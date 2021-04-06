Готуємо на карантині: класичний рецепт бургера

Цей "великий нечепура" просто вимагає вашої уваги

Під час карантину хочеться не тільки оригінальних розваг, а й, будемо відверті, їсти. Причому їсти чомусь хочеться те, що продається в кав'ярнях та ресторанах. Давайте позбавлятися цієї тимчасової несправедливості шляхом приготування цікавих страв. І якщо ви думали, що приготувати, наприклад, бургер, як у закладі, – це складно, то ні. Це не складно. Тож пропонуємо записати класичний рецепт бургера, запам'ятати правила в рецептурі ну й приготувати його.

Якщо у вас є трохи більше часу під час карантину і ви обожнюєте випікати, то беріть участь у конкурсі на найкращий рецепт дріжджової випічки.

Фото: бургер, freepik.com Фото: freepik.com

"Великий нечепура" зі Світової виставки продуктів

1904 рік, Сент-Луїс, США. Соковита котлета з найкращої яловичини Німеччини та Латинської Америки не просто лежить на тарілці, вона лежить на булці й для зручності зверху теж накривається булкою. Відвідувачі Всесвітньої виставки продуктів були в захваті – адже відмінне м'ясо зі смачним хлібом та ще й з овочами – це те, що треба.

Звісно, були й ті, хто називав нову стравук "великим нечепурою". Мовляв, все одно овочі з бургера випадають. Не знали вони тоді, що зовсім скоро цей "нечепура" прославить весь американський фастфуд.

Цілих 17 років знадобилося бургеру, щоб стати одним з найулюбленіших у американців після хот-догів і піци. Едгар Біллі Інгрем і Уолтер Андерсон відкрили свій перший ресторан White Castle в Канзасі в 1921 році. Кухня їхня була відкритою і люди бачили, як готується м'ясо для котлет – від подрібнення до смаження. І як ми розуміємо – з кількістю відвідувачів проблем у рестораторів не було.

Класичний рецепт бургера

Інгредієнти

250 г – яловичого фаршу

1 ч. л. – солі

мелений чорний перець – за смаком

1 шт. – булочка

Для соусу

1 ст. л. – кетчупу

2 ст. л. – майонезу

1 шт. – корнішон, дрібно нарізаний

½ шт. – червоної цибулини, дрібно нарізаної

2 ст. л. – свіжого нарізаного кропу

1 ст. л. – гірчиці

Для подачі

Огірок, помідор, листя салату, кільця цибулі

Як приготувати

У фарш додати сіль, перемішати. Накрити кришкою і залишити за кімнатної температури на 25 хвилин. Для соусу змішати всі інгредієнти. Відкласти в бік. Розділити фарш на дві рівні частини, висота котлет не має перевищувати 2 см. Нагріти сковороду з антипригарним покриттям на сильному вогні. Смажити котлети по хвилині з кожного боку або доки вони не підрум'яняться. Подавати бургер із соусом і овочами в підсмаженій булці.

Щоби приготувати правильний бургер, пам'ятайте про суворі правила в рецептурі:

Булка має бути обсмажена з двох боків. Більше – з внутрішньої. Котлета має бути з яловичини, порубаної вручну. Стейк має бути 2 см заввишки, а його діаметр – 10 см. Стейк обсмажується на грилі. Для більшої соковитості при приготуванні використовують трохи вершкового масла. Овочі. В американському бургері мають бути лист салату, скибочки томата або огірка та ріпчаста цибуля. Заправка – кетчуп і гірчиця. Соусом змащують булочки з внутрішнього боку.

За матеріалами: Нistory.com, bbc.co.uk.

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