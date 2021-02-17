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Королівські млинці з горіховим маслом на молоці: рецепт Єлизавети ІІ

Сьогодні, 18:46

Королева любить млинці з лимоном і цукром, під сирним соусом, не нехтує вона й вершками з джемом

Шеф-кухар Єлизавети II поділився рецептом млинців, які подаються під час п'ятигодинного чаю королівської сім'ї. Раніше ми розповідали про улюблений Кейт Міддлтон шоколадно-фініковий пудингу. І якщо цей пудинг приготувати непросто, то чогось незвичайного і несподіваного в рецептурі млинців королеви немає – вони готуються на молоці та яйцях. Щоправда, якщо не враховувати топлене масло з карамельно-горіховим ароматом, про що повідомляється на офіційній сторінці королівської сім'ї в Іnstagram. Справа в тому, що готується таке масло довго: щоб його перетопити, знадобиться година-півтори часу. Але результат, як запевняють королівські кухарі, того вартий. Спробуйте і ви спекти улюблені млинці Єлизавети ІІ.

Королівські млинці

Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Інгредієнти

  • 125 г борошна
  • 30 г цукру
  • 2 середніх яйця
  • 1,5 яєчного жовтка
  • дрібка солі
  • 250 мл молока
  • 40 г вершкового масла

Спосіб приготування

  1. Для приготування горіхового масла потрібно взяти вершкове масло 85% жирності.
  2. Викласти його в каструлю з товстим дном і поставити на маленький вогонь.
  3. Топити масло, доки жир не відокремиться від сироватки. Пластівці молочної сироватки мають осісти на дно і придбати карамельний відтінок. Тоді масло треба процідити, охолодити.
  4. Для тіста з'єднати сіль, борошно, цукор з яйцями. Розмішати до однорідної консистенції.
  5. У два прийоми додати тепле молоко і наприкінці – горіхове масло. Все перемішати.
  6. На розігрітій сковороді випікати тонкі млинчики.

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Як подавати королівські млинці

Фото: instagram.com/theroyalfamily/

З лимоном і з цукром

Гарячі млинці посипати цукром, згорнути трубочкою і подавати з лимонними дольками.

Вершки і джем

Млинцям треба дати охолонути. Тим часом збити жирні вершки до м'яких піків. На кожен млинець викласти шар вершків і шар улюбленого джему або варення. Згорнути млинець клином і подавати з ягодами.

Шинка, цибуля-порей і сир

Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Млинці готуються за рецептом вище, але шеф рекомендує додати трохи улюбленої зелені в тісто, перед тим, як смажитимете. Подаються такі млинці під сирним соусом. Ним обмазують кожен млинець, скручують у трубочку, викладають у форму для запікання і поливають соусом. Запікати 15-20 хвилин за 180 градусів.

Для сирного соусу вам знадобляться

  • 200 г тонко нарізаної шинки
  • 150 г карамелізованої цибулі-порею (біла частина)
  • 125 г тертого сиру грюєр
  • 275 мл молока
  • 40 г вершкового масла
  • 40 г борошна

Спосіб приготування

  1. Розігріти молоко. Окремо розігріти вершкове масло і обсмажити в ньому борошно.
  2. Поступово до масла й борошна додавати тепле молоко, постійно помішуючи. Поварити 3 хвилини, помішуючи.
  3. Відкласти ¼ частини молочно-мучного соусу.
  4. У більшу частину додати 100 г сиру, лук і шинку. Перемішати, посолити і поперчити за смаком.
  5. Можна додати дрібку кайєнського перцю за бажанням.

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