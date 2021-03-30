Як яйця зробити рожевими? Замаринуйте їх у буряковому соусі
І тоді ваші звичні страви заграють яскравішими фарбами
Ну от уявіть: ви запрошуєте гостей, які з нетерпінням чекають на ваші частування, але вони навіть не здогадуються, що одну зі страв, наприклад, відомий у всьому світі салат "Кобб" прикрашатимуть рожеві яйця. Звісно, досягти такого відтінку ми пропонуємо за допомогою натуральних барвників. Тобто буряка. Отже, додаємо в меню яскравих фарб.
Спочатку треба приготувати маринад. Візьміть:
- Буряк – 300 г
- Цибулю – 200 г
- Бальзамічний оцет – 250 мл (можна звичайний)
- Цукрозамінник – 5 г
- Сіль – 1 ст. л.
- Гвоздику – 6 шт.
- Корицю – 1/2 ч. л.
Як приготувати маринад
- Буряк нарізати великими кубиками і відварити 30 хвилин в 1,5 л води.
- Дістати буряк, у відвар додати цукрозамінник, сіль, оцет, гвоздику, корицю.
- Перемішати, щоб сіль і цукрозамінник розчинилися.
Як замаринувати яйця:
Для цього вам знадобиться зручний контейнер, який би вмістив 5-10 яєць. Об'єм має бути таким, щоб яйця вільно "плавали" в маринаді.
Покладіть туди яйця, додайте нарізану півкільцями цибулю і залийте маринадом. Яйця мають маринуватися впродовж 6-8 годин.
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