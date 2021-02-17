Королівські млинці з горіховим маслом на молоці: рецепт Єлизавети ІІ
Королева любить млинці з лимоном і цукром, під сирним соусом, не нехтує вона й вершками з джемом
Шеф-кухар Єлизавети II поділився рецептом млинців, які подаються під час п'ятигодинного чаю королівської сім'ї. Раніше ми розповідали про улюблений Кейт Міддлтон шоколадно-фініковий пудингу. І якщо цей пудинг приготувати непросто, то чогось незвичайного і несподіваного в рецептурі млинців королеви немає – вони готуються на молоці та яйцях. Щоправда, якщо не враховувати топлене масло з карамельно-горіховим ароматом, про що повідомляється на офіційній сторінці королівської сім'ї в Іnstagram. Справа в тому, що готується таке масло довго: щоб його перетопити, знадобиться година-півтори часу. Але результат, як запевняють королівські кухарі, того вартий. Спробуйте і ви спекти улюблені млинці Єлизавети ІІ.
Інгредієнти
- 125 г борошна
- 30 г цукру
- 2 середніх яйця
- 1,5 яєчного жовтка
- дрібка солі
- 250 мл молока
- 40 г вершкового масла
Спосіб приготування
- Для приготування горіхового масла потрібно взяти вершкове масло 85% жирності.
- Викласти його в каструлю з товстим дном і поставити на маленький вогонь.
- Топити масло, доки жир не відокремиться від сироватки. Пластівці молочної сироватки мають осісти на дно і придбати карамельний відтінок. Тоді масло треба процідити, охолодити.
- Для тіста з'єднати сіль, борошно, цукор з яйцями. Розмішати до однорідної консистенції.
- У два прийоми додати тепле молоко і наприкінці – горіхове масло. Все перемішати.
- На розігрітій сковороді випікати тонкі млинчики.
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З лимоном і з цукром
Гарячі млинці посипати цукром, згорнути трубочкою і подавати з лимонними дольками.
Вершки і джем
Млинцям треба дати охолонути. Тим часом збити жирні вершки до м'яких піків. На кожен млинець викласти шар вершків і шар улюбленого джему або варення. Згорнути млинець клином і подавати з ягодами.
Шинка, цибуля-порей і сир
Млинці готуються за рецептом вище, але шеф рекомендує додати трохи улюбленої зелені в тісто, перед тим, як смажитимете. Подаються такі млинці під сирним соусом. Ним обмазують кожен млинець, скручують у трубочку, викладають у форму для запікання і поливають соусом. Запікати 15-20 хвилин за 180 градусів.
Для сирного соусу вам знадобляться
- 200 г тонко нарізаної шинки
- 150 г карамелізованої цибулі-порею (біла частина)
- 125 г тертого сиру грюєр
- 275 мл молока
- 40 г вершкового масла
- 40 г борошна
Спосіб приготування
- Розігріти молоко. Окремо розігріти вершкове масло і обсмажити в ньому борошно.
- Поступово до масла й борошна додавати тепле молоко, постійно помішуючи. Поварити 3 хвилини, помішуючи.
- Відкласти ¼ частини молочно-мучного соусу.
- У більшу частину додати 100 г сиру, лук і шинку. Перемішати, посолити і поперчити за смаком.
- Можна додати дрібку кайєнського перцю за бажанням.
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