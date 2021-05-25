Готовим салат по гороскопу – 12 вариантов для каждого знака зодиака
Овны и Тельцы должны есть мясные салаты, в Водолеи – всевозможные фруктовые
Продолжаем серию материалов на тему "Гороскоп и еда", ведь очень многие едят то, что советуют звезды. Вы уже узнали, какой пирог нужно приготовить конкретно для себя, теперь разберемся с салатами. Итак – 12 разных салатов, которые стоит попробовать каждому знаку зодиака.
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Овен
Пылкие Овны любят, чтобы в салате было мясо. Прежде всего – баранина. И, как очень импульсивным личностям, Овнам советуют обильно приправлять такие салаты. Неплох будет и греческий салат с фетой, сделанной из овечьего молока.
Телец
Тельцам звезды тоже рекомендуют салаты с мясом, но с говядиной или телятиной. Обязательно добавьте шпинат и сыр с плесенью. Да и вообще, для Тельцов, чем больше зелени, тем лучше.
Близнецы
Любопытные Близнецы любят экспериментировать и пробовать что-то новое. Они также ценят разнообразие. Приготовьте салат "Кобб", он многогранен. Здесь есть и курица, и авокадо, и яйца с сыром, и даже бекон.
Рак
Символ рака – краб, поэтому мясо крабов, естественно, идеально для вашего салата. Краба, как мы понимаем, можно заменить более дешевыми морепродуктами. Ваш салат можно укладывать не на тарелки, а в авокадо. Так презентабельнее.
Лев
Властные Львы должны есть салат "Цезарь". Он прекрасно насыщает и содержит одни из самых любимых ингредиентов Львов – от курицы до пармезана.
Дева
Ближневосточный салат "Табуле" – отличное блюдо для Дев, которые очень заботятся о здоровье. Здесь и булгур, и помидоры с огурцами, и большое количество петрушки с мятой.
Весы
Астрологи говорят, что Венера, планета, управляющая Весами, также управляет яблоками. Поэтому "Вальдорфский салат" – хороший выбор. Эта комбинация яблок, сельдерея, орехов и майонеза обеспечивает фруктовый, ореховый и даже кремовый вкус в тарелке. В общем, все сбалансировано, как и нужно Весам.
Скорпион
Грибы – это продукт Плутона. А если Плутон оберегает Скорпионов, то и салат им нужен с грибами. Обязательно добавьте в него шпинат, горгондзолу и виноград. Виноград – это тоже ягода Скорпионов.
Стрелец
Спаржа и помидоры связаны со знаком Стрельца, поэтому начните с этих овощей в качестве основы. Кроме того, эти люди любят путешествия и включать в свои рецепты продукты со всего мира. Так что включайте воображение и готовьте. А поскольку Стрелец также является знаком охотника, добавляйте в салат мясо и яйца перепелки, утиную грудку и тому подобное.
Козерог
Астрологи связывают свеклу и другие корнеплоды с Козерогом, отчасти потому, что они такие же выносливые. Смешайте отварную свеклу с яйцами и ломтиками мандаринов, чтобы получить красивый салат. Также добавьте козий сыр, ведь символ Козерога – все-таки коза.
Водолей
Водолеи известны своим непростым нравом. Иногда они могут быть резкими в своей прямоте. Но они также яркие личности. Если вы родились под этим знаком, попробуйте сочный салат из цитрусовых, в котором фрукты максимально разнообразны по форме и оттенку. Для дополнительного аромата украсьте салат свежей мятой или кокосовой стружкой.
Рыбы
Здесь все максимально логично. Всевозможные рыбные салаты идеально подходят для людей, рожденных под этим знаком. Жареный лосось, охлажденный и поданный со свежей зеленью, – хороший выбор для Рыб. Или приготовьте салат на основе консервированного тунца.
По материалам: Еatingwell.com.
Здесь узнаете, какую специю нужно добавлять в еду каждому знаку зодиака.
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