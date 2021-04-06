Готуємо на карантині: класичний рецепт бургера
Цей "великий нечепура" просто вимагає вашої уваги
Під час карантину хочеться не тільки оригінальних розваг, а й, будемо відверті, їсти. Причому їсти чомусь хочеться те, що продається в кав'ярнях та ресторанах. Давайте позбавлятися цієї тимчасової несправедливості шляхом приготування цікавих страв. І якщо ви думали, що приготувати, наприклад, бургер, як у закладі, – це складно, то ні. Це не складно. Тож пропонуємо записати класичний рецепт бургера, запам'ятати правила в рецептурі ну й приготувати його.
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"Великий нечепура" зі Світової виставки продуктів
1904 рік, Сент-Луїс, США. Соковита котлета з найкращої яловичини Німеччини та Латинської Америки не просто лежить на тарілці, вона лежить на булці й для зручності зверху теж накривається булкою. Відвідувачі Всесвітньої виставки продуктів були в захваті – адже відмінне м'ясо зі смачним хлібом та ще й з овочами – це те, що треба.
Звісно, були й ті, хто називав нову стравук "великим нечепурою". Мовляв, все одно овочі з бургера випадають. Не знали вони тоді, що зовсім скоро цей "нечепура" прославить весь американський фастфуд.
Цілих 17 років знадобилося бургеру, щоб стати одним з найулюбленіших у американців після хот-догів і піци. Едгар Біллі Інгрем і Уолтер Андерсон відкрили свій перший ресторан White Castle в Канзасі в 1921 році. Кухня їхня була відкритою і люди бачили, як готується м'ясо для котлет – від подрібнення до смаження. І як ми розуміємо – з кількістю відвідувачів проблем у рестораторів не було.
Класичний рецепт бургера
Інгредієнти
- 250 г – яловичого фаршу
- 1 ч. л. – солі
- мелений чорний перець – за смаком
- 1 шт. – булочка
Для соусу
- 1 ст. л. – кетчупу
- 2 ст. л. – майонезу
- 1 шт. – корнішон, дрібно нарізаний
- ½ шт. – червоної цибулини, дрібно нарізаної
- 2 ст. л. – свіжого нарізаного кропу
- 1 ст. л. – гірчиці
Для подачі
- Огірок, помідор, листя салату, кільця цибулі
Як приготувати
- У фарш додати сіль, перемішати. Накрити кришкою і залишити за кімнатної температури на 25 хвилин.
- Для соусу змішати всі інгредієнти. Відкласти в бік.
- Розділити фарш на дві рівні частини, висота котлет не має перевищувати 2 см.
- Нагріти сковороду з антипригарним покриттям на сильному вогні. Смажити котлети по хвилині з кожного боку або доки вони не підрум'яняться.
- Подавати бургер із соусом і овочами в підсмаженій булці.
Щоби приготувати правильний бургер, пам'ятайте про суворі правила в рецептурі:
- Булка має бути обсмажена з двох боків. Більше – з внутрішньої.
- Котлета має бути з яловичини, порубаної вручну.
- Стейк має бути 2 см заввишки, а його діаметр – 10 см.
- Стейк обсмажується на грилі. Для більшої соковитості при приготуванні використовують трохи вершкового масла.
- Овочі. В американському бургері мають бути лист салату, скибочки томата або огірка та ріпчаста цибуля.
- Заправка – кетчуп і гірчиця.
- Соусом змащують булочки з внутрішнього боку.
За матеріалами: Нistory.com, bbc.co.uk.
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