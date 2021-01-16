5 рецептів детокс-чаю і напоїв, які допоможуть прийти у форму
Позбавляємося зайвих кілограмів і омолоджуємо організм
Будемо вважати, що основні зимові свята ми відтрубили. Настав час зайнятися собою, своєю фігурою і потихеньку повертатися до колишніх форм. У тому разі, якщо вони були втрачені в наслідок новорічних застіль. Ми пропонуємо почати з детокс-супів, підкріплюючи цей процес детокс-напоями. Рецепти диво-чаїв, які допоможуть схуднути і омолодити організм – читайте нижче.
Омолоджувальний чай
Інгредієнти
- 1 л – вода
- 1 ч. л – тертий імбир
- 2 ч. л – зелений чай
- 1 ч. л – кориця
Спосіб приготування
- У воду покласти кopіцу та імбир, поставити на вогонь, дати закипіти і через 5 хвилин покласти зелений чай.
- Зняти з вогню і настоювати упродовж години.
- За бажанням додати часточки лимона, м'яту.
Обсяг напою треба випити упродовж дня холодним або теплим. На ніч пити напій не рекомендується.
Чай з імбиром
Інгредієнти
- 1.5 л – окропу
- 2 ст. л – крупно нарізаного свіжого імбиру
- 1 ст. л – листового зеленого чаю
- 2 ст. л – соку свіжого лимона
- 1 ст. л – меду
- м'ята за бажанням, але саме вона пом'якшує гостроту імбиру
Спосіб приготування
- Імбир нарізати крупно
- У термосі з'єднати всі інгредієнти і залити окропом, перемішати. Залишити настоюватися 30 хв. і можна пити.
Рекомендують 1.5 л. чаю випивати упродовж дня. Не бажано пити такий чай перед сном, бо імбир має тонізувальні властивості.
Чай з яблуком і корицею
Інгредієнти
- 1 шт. – яблуко
- 300 мл – вода
- 1 ч. л – мелена кориця
Спосіб приготування
- Яблуко порізати на кубики, залити водою, додати корицю.
- Дати настоятися 2 години.
Рекомендується випити перед сном.
Куркума-лате
Інгредієнти
- 1 ст. – молока (можна взяти кокосове, мигдальне або будь-яке інше)
- 1 ч. л – меленої куркуми
- 1-2 ч. л – масла (вершкове, кокосове, какао – за бажанням)
- 1 ч. л – цукрозамінника або меду
- по 0, 25 ч. л – кориці або кардамону (за бажанням)
Спосіб приготування
- Підігріти молоко, розчинити в ньому вершкове масло.
- Додати спеції.
Кефір з корицею
Інгредієнти
- 1 ст. – кефір
- 1 ч. л – меленої кориці
- 0,5 ч. л – корінь імбиру
Спосіб приготування
- Підігріти кефір до кімнатної температури, додати корицю та імбир, перемішати.
Пити один раз на день.
Напій з медом і лимоном
Інгредієнти
- 1 ст. – тепла вода
- 1 ч. л – мед
- 2 ст. л – лимонний сік
Спосіб приготування
- Розмішати лимонний сік і мед у воді.
Напій сприяє виведенню шлаків і підвищує імунітет.
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