com/northwildkitchen/

Астрологи говорят, что Венера, планета, управляющая Весами, также управляет яблоками. Поэтому "Вальдорфский салат" – хороший выбор. Эта комбинация яблок, сельдерея, орехов и майонеза обеспечивает фруктовый, ореховый и даже кремовый вкус в тарелке. В общем, все сбалансировано, как и нужно Весам.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется есть всевозможные салаты с грибами
Скорпионам рекомендуется есть всевозможные салаты с грибами
Фото: Depositphotos

Грибы – это продукт Плутона. А если Плутон оберегает Скорпионов, то и салат им нужен с грибами. Обязательно добавьте в него шпинат, горгондзолу и виноград. Виноград – это тоже ягода Скорпионов.

Стрелец

Основными ингредиентами в салатах для Стрельцов должны быть спаржа и утиное мясо
Основными ингредиентами в салатах для Стрельцов должны быть спаржа и утиное мясо
Фото: Depositphotos

Спаржа и помидоры связаны со знаком Стрельца, поэтому начните с этих овощей в качестве основы. Кроме того, эти люди любят путешествия и включать в свои рецепты продукты со всего мира. Так что включайте воображение и готовьте. А поскольку Стрелец также является знаком охотника, добавляйте в салат мясо и яйца перепелки, утиную грудку и тому подобное.

Козерог

Козерогам рекомендуют салаты со свеклой и козьим сыром
Козерогам рекомендуют салаты со свеклой и козьим сыром
Фото: Depositphotos

Астрологи связывают свеклу и другие корнеплоды с Козерогом, отчасти потому, что они такие же выносливые. Смешайте отварную свеклу с яйцами и ломтиками мандаринов, чтобы получить красивый салат. Также добавьте козий сыр, ведь символ Козерога – все-таки коза.

Водолей

Для требовательных Водолеев идеальны фруктовые салаты
Для требовательных Водолеев идеальны фруктовые салаты
Фото: Depositphotos

Водолеи известны своим непростым нравом. Иногда они могут быть резкими в своей прямоте. Но они также яркие личности. Если вы родились под этим знаком, попробуйте сочный салат из цитрусовых, в котором фрукты максимально разнообразны по форме и оттенку. Для дополнительного аромата украсьте салат свежей мятой или кокосовой стружкой.

Рыбы

Рыбы – это салаты с тунцом и семгой
Рыбы – это салаты с тунцом и семгой
Фото: іnstagram.com/rady_kat

Здесь все максимально логично. Всевозможные рыбные салаты идеально подходят для людей, рожденных под этим знаком. Жареный лосось, охлажденный и поданный со свежей зеленью, – хороший выбор для Рыб. Или приготовьте салат на основе консервированного тунца.

По материалам: Еatingwell.com.

Здесь узнаете, какую специю нужно добавлять в еду каждому знаку зодиака.

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