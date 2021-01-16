5 рецептів детокс-чаю і напоїв, які допоможуть прийти у форму

Позбавляємося зайвих кілограмів і омолоджуємо організм

Будемо вважати, що основні зимові свята ми відтрубили. Настав час зайнятися собою, своєю фігурою і потихеньку повертатися до колишніх форм. У тому разі, якщо вони були втрачені в наслідок новорічних застіль. Ми пропонуємо почати з детокс-супів, підкріплюючи цей процес детокс-напоями. Рецепти диво-чаїв, які допоможуть схуднути і омолодити організм – читайте нижче.

Омолоджувальний чай

Фото: instagram.com/barrinna22/

Інгредієнти

1 л – вода

1 ч. л – тертий імбир

2 ч. л – зелений чай

1 ч. л – кориця



Спосіб приготування

У воду покласти кopіцу та імбир, поставити на вогонь, дати закипіти і через 5 хвилин покласти зелений чай. Зняти з вогню і настоювати упродовж години. За бажанням додати часточки лимона, м'яту.

Обсяг напою треба випити упродовж дня холодним або теплим. На ніч пити напій не рекомендується.

Чай з імбиром

Фото: instagram.com/balans_v_pitanii/

Інгредієнти

1.5 л – окропу

2 ст. л – крупно нарізаного свіжого імбиру

1 ст. л – листового зеленого чаю

2 ст. л – соку свіжого лимона

1 ст. л – меду

м'ята за бажанням, але саме вона пом'якшує гостроту імбиру



Спосіб приготування

Імбир нарізати крупно У термосі з'єднати всі інгредієнти і залити окропом, перемішати. Залишити настоюватися 30 хв. і можна пити.



Рекомендують 1.5 л. чаю випивати упродовж дня. Не бажано пити такий чай перед сном, бо імбир має тонізувальні властивості.

Чай з яблуком і корицею

Фото: instagram.com/shakti_krasnogorsk/

Інгредієнти

1 шт. – яблуко

300 мл – вода

1 ч. л – мелена кориця

Спосіб приготування

Яблуко порізати на кубики, залити водою, додати корицю. Дати настоятися 2 години.

Рекомендується випити перед сном.

Куркума-лате

Фото: instagram.com/iskracenter

Інгредієнти

1 ст. – молока (можна взяти кокосове, мигдальне або будь-яке інше)

1 ч. л – меленої куркуми

1-2 ч. л – масла (вершкове, кокосове, какао – за бажанням)

1 ч. л – цукрозамінника або меду

по 0, 25 ч. л – кориці або кардамону (за бажанням)

Спосіб приготування

Підігріти молоко, розчинити в ньому вершкове масло. Додати спеції.

Кефір з корицею

Фото: instagram.com/shakti_krasnogorsk/

Інгредієнти

1 ст. – кефір

1 ч. л – меленої кориці

0,5 ч. л – корінь імбиру

Спосіб приготування

Підігріти кефір до кімнатної температури, додати корицю та імбир, перемішати.

Пити один раз на день.

Напій з медом і лимоном

Фото: instagram.com/zdorovoe_poxydenie

Інгредієнти

1 ст. – тепла вода

1 ч. л – мед

2 ст. л – лимонний сік

Спосіб приготування

Розмішати лимонний сік і мед у воді.

Напій сприяє виведенню шлаків і підвищує імунітет.

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