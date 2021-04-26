Страви на Великдень: оригінальний рецепт фаршированих яєць від Григорія Германа

У ролі начинки – ідеальне поєднання оселедця і крем-сиру

Продовжуємо готуватися до Великодня. Якщо ви плануєте приготувати кілька святкових салатів, пропонуємо урізноманітнити стіл оригінальними фаршированими крашанками, рецептом яких поділився Григорій Герман у програмі "Ранок з Україною".

Для фаршированих яєць знадобляться:

Фото: фаршировані крашанки

Яйця – 5 шт.

Оселедець – 0,5 шт.

Крем-сир – 3 ст. л.

Французька гірчиця – 1 ст. л.

Зіра, кріп, зелена цибуля

Спосіб приготування

Обережно почистити яйця від шкаралупи, щоб не пошкодити цілісність білка. Розрізати яйця навпіл, дістати жовтки і висипати їх в глибоку миску. Білки викласти на тарілку. Оселедець розібрати на філе і очистити від кісток. Дрібно нарізати одну половинку, але не до стану каші, а маленькими шматочками. Подрібнити пучок кропу і зеленої цибулі. Відправити нарізані інгредієнти до жовтків, додати крем-сир, гірчицю і половину чайної ложки зіри. Перемішати начинку до однорідного стану і перекласти в кондитерський мішок, за допомогою якого висадити начинку в підготовлені білки. Прикрасити зеленню.

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Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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