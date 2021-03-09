Що робити, якщо млинці виходять товстими?

Замісити нове тісто і не додавати туди багато борошна і яєць

Млинці на Масницю, і не тільки, мають бути ідеальними. Що таке ідеальний млинець? Звичайно, смачний і соковитий, і, безумовно, тонкий. Тобто вдалий. То що ж робити, коли щоразу ваші млинці виходять товстими і непропеченими, хоча ви не припускаєтеся поширених помилок при випіканні? Найголовніше в такому разіу – розуміти, скільки ви кладете борошна і яєць у тісто. Нижче знайдете важливі рекомендації.

Потрібні рекомендації щодо подарунків на Масницю – знайдете їх у нашому березневому календарі свят.

Помилка №1. Ваше тісто дуже густе

Фото: instagram.com/oksana.davydova.3003/

Так часто відбувається, коли тісто замішується на око або використовується неперевірений рецепт. Якщо ви додали недостатню кількість молока – тонких млинців не вийде.

Помилка №2. У вашому тісті занадто багато яєць

Вони дають тісту зайву пишність. Експерти радять додавати одне яйце на пів літра молока.

Помилка №3. Ваша сковорода недостатньо розігріта

Сковорода перед смаженням має розжаритися. Інакше тісто не покриє поверхню сковороди нерівномірно, млинці виходять з гірками, товстими і не пропікаються.

Помилка №4. Ви рясно змащує сковороду олією

І робите це щоразу перед тим, як наливати тісто. Зайва олія вбирається в тісто, робить його важким і "гумовим". Беріть спеціальну сковороду, яку не потрібно постійно змащувати олією.

Помилка №5. Ви вливаєте багато тіста

Зрозуміло, що в такому випадку млинці не пропекутся. Вони будуть товстими. Щоб це не допустити, набирайте трохи тісто, наливайте його швидко, нахиляючи сковороду.

Помилка №6. Берете кефір і думаєте, що млинці будуть тонкими

Звичайно, тут скоріше справа смаку. Але якщо ви хочете все-таки тонкі млинці, а не товсті, то для цього беріть молоко, розбалене з водою.

Помилка №7. Ви накриваєте сковорідку кришкою

У такому разі млинці рідко пропікаються. Їм заважає волога, яка утворюється між тістом і кришкою.

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