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Як яйця зробити рожевими? Замаринуйте їх у буряковому соусі

Сьогодні, 15:58

І тоді ваші звичні страви заграють яскравішими фарбами

Ну от уявіть: ви запрошуєте гостей, які з нетерпінням чекають на ваші частування, але вони навіть не здогадуються, що одну зі страв, наприклад, відомий у всьому світі салат "Кобб" прикрашатимуть рожеві яйця. Звісно, досягти такого відтінку ми пропонуємо за допомогою натуральних барвників. Тобто буряка. Отже, додаємо в меню яскравих фарб.

Спочатку треба приготувати маринад. Візьміть:

  • Буряк – 300 г
  • Цибулю – 200 г
  • Бальзамічний оцет – 250 мл (можна звичайний)
  • Цукрозамінник – 5 г
  • Сіль – 1 ст. л.
  • Гвоздику – 6 шт.
  • Корицю – 1/2 ч. л.

Як приготувати маринад

  1. Буряк нарізати великими кубиками і відварити 30 хвилин в 1,5 л води.
  2. Дістати буряк, у відвар додати цукрозамінник, сіль, оцет, гвоздику, корицю.
  3. Перемішати, щоб сіль і цукрозамінник розчинилися.

Як замаринувати яйця:

Для цього вам знадобиться зручний контейнер, який би вмістив 5-10 яєць. Об'єм має бути таким, щоб яйця вільно "плавали" в маринаді.

Покладіть туди яйця, додайте нарізану півкільцями цибулю і залийте маринадом. Яйця мають маринуватися впродовж 6-8 годин.

Тут дізнаєтеся, як правильно зварити смачну сочевицю .

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