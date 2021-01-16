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5 рецептів детокс-чаю і напоїв, які допоможуть прийти у форму

Сьогодні, 11:50

Позбавляємося зайвих кілограмів і омолоджуємо організм

Будемо вважати, що основні зимові свята ми відтрубили. Настав час зайнятися собою, своєю фігурою і потихеньку повертатися до колишніх форм. У тому разі, якщо вони були втрачені в наслідок новорічних застіль. Ми пропонуємо почати з детокс-супів, підкріплюючи цей процес детокс-напоями. Рецепти диво-чаїв, які допоможуть схуднути і омолодити організм – читайте нижче.

Омолоджувальний чай

Фото: instagram.com/barrinna22/

Інгредієнти

  • 1 л – вода
  • 1 ч. л – тертий імбир
  • 2 ч. л – зелений чай
  • 1 ч. л – кориця


Спосіб приготування

  1. У воду покласти кopіцу та імбир, поставити на вогонь, дати закипіти і через 5 хвилин покласти зелений чай.
  2. Зняти з вогню і настоювати упродовж години.
  3. За бажанням додати часточки лимона, м'яту.

Обсяг напою треба випити упродовж дня холодним або теплим. На ніч пити напій не рекомендується.

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Чай з імбиром

Фото: instagram.com/balans_v_pitanii/

Інгредієнти

  • 1.5 л – окропу
  • 2 ст. л – крупно нарізаного свіжого імбиру
  • 1 ст. л – листового зеленого чаю
  • 2 ст. л – соку свіжого лимона
  • 1 ст. л – меду
  • м'ята за бажанням, але саме вона пом'якшує гостроту імбиру


Спосіб приготування

  1. Імбир нарізати крупно
  2. У термосі з'єднати всі інгредієнти і залити окропом, перемішати. Залишити настоюватися 30 хв. і можна пити.


Рекомендують 1.5 л. чаю випивати упродовж дня. Не бажано пити такий чай перед сном, бо імбир має тонізувальні властивості.

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Чай з яблуком і корицею

Фото: instagram.com/shakti_krasnogorsk/

Інгредієнти

  • 1 шт. – яблуко
  • 300 мл – вода
  • 1 ч. л – мелена кориця

Спосіб приготування

  1. Яблуко порізати на кубики, залити водою, додати корицю.
  2. Дати настоятися 2 години.

Рекомендується випити перед сном.

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Куркума-лате

Фото: instagram.com/iskracenter

Інгредієнти

  • 1 ст. – молока (можна взяти кокосове, мигдальне або будь-яке інше)
  • 1 ч. л – меленої куркуми
  • 1-2 ч. л – масла (вершкове, кокосове, какао – за бажанням)
  • 1 ч. л – цукрозамінника або меду
  • по 0, 25 ч. л – кориці або кардамону (за бажанням)

Спосіб приготування

  1. Підігріти молоко, розчинити в ньому вершкове масло.
  2. Додати спеції.

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Кефір з корицею

Фото: instagram.com/shakti_krasnogorsk/

Інгредієнти

  • 1 ст. – кефір
  • 1 ч. л – меленої кориці
  • 0,5 ч. л – корінь імбиру

Спосіб приготування

  1. Підігріти кефір до кімнатної температури, додати корицю та імбир, перемішати.

Пити один раз на день.

Напій з медом і лимоном

Фото: instagram.com/zdorovoe_poxydenie

Інгредієнти

  • 1 ст. – тепла вода
  • 1 ч. л – мед
  • 2 ст. л – лимонний сік

Спосіб приготування

  1. Розмішати лимонний сік і мед у воді.

Напій сприяє виведенню шлаків і підвищує імунітет.

Тут дізнаєтеся, з чого починається здоровий ранок дієтолога

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